UNICEF ist das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Die Abkürzung steht für "United Nations Children’s Fund". Die UN-Organisation wurde am 11. Dezember 1946 gegründet.

Heute arbeitet die UNICEF vor allem in Entwicklungsländern. Sie unterstützt Kinder und Mütter in gesundheitlichen Belangen sowie in Fragen der Familienplanung, Hygiene und Ernährung. Außerdem engagiert sich das Hilfswerk in der Bildung und leistet humanitäre Hilfe in Notsituationen.