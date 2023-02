UNESCO: "Es geht um das Erbe der Menschheit"

Roman Luckscheiter ist seit 2020 Generalsekretär der Deutschen UNESCO-Kommission. Im DW-Interview spricht er darüber, was für die ukrainische Kultur durch den Krieg auf dem Spiel steht und wie ihr geholfen werden kann.

Deutsche Welle: Herr Luckscheiter, vor einem Jahr begann der Angriff Russlands auf die Ukraine. Wie erinnern Sie sich an diesen Tag?

Roman Luckscheiter: Es war ein Schock. Ich konnte das kaum für möglich halten in Europa, wo man sich in einem selbstverständlichen Frieden wähnte, diese unmittelbare Erfahrung Krieg.

Der erste Gedanke galt den Menschen, aber uns hat bald auch umgetrieben, was bedeutet das für die Bildung, für die Kultur in der Ukraine? Wir haben am Tag selbst eine Stellungnahme veröffentlicht, in der wir den Angriffskrieg aufs Schärfste verurteilt haben. In den nächsten Tagen schlossen sich 40 Nationalkommissionen der UNESCO aus anderen Ländern an. So konnten wir ein Zeichen setzen.

Roman Luckscheiter

Welche Schritte hat die UNESCO danach unternommen?

Für die UNESCO war der erste Schritt zu sehen, was wird beschädigt, wie steht es um die Infrastruktur in Bildung und Kultur? Sie wertete Satellitendaten aus und sorgte dafür, dass Kulturstätten mit einem "Blue Shield" ausgezeichnet werden, um zu signalisieren, diese Orte stehen unter besonderer Beobachtung der Weltgemeinschaft. Und dann die entscheidende Frage, was können wir tun, auch hier in Deutschland? Wir selbst haben schnell Kontakt gesucht zur ukrainischen Nationalkommission der UNESCO, um einen Überblick zu bekommen. Die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien gründete gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt das "Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine", in dem wir als deutsche UNESCO-Kommission Mitglied sind. Auch die Zivilgesellschaft wurde aktiv und schickte Museen Material zum Schutz der Kulturgüter, vom Feuerlöscher bis zu Verpackungsmaterial.

Können Sie die Schäden an den ukrainischen Kulturstätten beziffern?

Die Zahl der zerstörten Kulturstätten steigt ständig weiter, bisher sind es über 3000 Schulen, 240 Kultureinrichtungen, darunter über 100 religiöse Stätten, 18 Museen, zwölf Bibliotheken und zahlreiche historische Monumente. All das ist stark in Mitleidenschaft gezogen.

Unsere besondere Sorge gilt den Welterbestätten, aber auch dem Weltdokumentenerbe und dem immateriellen Kulturerbe. Es werden Strukturen zerstört, die das lebendige Erbe, die kulturellen Identitäten in der Ukraine nachhaltig beschädigen. Da müssen wir Expertise entwickeln und vermitteln, wie evakuiere ich Kulturgut, wie schütze ich Kulturgut? Und wie verhindere ich den illegalen Transfer von Kulturgut?

Das Thema Bildung spielt eine zentrale Rolle: Zum Glück war das Bildungswesen in der Ukraine schon vor dem Krieg sehr stark digitalisiert. Die UNESCO stellte 50.000 Computer gemeinsam mit Google bereit, um den digitalen Unterricht aufrecht zu erhalten. Außerdem verfügt die UNESCO über Mechanismen, um auch die freie Presse zu unterstützen.

Vor kurzem wurde Odessa auf die Liste des Weltkulturerbes gesetzt. Wie geschah das?

Es war ein Zeichen der schnellen Reaktionsfähigkeit der UNESCO, denn Odessa - das schon länger auf der Tentativliste stand - wurde zeitgleich mit der Einschreibung auf die Rote Liste des bedrohten Welterbes gesetzt: Das heißt zusätzliche Aufmerksamkeit, Schutz und - im schlimmsten Fall - finanzielle Unterstützung beim Wiederaufbau.

