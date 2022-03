Ukraine aktuell: "Ein Akt skrupelloser Grausamkeit"

Das Wichtigste in Kürze:

UN-Organisationen verurteilen Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen

SWP-Militärexperte: Russland will Nachschubwege blockieren

Internationaler Währungsfonds rechnet nicht mit globaler Finanzkrise

Ukrainischer Außenminister: "Nicht das letzte Ziel" für Putin

"Der Angriff auf die Schwächsten - Babys, Kinder, schwangere Frauen und Menschen, die bereits an Krankheiten leiden, sowie auf das Gesundheitspersonal, das sein eigenes Leben riskiert, um Leben zu retten - ist ein Akt skrupelloser Grausamkeit", erklärten das Kinderhilfswerk UNICEF, der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf. Zugleich forderten die UN-Organisationen einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs seien in seinem Land bereits sieben Krankenhäuser irreparabel zerstört worden, berichtete der ukrainische Gesundheitsminister Wiktor Ljaschko. Die Kliniken in den betroffenen Städten müssten ganz neu aufgebaut werden. Mehr als 100 weitere Gesundheitseinrichtungen wurden nach Ljaschkos Angaben beschädigt. Für besonderes Entsetzen hatte vor einigen Tagen ein russischer Angriff auf das Gebäude einer Geburtsklinik in der Hafenstadt Mariupol gesorgt.

"Gefahrenmomente" im Westen der Ukraine

Mit der jüngsten Ausweitung seiner Offensive auf den Westen der Ukraine will Russland nach Einschätzung des Militärexperten Wolfgang Richter westliche Lieferungen an die ukrainische Armee unterbinden. "Es geht Russland jetzt darum, die Nachschubwege zu blockieren, die von NATO-Staaten in Richtung Ukraine laufen", sagte der Fachmann der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) im Ersten Deutschen Fernsehen. Dass sich russische Angriffe nun auch nahe der Grenze des NATO-Staats Polen abspielten, berge "Gefahrenmomente", insbesondere unbeabsichtigte Vorfälle, betonte Richter. So könnten russische Flugzeuge in das Visier der Luftabwehr auf NATO-Seite geraten. "Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir jetzt darauf aufpassen, dass unbeabsichtigte Zwischenfälle dieser Art nicht eskalieren."

Krankenwagen auf dem Weg zur Militärbasis Jaworiw

Bei russischen Angriffen auf den Militärstützpunkt Jaworiw nordwestlich von Lwiw (Lemberg) waren nach Angaben aus Moskau zahlreiche ausländische Kämpfer getötet worden. Die eigenen Streitkräfte hätten "bis zu 180 ausländische Söldner" sowie eine große Menge aus dem Ausland gelieferter Waffen "zerstört", teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Die Führung in Kiew widersprach dieser Darstellung später: "Das ist nicht wahr. Das ist pure russische Propaganda", sagte ein Sprecher des ukrainischen Verteidigungsministeriums, der von 35 Toten und 134 Verletzten berichtete.

USA: Kreml wollte Unterstützung von China

Russland soll laut übereinstimmenden Presseberichten China nach Beginn des Ukraine-Kriegs um militärische und wirtschaftliche Hilfe gebeten haben. Die "Washington Post", die "New York Times" und die "Financial Times" berufen sich auf nicht namentlich genannte Vertreter der US-Regierung. Der Kreml habe China auch um wirtschaftliche Unterstützung gebeten, um die Auswirkungen der Sanktionen zu begrenzen, hieß es.

"Davon habe ich nie etwas gehört", sagte ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington. "Wichtig ist jetzt, zu verhindern, dass die angespannte Situation eskaliert oder sogar außer Kontrolle gerät." Die Führung in Peking hat sich im Ukraine-Krieg um eine eher neutrale Haltung bemüht. Eine direkte Unterstützung für den Verbündeten Russland dürfte China Konflikte mit den Unterstützern der Ukraine einbringen.

Eine hochrangige US-Delegation will an diesem Montag bei einem Treffen mit dem einflussreichen chinesischen Außenpolitiker Yang Jiechi die Volksrepublik vor einem Unterlaufen der scharfen Sanktionen des Westens gegen Russland warnen. Eine Delegation unter Leitung des Nationalen Sicherheitsberaters Jake Sullivan soll Yang in Rom treffen.

