Nancy Faeser ist eine deutsche Juristin und Politikerin. Sie wurde am 8. Dezember 2021 als erste Frau in diesem Amt Bundesministerin des Innern und für Heimat im Kabinett von Olaf Scholz.

Vor ihrer Ernennung zur Bundesinnenministerin war Nancy Faeser Abgeordnete des Hessischen Landtages (seit 2003) und seit 2019 Vorsitzende der hessischen SPD-Fraktion. In die SPD trat sie 1988 ein und gehörte seit 2009 der Arbeitsgruppe "Innen" des SPD-Parteivorstandes in Berlin an.