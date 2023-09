Er verbindet die Perspektive akademischer Forschung mit der direkten Anschauung aus den Ländern, über die er berichtet. So hat er als Dozent nicht nur an der Universität Bonn in den Asien-Studien gelehrt, sondern auch eine Reihe akademischer Studien zu Südostasien verfasst. Beruflich und privat hat er Myanmar, Thailand, Laos, Kambodscha und Vietnam oftmals bereist. In Vietnam kommt ihm dabei zugute, dass er Vietnamesisch spricht.

Rodion Ebbighausen hat aus Vietnam über das Südchinesische Meer, das Deutsche Haus in Ho Chi Minh Stadt und aus Myanmar über die Wahlen von 2014, den Putsch in 2021 berichtet.

Inhaltliche Schwerpunkte seiner Arbeit sind: Außenpolitik, internationales Recht sowie Nationalismus und die Nationenbildung post-kolonialer Staaten.