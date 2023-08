Wie schnell senkt Deutschland tatsächlich seine Emissionen?

Die Bundesregierung plant eine entscheidende Klausel des Klimagesetzes zu streichen. Diese hätte Ministerien dazu verpflichtet, die eigenen Emissionen deutlich zu reduzieren.

Deutschland hat sich per Gesetz dazu verpflichtet, die Emission von Treibhausgasemissionen bis Ende dieses Jahrzehnts um 65 % gegenüber 1990 zu senken. Dabei gelten jährliche Ziele für alle Sektoren - Energie, Gebäude, Verkehr, Industrie, Landwirtschaft und Abfall.

Auf Druck der marktliberalen FDP, die derzeit Finanz- und Verkehrsminister der Regierung stellen, hat das Bundeskabinett im Juni beschlossen, die Sektorziele aufzugeben und stattdessen nur das übergeordnete Ziel für 2030 anzusteuern. Damit können künftig fehlende Reduktionen in einzelnen Bereichen durch mehr Ambitionen anderswo ausgeglichen werden.

Das richtungsweisende Klimagesetz wurde erst 2021 überarbeitet. Damals hatte das Verfassungsgericht entschieden, dass die Lasten und Kosten für des Klimawandels auf künftige Generationen abgewälzt werden und die dabei Bundesregierung zur Nachbesserung aufgefordert. Jetzt sollen

Wissenschaftler befürchten, dass durch die Abschwächung des Drucks auf Einzelsektoren der Klimaschutz ausgebremst wird und das Klimaziel für 2030 in weitere Ferne rücken könnte.

In seiner jüngsten Analyse hatte der Weltklimarat (IPCC) festgestellt, dass für das globale 1,5 Grad-Ziel unbedingt eine "schnelle, tiefgehende, und in den meisten Fällen eine sofortige Reduzierung der Treibhausgasemissionen in allen Sektoren nötig ist.”

Als größte Volkswirtschaft in Europa ist Deutschland auch dessen größter Verschmutzer, darum sind die Entscheidungen in Berlin auch maßgeblich für den Erfolg des EU-Green-Deal. Mit diesem Maßnahmenpaket soll Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent werden will.

2022 hat Deutschland in sechs Kernsektoren insgesamt noch 746 Millionen Tonnen Treibhausgase emittiert.

Daten des Bundesumweltamtes (UBA) zeigen, wie schnell Deutschland in den einzelnen Sektoren seit 2010 tatsächlich voran gekommen ist und wie weit diese noch von den gesetzlich festgelegten Zielen entfernt sind.

Energiesektor in Deutschland: mehr Strom aus Erneuerbaren senkt CO2 Ausstoß

Deutschlands Energiesektor muss bis zum Ende des Jahrzehnts seine jährlichen Treibhausgasemissionen auf 108 Millionen Tonnen reduzieren. Zwischen 2010 und 2022 sanken sie von 369 Millionen Tonnen auf 256 Millionen Tonnen.

Der Energiesektor, der Strom für alles vom Teekessel bis zum Datencenter bereitstellt, ist für den Großteil der deutschen Emissionen verantwortlich. Dort werden so viele Treibhausgase erzeugt wie in den beiden nächstgrößten Sektoren gemeinsam: Landwirtschaft und Industrie zusammengenommen. Mit der Schließung von Kohlekraftwerken und dem Ausbau von Wind- und Solarenergie ist die Stromversorgung in den vergangene Jahren schnell sauberer geworden. Deutschland hat seine Ziele im Stromsektor in den letzten Jahren sogar übertroffen und damit den langsamen Fortschritt in anderen Bereichen kompensiert. Dieser Trend wurde teilweise durch den Konjunktureinbruch während der COVID-19-Pandemie begünstigt.

Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im vergangenen Jahr verbrannte Deutschland mehr Kohle, um die fehlenden Gasimporte zu ersetzen. Die Emissionen des Sektors stiegen dadurch insgesamt zwar an, lagen aber immer noch unter dem gesetzlichen Grenzwert.

Emissionen im deutschen Industriesektor deutlich gesunken

Deutschland muss die Emissionen im Industriesektor bis zum Ende des Jahrzehnts auf 119 Millionen Tonnen reduzieren. Seit 2010 sind sie in diesem Sektor von 186 Millionen Tonnen auf 164 Millionen Tonnen gesunken.

