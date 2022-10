Wer sind die Friedensnobelpreisträger?

Belarus: Plakate der Protestbewegung

Olga Balai

Alles, was in den Farben weiß-rot-weiß war, nahm das Regime als Kritik und Widerstand war. Ein Staat gegen das eigene Volk, wie dieses Poster von Olga Balai so eindrucksvoll zeigt. Unter dem Titel "Cultprotest.me - Künstler:innen für Demokratie in Belarus" zeigt das Museum Folkwang vom 9. September bis zum 24. Oktober Protestplakate junger Kunstschaffender für die Demokratiebewegung in Belarus.

Autorin/Autor: Rayna Breuer