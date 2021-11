Landwirtschaft

Nigeria: verlassene Äcker und steigende Preise

In einem der wichtigsten landwirtschaftlichen Anbaugebiete Nigerias trauen sich die Bauern nicht mehr ihre Felder zu bewirtschaften. Sie haben Angst in Auseinandersetzungen zwischen Nomaden und Landwirten zu geraten. Das treibt die Preise für Nahrungsmittel in ganz Nigeria.