Die deutsche Industrie - von der Glas- und Papierherstellung bis hin zu Chemikalien für Düngemittel - ist in hohem Maße auf fossile Brennstoffe angewiesen. Der stärkste Rückgang der Industrieemissionen wurde 2022 verzeichnet, nachdem die Spannungen mit Russland die Gaspreise in die Höhe schnellen ließen und die Angst vor einem Engpass einige Unternehmen dazu veranlasste, die Produktion zu drosseln und Gas effizienter zu nutzen.

Gerade in der Industrie ist es schwierig, Emissionen zu reduzieren, da bei wichtigen chemischen Prozessen CO2 freigesetzt wird. Die vielversprechendsten Technologien in den beiden schmutzigsten Industriezweige - die Herstellung von Stahl mit grünem Wasserstoff und die Abscheidung von Kohlenstoff aus Zementwerken - werden derzeit erst für den kommerziellen Einsatz in Fabriken integriert.

Dennoch gibt es einige kurzfristige Lösungen. Durch Effizienzsteigerungen können industrielle Emissionen gesenkt werden, noch bevor neuen Technologien marktreif sind. Weniger Nachfrage nach wichtigen Produkten - beispielsweise die Herstellung kleinerer Autos oder die Änderung von Bauvorschriften, um weniger CO2-intesivenBeton zu verwenden - würden ebenfalls helfen.

Deutschlands Gebäudesektor fast auf Klimakurs

Im Gebäudesektor muss Deutschland die Verschmutzung bis zum Ende des Jahrzehnts auf 66 Millionen Tonnen reduzieren. Bislang sanken die Emissionen von 148 Millionen Tonnen im Jahr 2010 auf 111 Millionen Tonnen in 2022. Obwohl die Emissionen kontinuierlich reduziert werden, hat der Sektor hat seine Ziele in den letzten drei Jahren nicht ierreicht.

Eine Reihe sehr wirksamer Maßnahmen hilft, Gebäude zu modernisieren - von elektrisch betriebenen Wärmepumpen bis hin zur Isolierung von Wänden. Doch der Einbau in Millionen Haushalten bundesweit ist nicht so einfach.

In den letzten Wochen haben sich die Regierungsparteien heftig über das sogenannte Heizungsgesetz gestritten. Es sieht vor, die Neuinstallation von Öl- und Gasheizkesseln ab 2024 zugunsten von Heizsystemen zu verbieten, die zu mindestens 65 % mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Der Gesetzentwurf wurde nun abgeschwächt. Einige neue Heizungen, die noch mit fossilen Brennstoffen laufen, dürfen nun doch noch bis 2028 installiert werden. Schlupflöcher im Gesetz machen auch das Verbrennen von Gasen wie Wasserstoff möglich, die zwar sauber hergestellt werden können, aber knapp sind.

Deutscher Verkehrssektor: zu wenig Fortschritte beim Klima

Die jährlichen Schadstoffemissionen des Verkehrssektors müssen bis 2030 bundesweit auf 84 Millionen Tonnen reduziert werden. Seit 2010 sanken sie von 153 Millionen Tonnen auf 148 Millionen Tonnen im Jahr 2022.

Der Verkehrssektor hat damit bisher die wenigsten Fortschritte gemacht. Trotz kurzzeitiger Schwankungen waren die Emissionen 2019 mit 164 Millionen Tonnen genauso hoch wie 1990. Während der COVID-19-Pandemie, als viele Menschen gezwungen waren, zu Hause zu bleiben, gingen sie stark zurück, seitdem sind sie aber langsam wieder angestiegen.

Wissenschaftler und Umweltgruppen haben das Verkehrsministerium wiederholt heftig kritisiert, weil es sich nach wie vor weigert, einen tragfähigen Plan zur Erreichung seiner Ziele vorzulegen. Letztes Jahr erklärte der von der Regierung eingesetzte Sachverständigenrat für Umweltfragen, die Pläne des Verkehrsministeriums seien zu schwach, um sie überhaupt eine formale Bewertung abgeben zu können.

Agrarsektor in Deutschland erreicht Klimaziele

Deutschland muss die Verschmutzung im Landwirtschaftssektor bis zum Ende des Jahrzehnts auf 57 Millionen Tonnen reduzieren. Waren es 2010 noch bei 66 Millionen Tonnen jährlich, sanken dort die Emissionen auf 62 Millionen Tonnen im Jahr 2022. Der deutsche Agrarsektor hat damit in den letzten drei Jahren seine Klimaziele erreicht, obwohl die Emissionen nur langsam sinken.

