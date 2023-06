Ukraine aktuell: Streit im Sicherheitsrat über Kachowka-Damm

Das Wichtigste in Kürze:

Ukraine und Russland streiten im UN-Sicherheitsrat

Kühlwasser am AKW Saporischschja reicht für sechs Monate

Selenskyj: Gegenoffensive "nicht gefährdet"

Internationale Hilfe nach Dammbruch läuft an

Wichtige Ammoniak-Pipeline unter Beschuss

Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine haben sich Kiew und Moskau vor dem UN-Sicherheitsrat gegenseitig die Schuld zugewiesen. Der ukrainische UN-Botschafter Serhij Kislizia sprach am Dienstag bei einer kurzfristig einberufenen Dringlichkeitssitzung in New York von einem "Akt des ökologischen und technologischen Terrorismus". Die Sprengung sei "ein weiteres Beispiel für den Völkermord Russlands an den Ukrainern". Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja sagte dagegen, dass der Vorfall auf "vorsätzliche Sabotage Kiews" zurückzuführen und wie ein Kriegsverbrechen einzuordnen sei. Der Staudamm sei für ein "unvorstellbares Verbrechen" benutzt worden.

Satellitenaufnahme des zerstörten Kachowka-Staudamms Bild: Maxar Technologies/AP/picture alliance

Die US-Regierung kann nach eigener Darstellung nicht abschließend die Ursache für den geborstenen Staudamm benennen. Es würden Berichte geprüft, wonach eine Explosion von Russland verursacht worden sei, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby. Zuvor hatte es beim US-Sender NBC geheißen, US-Geheimdienste hätten Hinweise darauf, dass Russland hinter der Zerstörung des Kachowka-Staudamms stecke.

Kühlung von AKW Saporischschja vorerst gesichert

Das von Russland besetzte ukrainische Kernkraftwerk Saporischschja hat nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) noch für mehrere Monate Kühlwasser. Der nahe gelegene Kühlteich sei gegenwärtig voll und die sechs Reaktoren heruntergefahren, teilt die UN-Agentur mit. Es seien Maßnahmen zur Einsparung von Wasser eingeleitet worden. Allerdings sei eine bereits sehr schwierige Lage nun noch schwieriger geworden. Sollte der Wasserpegel im Stausee unter ein bestimmtes Niveau absinken, ließe sich kein neues Wasser ins AKW pumpen.

Die Anlage des AKW Saporischschja mit den sechs - abgeschalteten - Reaktoren (Archiv) Bild: Dmytro Smolyenko/Ukrinform/abaca/picture alliance

IAEA-Chef Grossi warnte allerdings, in "ein paar Tagen" könne der Pegel des Stausees so niedrig sein, dass kein neues Wasser mehr zum Kraftwerk gepumpt werden könnte. Der Dnipro versorgt das Atomkraftwerk mit Kühlwasser. Grossi kündigte für kommende Woche einen Besuchs des AKW an. Der von Russland eingesetzte Leiter des AKW, Juri Tschernitschuk, erklärte im Onlinedienst Telegram, der Wasserstand im Kühlbecken habe sich "nicht verändert".

Selenskyj: "Gegenoffensive nicht gefährdet"

Der zerstörte Kachowka-Staudamm hat nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj keine Auswirkungen auf die Gegenoffensive seines Landes. "Die Explosion des Damms hat nicht die Fähigkeit der Ukraine beeinträchtigt, seine eigenen Gebiete von der Besatzung zu befreien", versicherte der Staatschef im Onlinedienst Telegram.

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates am 06.06.2023 Bild: Ukrainian Presidential Office/AP/picture alliance

Selenskyj fügte hinzu, er habe mit den höchsten Militärs gesprochen. Diese hätten ihm versichert, dass die ukrainische Armee absolut bereit für die Gegenoffensive sei. Der Präsident hatte bereits am Wochenende den Abschluss der Vorbereitungen für die seit Langem erwartete Gegenoffensive seines Landes gegen die russischen Invasionstruppen verkündet.

Internationale Hilfe läuft an

Die Bundesregierung hat Hilfe für die von Überschwemmungen bedrohten Gebieten angekündigt. Deutschland werde der Ukraine zur Seite stehen, um diese Katastrophe inmitten des von Russlands Präsidenten Wladimir Putin geführten Angriffskrieges zu bewältigen, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Man wolle vor allem dabei helfen, evakuierte Menschen versorgen zu können, so die SPD-Politikerin. Das Technische Hilfswerk (THW) bereite deshalb bereits jetzt mit Hochdruck deutsche Hilfslieferungen für die betroffene Region vor, die "binnen kürzester Zeit" auf den Weg auf den Weg gebracht werden sollten.

Das THW hat angekündigt, im Auftrag der Bundesregierung Wasseraufbereitungsanlagen in die Ukraine zu liefern Bild: Daniel Vogl/dpa/picture alliance

In einer Mitteilung des Technischen Hilfswerks hieß es, der ukrainische Katastrophenschutz (DSNS) werde mit der Lieferung von 5000 Wasserfiltern unterstützt. Die Filter stellten jeweils die Versorgung einer Familie mit sauberem Wasser sicher. Eine Spedition werde die Lieferung in die Ukraine fahren.

Auch Frankreich hat der Ukraine Unterstützung angeboten. Das Außenministerium in Paris teilte mit, man "halte sich bereit", den "ukrainischen Behörden Hilfe zu leisten". Man sei wegen der humanitären und ökologischen Auswirkungen sowie der Folgen für die Sicherheit des Atomkraftwerks Saporischschja sehr besorgt, heißt es in dem Schreiben weiter.

Angriffe auf Ammoniak-Pipeline

Russische Streitkräfte haben nach Angaben des Gouverneurs der Region Charkiw wiederholt eine dort verlaufende Ammoniak-Pipeline beschossen. "Es besteht keine Gefahr für das Leben und die Gesundheit der Menschen", teilt Oleh Synjehubow auf der Nachrichten-App Telegram mit.

Russische Anlage zur Ammoniakherstellung in Nevinnomyssk bei Stavropol (Archiv) Bild: Erik Romanenko/TASS/dpa/picture alliance

Ammoniak ist ein wichtiger Bestandteil bei der Herstellung von Düngemitteln. Deshalb ist die Pipeline möglicherweise entscheidend für die Verlängerung des Abkommens, das trotz des Krieges die sichere Ausfuhr von Getreide und Düngemitteln aus den Häfen am Schwarzen Meer ermöglichen soll.

mak/rb (afp, dpa, rtr)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.