Yang Jiechi, Mitglied des chinesischen Politbüros

​​​​​​​IWF: Weltweite Finanzkrise nicht in Sicht

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hält gravierende Auswirkungen auf das weltweite Finanzsystem im Fall einer Staatspleite Russlands für wenig wahrscheinlich. Die westlichen Sanktionen schränkten zwar die Fähigkeit Russlands ein, auf seine Ressourcen zuzugreifen und seine Schulden zu bedienen, sagt IWF-Chefin Kristalina Georgiwva dem US-Sender CBS. Das bedeute, dass ein Zahlungsausfall Russlands nicht mehr als unwahrscheinlich angesehen werde. Derzeit sehe sie aber nicht die Gefahr, dass ein solcher Ausfall eine weltweite Finanzkrise auslösen könne. Das Gesamtengagement der Banken gegenüber Russland von rund 120 Milliarden Dollar sei zwar nicht unbedeutend, aber "nicht systematisch relevant".

Hoffnung vor neuer Gesprächsrunde

Im Ringen um eine Verhandlungslösung im Ukraine-Krieg haben sich Vertreter Russlands und der Ukraine zurückhaltend optimistisch geäußert. Beide Seiten könnten sich "schon in den nächsten Tagen" auf eine gemeinsame Position verständigen und entsprechende Dokumente unterzeichnen, sagte der Außenpolitiker Leonid Sluzki, der der russischen Delegation angehört. Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak rechnete ebenfalls "in wenigen Tagen mit konkreten Ergebnissen". An diesem Montag sollen die Gespräche per Videoschalte fortgesetzt werden. Kremlsprecher Dmitri Peskow schloss im Staatsfernsehen erneut ein direktes Treffen von Russlands Staatschef Wladimir Putin mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht aus.

AKW Tschernobyl hat wieder Strom

Der Stromausfall in der von russischen Truppen eingenommenen Atomruine von Tschernobyl ist nach ukrainischen Angaben behoben. Unter Einsatz ihres Lebens hätten ukrainische Spezialisten das "Risiko einer möglichen nuklearen Katastrophe, die ganz Europa bedroht hätte" abgewendet, erklärte der ukrainische Energieminister German Galuschtschenko. Die Kühlsysteme könnten nun wieder normal funktionieren und nicht mehr nur dank Notstromaggregaten. Die russische Armee hatte das Gelände im Norden der Ukraine am ersten Tag ihres Einmarschs erobert.

Ehemaliges Atomkraftwerk Tschernobyl

​​​​​​Kuleba: "Stoppen Sie Putin"

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat einen schweren Vorwurf gegen Deutschland wegen seiner langjährigen Russland-Politik erhoben. "Es tut mir leid, das sagen zu müssen: Sie haben tatsächlich dazu beigetragen, die aktuelle Macht von Russland mit aufzubauen", sagte Kuleba in der ARD-Talksendung Anne Will. "Und wir hoffen, dass auch Sie entsprechend viel leisten werden, um die russische Kriegsmaschinerie anzuhalten." Deutschland und die Ukraine seien Partnerländer, betonte Kuleba. Er erhoffe sich aber drei Dinge von Deutschland: Erstens brauche sein Land alle nötigen Waffen zu seiner Verteidigung. Zweitens forderte Kuleba härtere Strafmaßnahmen gegen Russland. Drittens solle die Ukraine Mitglied der Europäischen Union werden. Und Kuleba appellierte: "Stoppen Sie Putin, denn die Ukraine ist nicht das letzte Ziel für ihn. Glauben Sie mir."

Scholz trifft Erdogan in Ankara

Bundeskanzler Olaf Scholz reist an diesem Montag zu seinem Antrittsbesuch in die Türkei, der ganz im Zeichen des Ukraine-Kriegs stehen wird. In der Hauptstadt Ankara ist ein Treffen mit Präsident Recep Tayyip Erdogan angesetzt. Die Türkei sieht sich im Ukraine-Konflikt als Vermittler. Das NATO-Land pflegt enge Beziehungen mit Kiew und mit Moskau. Am Donnerstag waren die Außenminister der Ukraine und Russlands, Dmytro Kuleba und Sergej Lawrow, in Antalya zu ihrem ersten Gespräch seit Beginn des Krieges zusammengekommen. Es blieb ohne greifbare Ergebnisse.

Ukraine-Flüchtlinge in Berlin

"Germany4Ukraine" hilft Flüchtlingen

Ein neues Internet-Portal für Ukraine-Flüchtlinge soll noch in dieser Woche an den Start gehen. Auf der Plattform mit dem Namen "Germany4Ukraine" könnten sich Geflüchtete auf Deutsch, Englisch, Ukrainisch und Russisch über Hilfsangebote informieren, teilte das Bundesinnenministerium mit. Betroffene sollen dort Angaben zu Unterkunft oder medizinischer Versorgung finden. Hinter dem Vorhaben stehen neben dem Innenministerium auch das Gesundheitsministerium, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), die Bundesagentur für Arbeit, das Deutsche Rote Kreuz, die Deutsche Bahn und die Website unterkunft-ukraine.de.​​​​​​​

