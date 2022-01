Musikalisches Monopoly: Verkauf von Songrechten boomt

Der Verkauf von Songrechten - ein Geschäft mit zwei Seiten

Red Hot Chili Peppers verkaufen gesamten Katalog

Auch die Red Hot Chili Peppers haben 2021 die Rechte an ihren gesamten Songs an das britische Musik-Investmentunternehmen verkauft - für rund 140 Millionen Dollar (116 Millionen Euro). Dazu gehören Hits wie "Under The Bridge", "Californication" und "Snow (Hey Oh)". Die Verkäufe ermöglichen es den Künstlern, sofort an Geld zu kommen - wegen der Corona-Pandemie entfallen Einnahmen aus Auftritten.

Autorin/Autor: Annabelle Steffes-Halmer