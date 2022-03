Ukraine aktuell: Deutsch-türkischer Appell für Waffenruhe

Das Wichtigste in Kürze:

Scholz und Erdogan richten gemeinsamen Appell an Putin

Tschernobyl-Kühlsystem weiter in Gefahr

Ukrainischer Präsident strebt Treffen mit dem Kremlchef an

Vierte Verhandlungsrunde der Unterhändler ausgesetzt

Selenskyj-Berater: Schon mehr als 2500 Tote in Mariupol

Bundeskanzler Olaf Scholz und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan haben gemeinsam einen Waffenstillstand im russischen Krieg in der Ukraine gefordert. "Wir sind uns beide, Präsident Erdogan und ich, völlig einig in der Verurteilung des gewaltsamen Vorgehens Russlands in der Ukraine", sagte Scholz bei seinem Antrittsbesuch in der Türkei. Es müsse zudem sofort sichere Korridore für Zivilisten geben. Erdogan betonte: "Wir werden die Bemühungen um einen dauerhaften Waffenstillstand unentwegt fortsetzen." Man sei sich einig darüber, dass die diplomatischen Bemühungen andauern müssten.

Gemeinsam appellierten Scholz und Erdogan an den russischen Präsidenten Wladimir Putin: "Halten Sie inne." Scholz sagte: "Mit jedem Tag, mit jeder Bombe entfernt sich Russland mehr aus dem Kreis der Weltgemeinschaft, die wir miteinander bilden." Die Souveränität und die territoriale Integrität der Ukraine stünden außer Frage. Mit der Türkei als NATO-Partner werde in dem Konflikt eng kooperiert, betonte Scholz.

Die Türkei sieht sich im Ukraine-Konflikt als Vermittler. Das NATO-Land pflegt enge Beziehungen zu Kiew und Moskau. Am Donnerstag waren die Außenminister der Ukraine und Russlands, Dmytro Kuleba und Sergej Lawrow, in Antalya zu ihrem ersten Gespräch seit Beginn des Krieges zusammengekommen. Es blieb ohne greifbare Ergebnisse.

Sorge um Atomkraftwerke

Die Ukraine berichtet von Detonationen in der Nähe des Atomkraftwerks Saporischschja im Süden des Landes. Russische Truppen sollen demnach Teile eines Munitionslagers unweit des besetzten AKW gesprengt haben. Die Explosion habe sich bei der Ruine eines Militär-Ausbildungsplatzes ereignet, teilte der ukrainische Atomkraftbetreiber Enerhoatom auf Telegram mit. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Von russischer Seite gab es zunächst keine Stellungnahme.

Nachdem der Stromausfall in der von russischen Truppen eingenommenen Atomruine von Tschernobyl zunächst behoben werden konnte, meldete der Netzbetreiber Ukrenergo am Montagmittag eine erneute Störung. Russische Streitkräfte hätten eine Hochspannungsleitung zur Reaktor-Ruine beschädigt. Die Kühlsysteme mussten zuletzt mithilfe von Notstromaggregaten betrieben werden. Die russische Armee hatte das Gelände im Norden der Ukraine am ersten Tag ihres Einmarschs erobert.

Die Hauptstadt Kiew steht weiter unter Artilleriebeschuss. Bei russischen Angriffen auf verschiedene Stadtbezirke wurden nach Angaben der Regionalverwaltung zwei Menschen getötet. Heftige Gefechte gibt es nach Angaben des ukrainischen Zivilschutzes nördlich und östlich der Metropole. Aus Kiew können die Menschen demnach nur noch über Straßen nach Süden fliehen.

Bei einem Angriff russischer Truppen auf einen Fernsehturm nahe der ukrainischen Stadt Riwne sind nach Angaben örtlicher Behörden neun Menschen getötet worden. Neun weitere seien bei dem Beschuss des Turms im westukrainischen Ort Antopil verletzt worden, teilte die Regionalverwaltung im Onlinedienst Telegram mit. Wie auch die anderen Angaben aus dem Kriegsgebiet lässt sich diese Information kaum überprüfen.

Selenskyj will mit Putin direkt sprechen

"Unsere Delegation hat eine klare Aufgabe - alles zu tun, um ein Treffen der Präsidenten zu ermöglichen", erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer in der Nacht zum Montag veröffentlichten Videoansprache. Es sei ein Treffen, auf das alle warteten. Der Weg dorthin sei schwierig, aber notwendig, um wirksame Garantien zu erhalten. Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte am Sonntag eine direkte Begegnung des russischen Staatschefs mit Selenskyj nicht ausgeschlossen. Man müsse allerdings verstehen, was das Ergebnis des Treffens sein und was dort besprochen werden solle.

Friedensaktivist in der indischen Stadt Bhopal am Samstag mit Plakaten der Präsidenten Putin (l.) und Selenskyj

Zuletzt hatten Vertreter der Delegationen der Ukraine und Russlands ihre Verhandlungen zurückhaltend optimistisch bewertet. Beide Seiten könnten sich "schon in den nächsten Tagen" auf eine gemeinsame Position verständigen und entsprechende Dokumente unterzeichnen, sagte der russische Außenpolitiker Leonid Sluzki. Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak rechnete ebenfalls "in wenigen Tagen mit konkreten Ergebnissen".