Eine Liebeserklärung an die Ukraine Mein geliebtes Odessa Mein Herz gehört ganz der Ukraine, meinem Heimatland. Ich liebe es, zu reisen und neue Orte zu entdecken, aber ich bin immer wieder froh, nach Hause zurückzukehren. Ich wohne in Odessa, einer eleganten Stadt mit europäischem Antlitz. Besonders schön sind der Primorski-Boulevard und das prächtige Opernhaus (Bild), das von Wiener Architekten entworfen und 1887 eröffnet wurde.

Eine Liebeserklärung an die Ukraine Auszeit am Schwarzen Meer Ich liebe Odessa wegen der Nähe zum Meer und der vielen Sonnenstunden. Vor dem Krieg bin ich gerne ans Meer gefahren, um mich mit Freunden zum Picknick zu treffen oder um den Sonnenaufgang zu genießen - das ist wirklich magisch! In Odessa gibt es ein Sprichwort: Das Meer könne jede Traurigkeit vertreiben, den Schmerz lindern und die Stimmung aufhellen. Und meiner Erfahrung nach ist das wahr!

Eine Liebeserklärung an die Ukraine Meine Arbeit als Reiseleiterin Ich liebe Architektur und Geschichte und habe Tourismus studiert, beste Voraussetzungen also, um als Reiseleiterin zu arbeiten. Ich begann im Jahr 2016, Menschen aus vielen verschiedenen Ländern meine Heimatstadt Odessa und das Umland zu zeigen. Es war sehr schön, ihnen mein Land näher zu bringen und dabei so viele unterschiedliche Kulturen kennenzulernen.

Eine Liebeserklärung an die Ukraine Die Architektur der Ukraine Sollte mich jemand fragen, woran mein Herz am meisten hängt, würde meine Antwort lauten: spazieren gehen und Architektur fotografieren. Ich liebe alte Gebäude, Holztüren und Marmortreppen. In Odessa habe ich eine Tour durch den weniger touristischen Teil der Stadt angeboten, bei dem man die alten Innenhöfe mit ihrem besonderen Charme entdecken kann.

Eine Liebeserklärung an die Ukraine Lwiw: Kaffee und Kultur Odessa ist meine Lieblingsstadt, dicht gefolgt von Lwiw (Lemberg), mit rund 730.000 Einwohnern die größte Stadt der Westukraine. Sie ist bekannt für ihre große Buchmesse, Festivals, Kaffeekultur und wunderschöne Architektur. Die Altstadt gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und wird von Bauwerken der Renaissance, des Barocks, Klassizismus und Jugendstils geprägt. Ein echtes Juwel!

Eine Liebeserklärung an die Ukraine Auf der Suche nach dem besonderen Detail Mit meiner Freundin Iryna aus Lwiw bin ich oft durch die Stadt spaziert, um alte Innenhöfe und Gebäude zu erkunden und architektonische Besonderheiten zu entdecken. Sehr oft hatten wir Glück und haben etwa detailreiche Deckenmalereien oder Mosaikböden gefunden.

Eine Liebeserklärung an die Ukraine Bergidylle in den Karpaten Die Ukraine hat das Glück, sowohl Meer als auch Berge zu haben. Die Karpaten sind zu jeder Jahreszeit eine Reise wert! Hier kann man klettern oder wandern, die lokale Küche probieren und mehr über die Kultur und Traditionen der Region erfahren. Ich habe einmal meinen Geburtstag in dem Dorf Pylypets gefeiert und bin zum ersten Mal mit einer Seilbahn gefahren - eine meiner schönsten Erinnerungen!

Eine Liebeserklärung an die Ukraine Tschernihiw: eine geschichtsträchtige Stadt Als ich als Reiseleiterin gearbeitet habe, habe ich Wochenendtouren nach Tschernihiw organisiert, eine Stadt mit vielen alten Kirchen, von denen einige aus dem 13. Jahrhundert stammen. Es tat mir in der Seele weh, als ich in den Nachrichten hörte, dass Tschernihiw angegriffen wurde. Es tut mir so Leid für die Menschen, und mich schmerzt der Verlust des architektonischen Erbes der Stadt.

