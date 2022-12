Alheda'a, Oman und VAE

Die Kommunikation mit Tieren muss sich nicht auf strenge Kommandos beschränken. In der in Oman und den Vereinigten Arabischen Emiraten verbreiteten Tradition der Alheda'a setzen die Hirten auf Poesie, um ihre Kamele zu führen. Eine Sammlung verschiedener Klänge und Rhythmen weist die Tiere an, in welche Richtung sie laufen sollen. Die Tradition wird in Familien und Gemeinschaften weitergereicht.