Neben fossilen Brennstoffen für den Betrieb landwirtschaftlicher Maschinen gibt es in den Betrieben noch viele weitere Emissionsquellen. Kühe und andere Wiederkäuer etwa stoßen Methan aus, ein Gas, das über einen Zeitraum von 20 Jahren 80-mal stärker erwärmend wirkt als Kohlendioxid. Und Stickstoffdünger führt zu Lachgasemissionen, das sogar 273-mal klimaschädlicher ist als CO2. Auch Veränderungen in der Landnutzung - insbesondere Rodung von Wäldern zur Nutzung als landwirtschaftliche Flächen - setzen CO2 frei und verhindern, dass die Natur klimaschädiche Gase aus der Atmosphäre heraussaugen und speichern kann.

Während sich die Emissionen der Landwirtschaft aus technologischer Sicht nur schwer auf Null reduzieren lassen, kann ein Umdenken beim Konsumenten großen Einfluss haben. Wenn weniger Lebensmittel im Müll landen - und die Vorschriften zur Vermeidung von Verlusten in der Lieferkette verschärft werden - verringert sich die Fläche, die für den Anbau von Lebensmitteln gebraucht wird. Und wenn weniger Fleisch und Milchprodukte verzehrt werden, sind für die Produktion weniger Tiere nötig.

Deutschlands Abfallsektor auf Kurs bei Reduzierung von Treibhausgasen

Deutschland muss die Verschmutzung im Abfallsektor bis zum Ende des Jahrzehnts auf 5 Mio. Tonnen reduzieren. Bislang sind die Emissionen von 11 Millionen Tonnen im Jahr 2010 auf 4 Millionen Tonnen im Jahr 2022 gesunken, damit wurde das gesetzliche Ziel erreicht.

Abfälle machen nur einen kleinen Teil der deutschen Emissionen aus. Dennoch wird bei der Verwesung von Lebensmitteln auf Deponien Methan freigesetzt, und Müllverbrennungsanlagen setzen CO2 frei. In dicht besiedelten Städten könnte der Anschluss von Wohnungen an etwa mit Müllverbrennungsanlagen betriebene Fernwärmenetze eine sinnvolle Lösung sein, wenn dabei das gleichzeit vollständig aufgefangen und gespeichert werden kann.

Darüber hinaus können Strategien zur Verringerung des Abfallaufkommens eine größere Wirkung auf das Klima haben, weil so von vornherein weniger Produkte hergestellt würden. Damit werden Ressourcen geschont, statt verschwendet.

Das deutsche Emissionsziel für 2030: weitere Reduktionen nötig

Im Jahr 2030 sollte Deutschland nach dem derzeitigen Gesetz nicht mehr als 440 Millionen Tonnen Treibhausgase ausstoßen. Letztes Jahr waren es tatsächlich 746 Millionen Tonnen, damit lag Deutschland noch weit entfernt von dieser Zielmarke.

Laut Plan sollen in den nächsten sieben Jahren die Emissionen des deutschen Energiesektors stark reduziert werden, er sollte bis 2030 weniger Emissionen ausstoßen als die Industrie. Industrie- und Energiesektor zusammengerechnet sollen dann für etwa so viele klimaschädliche Gase verantwortlich sein wie die Sektoren Verkehr, Bauwesen, Landwirtschaft und Abfallwirtschaft zusammen.

Laut Climate Action Tracker, einem Projekt verschiedener deutscher Forschungsorganisationen, reichen jedoch selbst diese Zielwerte nicht aus, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Will Deutschland seinen fairen Beitrag zum Klimaschutz leisten, müssten seine Emissionen bis 2030 um mindestens 69 % - und nicht wie bisher geplant um 65 % - sinken. Gleichzeitig müsse Deutschland andere Länder, die historisch weniger zum Klimawandel beigetragen haben, finanziell stärker unterstützen.

Redaktion: Jennifer Collins, Gianna-Carina Grün

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation mit dem European Data Journalism Network.

Daten, Code und Methodik für diese Analyse finden Sie in diesem Verzeichnis. Weitere datengestützte Artikel der DW finden Sie hier.

LINK: https://www.dw.com/a-66082833

Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt.