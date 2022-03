Welterbe Ukraine: "Museen faktisch im Kriegsgebiet"

Seit Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat, werden Versuche unternommen, die Kulturschätze des Landes zu retten. "Bei der Gefährdung von kulturellem Erbe", so Roman Luckscheiter, Generalsekretär der deutschen UNESCO-Kommission, "geht es um die kulturelle Identität eines Landes, aber eben auch um das Erbe der ganzen Menschheit."

Die UNESCO sorge sich insbesondere um die sieben Welterbestätten, die sich in der Ukraine befinden, sagt Luckscheiter im Gespräch mit der DW. So zum Beispiel die Sophienkathedrale in Kiew, das historische Stadtzentrum der Stadt Lwiw oder die antike Stadt Chersones und ihre Chora, die im Südwesten der Halbinsel Krim am Schwarzen Meer liegt.

Über 3000 Kulturstätten sind bedroht

Auch die Vielfalt des ukrainischen kulturellen Erbes sieht Luckscheiter in Gefahr: "In Kiew liegt unter anderem eine weltweit bedeutende Sammlung jüdischer Volkslieder vom Anfang des 20. Jahrhunderts", erklärt er. Diese gehört zum UNESCO Weltdokumentenerbe der Menschheit.

Vom Krieg bedroht: Die UNESCO-Welterbestätten in der Ukraine Kiew: Sophienkathedrale und Höhlenkloster Lawra Petschersk Die Kathedrale aus dem 11. Jahrhundert wurde gebaut, um der Hagia Sophia (im heutigen Istanbul) Konkurrenz zu machen. Ihre Mosaike und Fresken befinden sich in einem beeindruckenden Zustand. Die Sophienkathedrale in Kiew hatte großen Einfluss auf andere Tempelbauten. Gemeinsam mit dem nahe gelegenen Klosterkomplex trug sie bei, dass die Gegend zu einem Zentrum des orthodoxen Glaubens wurde.

Vom Krieg bedroht: Die UNESCO-Welterbestätten in der Ukraine Czernowitz: Residenz der orthodoxen Metropoliten der Bukowina und Dalmatiens Die ehemalige Residenz des Metropoliten - also dem geistlichen Vorsteher der orthodoxen Kirche in Bukovina und Dalmatien - zeugt von byzantinischen, gotischen und barocken Einflüssen. Der Bau spiegelt die vielfältige religiöse und kulturelle Identität der österreichisch-ungarischen Monarchie wider. Der Komplex wurde von 1864 bis 1882 vom tschechischen Architekten Josef Hlávka erbaut.

Vom Krieg bedroht: Die UNESCO-Welterbestätten in der Ukraine Lwiw: Historisches Zentrum Die in der West-Ukraine gelegene Stadt Lwiw wurde im späten Mittelalter gegründet und war jahrhundertelang ein wichtiges Zentrum für Verwaltung, Religion und Handel. Das zeigen die Gotteshäuser verschiedener Religionsgemeinschaften. Charakteristisch sind auch die barocken Gebäude - sie zeigen, wie sich damals die osteuropäische Bauart mit deutschen und italienischen Einflüssen vermischte.

Vom Krieg bedroht: Die UNESCO-Welterbestätten in der Ukraine Staro-Nekrassowka: Struve-Bogen Der Struve-Bogen erstreckt sich über 2821 Kilometer von der Ukraine bis nach Hammerfest, Norwegen. Entlang dieser Strecke vermaß der Astronom Wilhelm Struve die Erdkugel und leitete daran die genaue Form des Erdkörpers ab - eine grandiose wissenschaftliche Leistung, die als Weltkulturerbe geadelt wurde. Das Foto aus dem Jahr 1985 zeigt das Denkmal des Struve-Bogens in Norwegen.

Vom Krieg bedroht: Die UNESCO-Welterbestätten in der Ukraine Sewastopol: Antike Stadt Chersones und ihre Chora Die Stadt Chersones wurde im 5. Jahrhundert v. Chr. von dorischen Griechen gegründet. Ihre Ruinen befinden sich bei Sewastopol im Südwesten der Krim, die 2014 illegal von Russland annektiert wurde. Die Stätte umfasst öffentliche Gebäudekomplexe und Wohnviertel, frühchristliche Denkmäler und Überreste von Siedlungen aus der Stein- und Bronzezeit. Besonders gut erhalten sind die Weinbergsparzellen.

Vom Krieg bedroht: Die UNESCO-Welterbestätten in der Ukraine Oblast Transkarpatien: Holzkirchen der Karpatenregion Dieses Welterbe besteht aus insgesamt 16 "Tserkvas" oder Kirchen. Sie sind in der Gebirgskette der Karpaten verteilt, die sich über die Ukraine und Polen erstrecken. Die Holzblockbauten wurden zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert von orthodoxen und griechisch-katholischen Gemeinden erbaut. Sie sind ein Beispiel für die Holzbautradition der slawischen Länder. Auch ihre Innenausstattung ist berühmt.

Vom Krieg bedroht: Die UNESCO-Welterbestätten in der Ukraine Oblast Transkarpatien: Alte Buchenwälder und Buchenurwälder der Karpaten Ebenfalls im Westen der Ukraine befindet sich das Weltnaturerbe der Buchenwälder und Buchenurwälder. Das gesamte UNESCO-Naturerbe umfasst 94 Gebiete in 18 Ländern. Dieses Foto zeigt den Wald von Uholka-Schyrokyj Luh in der Ukraine. Die Buche breitete sich hier nach der letzten Eiszeit vor 11.000 Jahren aus und ist heute ein wichtiger Bestandteil dieses naturbelassenen und komplexen Ökosystems. Autorin/Autor: Cristina Burack (mjs)



Neben den großen Welterbestätten befinden sich noch weitere bedeutende Kulturgüter in der Ukraine. Darauf weist der ukrainische Historiker und Kurator Konstantin Akinscha im Interview mit der DW hin. Unter anderem die schon jetzt zerstörte Stadt Tschernihiw mit ihren Denkmälern aus dem 10., 11. und 12. Jahrhundert. Auch Charkiw gehöre dazu, die Hauptstadt des ukrainischen und sowjetischen Konstruktivismus. Schon heute befürchten Experten, Charkiw sei schwerer beschädigt als im Zweiten Weltkrieg. Außerdem befindet sich der berühmte Goldschatz der Skythen, einer der größten kulturellen Schätze der Antike, im Altertumsmuseum in Kiew.

Kulturschätze stehen unter dem Schutz des Völkerrechts

Video ansehen 01:48 Leere Museumswände: Gefährdetes Kulturgut in der Ukraine

Auch diese Kulturgüter sind völkerrechtlich geschützt, betont Luckscheiter. "In der gesamten Ukraine verpflichtet das Völkerrecht zum Schutz von Kulturgut in kriegerischen Konflikten", erläutert er. "Die Haager Konvention schützt nicht nur das Welterbe." In der Ukraine befänden sich rund 3000 solcher Kulturdenkmäler.

Auch Russland ist Mitglied der Haager Konvention und zum Schutz von Kulturschätzen, auch im Krieg, verpflichtet. Wenn die russische Armee also Kulturschätze zerstört, kann sie dafür am Internationalen Strafgerichtshof für Menschenrechte in Den Haag belangt werden. "Das ist eine durchaus robuste Konvention", sagt Luckscheiter. Sie habe zum Beispiel im Fall der Zerstörung der Weltkulturerbestätte Timbuktu in Mali zu einer Verurteilung des Schuldigen und einer mehrjährigen Haftstrafe geführt.

Verhindern können die UNESCO die Zerstörung der Kulturgüter aber kaum: "Ich fürchte, da sind wir relativ machtlos in einer Situation, in der das Völkerrecht von Anfang an mit Füßen getreten wurde", so Luckscheiter. "Da kann man nicht davon ausgehen, dass die Haager Konvention Beachtung findet."

Die UNESCO Creative City (deutsch: "kreative Stadt") Charkiw am 02.03.2022 nach Angriffen der russischen Armee

Museen im Westen versuchen nun, ihren ukrainischen Kolleginnen und Kollegen zu helfen. Kulturgüter werden evakuiert, sie gelangen aus Charkiw, Kiew oder Odessa erst einmal nach Lwiw. Dann sollen sie weiter in den Westen gebracht werden, zum Beispiel nach Polen, aber auch nach Deutschland, zum Beispiel Richtung Dresden.

