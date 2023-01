Sichere Ankunft im Krankenhaus

Die im neunten Monat schwangere Phagni Poyam (23), hat es sicher mit einem der Motorrad-Krankenwagen in ein Krankenhaus in Orchha geschafft. So konnte ihr schwerer Eisenmangel noch rechtzeitig entdeckt und behandelt werden. In speziell ans Krankenhaus angegliederte Zentren haben Schwangere auch die Möglichkeit, bis zur Geburt zu bleiben.