Eine Liebeserklärung an die Ukraine Die Schönheit der Ukraine in Gefahr Ich habe einige Orte beschrieben, die ich liebe, und die zeigen, wie schön die Ukraine ist. Jede Region bietet ihre eigenen Sehenswürdigkeiten: Von der Region Cherson mit dem Naturschutzgebiet Askanija-Nowa, den rosafarbenen Seen und Tulpenfeldern bis hin zur monumentalen Architektur in Charkiw und den Parks in der Region Mykolajiw. Doch leider hat der Krieg einige dieser besonderen Orte zerstört. Autorin/Autor: Natalia Vlasenko



Gab es Proteste von russischer Seite und gibt es derzeit noch Kontakt zur UNESCO-Kommission in Russland?

Zur russischen UNESCO-Kommission oder anderen staatlichen Stellen in Russland gibt es keinen Kontakt. Aber uns ist wichtig, dass die Zivilgesellschaft Kontakt hält, dass in der Wissenschaft, in der Kunst ein Dialog weiter existiert.

Wir wollen nicht, dass die Kultur Russlands in diesen Konflikt gerät, weil wir die russische Sprache, die russische Musik als einen großen Schatz betrachten, der nicht in Mitleidenschaft gezogen werden darf - in der Zeit des Krieges und danach.

Was kann die UNESCO für die ukrainischen Künstlerinnen und Künstler tun, die zu uns geflüchtet sind?

Die UNESCO selbst hat zum Beispiel ein Programm zur Unterstützung ukrainischer Künstlerinnen ins Leben gerufen, die wegen des Krieges aus ihrem Land fliehen mussten. Inzwischen geht es aber vor allem auch um die Frage, wie wir mit den ukrainischen Kulturschaffenden Kontakt halten, etwa im Sinne von Partnerschaften für den künftigen Wiederaufbau. In Zukunft wird die Verbindung zur Ukraine, im Bildungssektor, im Kultursektor deutlich stärker werden. Gerade da sind UNESCO-Netzwerke äußerst hilfreich.

Wir haben in der Deutschen UNESCO-Kommission die "Kontaktstelle für kulturelle Vielfalt", sie beobachtet: Wie sind die Kulturschaffenden bei uns angekommen? Wie funktionieren die Angebote, die für sie ja in großer Vielfalt unter anderem von der Bundesregierung gemacht wurden, aber auch aus der Zivilgesellschaft. Wir wollen damit auch im europäischen Netzwerk der Nationalkommissionen lernen, welche Angebote und Mittel werden künftig benötigt? Was funktioniert, was nicht?

Klares Statement auf Kölns diesjährigem Rosenmontagszug: Putin innig verbunden mit dem Teufel

Wird die UNESCO strafrechtliche Schritte einleiten, sollte es zur Zerstörung von Weltkulturerbe kommen?

Es gibt in der Tat die Zusammenarbeit zwischen UNESCO und dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Das ist ein Mechanismus, der schon einmal erfolgreich unter Beweis gestellt wurde: Als in Timbuktu die Mausoleen zerstört wurden, wurde der Drahtzieher zu neun Jahren Haft verurteilt und zu einer hohen Millionenstrafe. Das zeigt, dass das akribische Monitoring der Schäden durch die UNESCO zu rechtlichen Konsequenzen führen kann.

Wir dürfen nicht vergessen, es geht um das Erbe der Menschheit.

Was steht für Sie im Zentrum dieses Krieges, der auch gegen Kultur und Kunst geführt wird?

Die große Gefahr des Krieges ist, dass jenseits der humanitären Katastrophe, der zerstörten Familien, der zerstörten Kindheiten - auch eine zerstörte Kulturlandschaft zurückgelassen, kulturelle Identitäten ausgelöscht werden.

Gerade in Zeiten großer Konflikte, großer Traumata, dienen Kultur und Kunst als Instrument der Bewältigung, um sich Ausdruck zu verschaffen, um in einen neuen Dialog zu treten.

Das Gespräch führte Andrea Horakh.