Der Grammy-Gewinner Neil Young trat auf dem legendären Woodstock-Festival auf. Seit den späten 1960er Jahren brachte er fast jedes Jahr eine neue Platte heraus.

Neil Young ist ein international erfolgreicher Gitarrist, Sänger und Songschreiber, der sich nicht auf ein Genre reduzieren lässt. Seine Songs pendeln zwischen Rock-, Grunge-, Country- und Folkmusik. Der Kanadier gilt sogar als "Godfather of Grunge", da er den unangefochtenen Star des Genres, Kurt Cobain, beeinflusst haben soll. Zu seinen größten Hits zählen "Heart of Gold", "Old Man", "The Needle and the Damage Done", "Ohio", "Helpless", "Cinnamon Girl" und "Harvest Moon". Der Musiker hat im Laufe seiner langen Karriere mit unzähligen Musikerinnen, Musikern und Bands zusammengearbeitet, darunter Pearl Jam, Linda Ronstadt, James Taylor, David Crosby, Stephen Stills oder Graham Nash. Er komponierte darüber hinaus Filmmusiken und gründete eine eigene Filmproduktionsfirma. Auch im hohen Alter geht er noch auf Tour und schreibt unermüdlich neue Songs.