Museen in der Europäischen Union bieten Hilfe an

"Ich bekomme Hilfsangebote, auch von deutschen Museen ", berichtet Konstantin Akinscha, der in Kiew geboren und als Kunstkritiker, Historiker und Kurator tätig ist. "Die Angebote sind sehr unterschiedlich: vom Transport bis hin zur Bereitstellung ihrer Lagerfläche. Derzeit wird alles nach Lwiw transportiert, aber die Lagerräume in Lwiw reichen nicht für alles - die Flächen dort sind recht bescheiden."

Ein Teil des Weltdokumentenerbes befindet sich ebenfalls in der Ukraine

Er plädiert für den schnellen Transport nach Westen und für eine organisierte Zusammenarbeit auf Ebene der ukrainischen und deutschen Kultusminister: "Einige Sammlungen müssen dringend in europäische Museen gebracht werden. Wahrscheinlich haben wir zu spät angefangen darüber nachzudenken. Derzeit ist es äußerst gefährlich, Museumssammlungen zu verlagern - Lastwagen unterwegs sind ein leichtes Ziel für Angriffe."

Für manche Kulturschätze kommt die Hilfe zu spät

Die Museen befänden sich "faktisch im Kriegsgebiet ", so Akinscha. "Leider hat die ukrainische Regierung erst spät an eine Evakuierung von Kulturgütern gedacht. Die Regierung wollte das Aufkommen von Panik vermeiden."

Auch er betont, dass die Kulturgüter in der Ukraine zum kulturellen Erbe der gesamten Menschheit gehören. "Die russische Armee und russische Flugzeuge bombardieren uns, feuern Raketen auf historische Denkmäler, die nicht nur Eigentum der Ukraine sind." Die Situation sei zurzeit unberechenbar, man könne auch keine Experten in das Gebiet schicken, um die Schäden zu bemessen oder zu überprüfen.

Zum Glück noch Zeit, um zu packen: Mitarbeitende des Andrey Sheptytsky National Museum in Lwiw

Was ihn schockiere, sei das "absolute Schweigen der russischen Kollegen", sagt Konstantin Akinscha. Mikhail Pjotrovski beispielsweise, Direktor der Eremitage in Sankt Petersburg, habe während des Krieges bloß eine einzige Erklärung abgegeben, am ersten Tag des Krieges: "Pjotrovski erklärte, er sei zuversichtlich, dass der Krieg die internationalen Programme der Eremitage nicht beeinträchtigen werde. Die Bomben, die auf Köpfe von Kindern fallen, interessierten ihn kaum, geschweige denn die Bomben, die auf Museen fallen."

Kritik auch an westlichen Museen

Akinscha beklagt, auch der Westen habe nur zugesehen und erst mit dem Kriegsausbruch reagiert. "Vor ein paar Jahren habe ich mit dem Direktor eines großen deutschen Museums gesprochen und versucht, ihn davon zu überzeugen, ukrainische Ausstellungen zu veranstalten und generell gemeinsame Programme mit der Ukraine zu machen", berichtet er beispielhaft. "Er antwortete damals, dass seine russischen Kollegen dann nicht mit ihm zusammenarbeiten würden, wenn er etwas mit der Ukraine macht." Immerhin gebe es nun ein Umdenken - und derselbe Direktor versuche inzwischen, die Evakuierung der ukrainischen Museen zu unterstützen.

Für manche Kulturschätze kommt vielleicht jede Hilfe zu spät

Er könne nicht verstehen, wie russische Museen noch im International Council of Museums bleiben können, sagt der Kunstkritiker gegenüber der DW. "Gestern Abend habe ich mir aus irgendeinem Grund noch einmal die Fotos der zerstörten Ukraine während des Zweiten Weltkriegs angesehen", so Akinscha. "Im Prinzip erleben wir erneut eine Geschichte, die, wie es uns schien, bereits für immer in den Archiven begraben war. Das ist eine Katastrophe beispiellosen Ausmaßes."