DW Data ist das Datenjournalismus-Team der Deutschen Welle. Unsere Geschichten basieren auf Daten, Dokumenten und Code. Diese Seite zeigt eine Auswahl unserer Stücke.

Als Datenjournalismus-Team der Deutschen Welle analysieren wir große Datenmengen auf Die Kernaufgabe des DW Data-Teams besteht darin, große Datenmengen zu analysieren, um neue Trends, interessante Muster und überraschende Ausreißer für journalistische Geschichten zu finden. In unseren Beiträgen veranschaulichen wir diese Muster mit Datenvisualisierungen und erklären, warum und wie sie zustande kommen – so entstehen auf Daten gestützte investigative Geschichten. Unsere Berichterstattung deckt eine Spannbreite von nationalen und internationalen Themen ab – von Politik und Wirtschaft über Entwicklung zu Umwelt und Kultur. Dabei sind unsere Datenquellen so divers wie unsere Themen: Wir nutzen sowohl offene Daten, die zugänglich und maschinenlesbar sind, aber wir machen auch selbst Daten nutzbar, indem wir Informationen aus Datenbanken abfragen und Webseiten oder PDF-Dokumente auslesen. Für uns ist es essentiell, die Quellen und Methoden unserer Arbeit transparent zu machen – nicht nur weil die DW über öffentliche Gelder finanziert ist. Daher finden Sie Daten, Quellen, Methodik und Code einzelner Geschichten auf unserer DW Data Seite bei GitHub github.com/dw-data. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Vorschläge für Geschichten haben, freuen wir uns über eine Nachricht an data-team@dw.com.