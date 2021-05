Happy Birthday, Udo Lindenberg! Der Panikpräsident wird 75

Udo Lindenberg kommt aus Gronau, einer kleinen Stadt im Münsterland, nahe der holländischen Grenze. Die Gronauer sind so stolz auf ihren berühmten Sohn, dass sie nicht nur einen ganzen Platz nach ihm benannt, sondern auch eine überlebensgroße Statue aufgestellt haben. Nicht vielen bekannten Persönlichkeiten wird solche Ehre schon zu Lebzeiten zuteil.

Der Stolz Gronaus

Überlebensgroß und gewaltig streckt Udo mit Ausfallschritt seine Hand mit dem Mikrofon in die Luft. Am 16. Mai 2015, einen Tag vor seinem 69. Geburtstag, hat Udo sein eigenes Denkmal enthüllt. "Das ist die Freiheitsstatue von Gronau", sagte er damals.

Auch dass die vermeintliche Bronze-Statue nur eine Zink-Kupferlegierung war und Materialermüdung den 400 Kilo schweren Udo vor drei Jahren zu Fall gebracht hatte, kann den Stolz der Gronauer auf ihren berühmten Sohn nicht trüben. Nach Reparaturarbeiten steht Udo wieder da - "Stärker als die Zeit", wie der Titel seines letzten Studioalbums lautet. 2016 hatte er das zu seinem 70. Geburtstag herausgebracht und ist damit auf Tour gegangen.

Auch mit über 70 Jahren schont sich Udo Lindenberg nicht, wie hier 2019 in Hannover

Udo live heißt: bis zu 65 Künstler gleichzeitig auf der Bühne. Eine spektakuläre, multimediale Bühnenshow, ein Ereignis, schweißtreibend, laut, schrill, bunt und musikalisch auf höchstem Niveau. Alter scheint keine Rolle zu spielen.

Bloß raus aus der Provinz

Udo Lindenberg wuchs mit seinen drei Geschwistern in einem unscheinbaren Einfamilienhaus in einer typisch deutschen Kleinstadt auf. Seine Eltern hatten einen Installationsbetrieb. Das Kleinstadtleben hat Udo schon als Kind nicht gefallen, im Elternhaus herrschte eine eher lieblose Atmosphäre, der Vater war dem Schnaps mehr zugetan als seinen Kindern. Udo begann zu trommeln. Auf Blechkisten, hinten im Hof. Später wurde mit Kumpels gesoffen, geraucht, Blödsinn gemacht - was man eben als Jugendlicher so macht, dem der Kleinstadthimmel auf den Kopf fällt.

Der kleine Udo soll seinem Vater ein Gedicht vorlesen, Szene aus dem Biopic "Lindenberg! Mach dein Ding"

Udo wollte raus. In seinem Song "Mit dem Sakko nach Monaco" gibt es die Zeile: "Die beste Straße unserer Stadt, die führt aus ihr hinaus." Und so wird er oft an der Stelle gestanden haben, wo nun seine Statue steht - am Ortsausgang von Gronau, mit dem Daumen im Wind.

Mehr als 50 Jahre Musikkarriere

Als Jazztrommler verdiente er sich sein Geld, zusammen mit Peter Herbolzheimer hatte er eine Band - und Klaus Doldinger entdeckte ihn für sein Projekt "Passport". Doldinger schrieb auch die Musik zum Vorspann der deutschen Krimiserie "Tatort" - Udo Lindenberg ist am Schlagzeug zu hören - bis heute wurde die Aufnahme von 1970 nur geringfügig verändert.

Udo 1977 auf dem Alexanderplatz in Ost-Berlin

Udos erste Soloplatte entstand 1971 - bis zum ersten Erfolg sollte es noch ein paar Jahre dauern. Der Rest ist Musikgeschichte. Er steht für Rock'n'Roll wie kaum ein anderer deutscher Musiker, schnoddert sich durch einen Hit nach dem anderen, repräsentiert die "Bunte Republik Deutschland", ist der Panikpräsident, Erfinder von Figuren wie Wotan Wahnwitz, Bodo Ballermann, Johnny Controletti. Er lud sich selbst dazu ein, mit dem "Sonderzug nach Pankow" in die DDR zu reisen. Er durfte tatsächlich ein Konzert im Palast der Republik in Ostberlin geben, wurde von der Stasi beobachtet.

Udo Lindenberg im Palast der Republik Gefeiert und bespitzelt: Udos Einreise in die DDR am 25.10.1983 Schon am Grenzübergang Invalidenstraße heftet sich die Staatssicherheit an Udo Lindenbergs Fersen. Eifrige Mitarbeiter der Hauptabteilung für Passkontrolle, Tourismus und Interhotels fotografieren jeden Schritt des Rocksängers aus dem Westen. Im Stasi-Papier werden genaue Uhrzeiten dokumentiert: Einreise um 12:10 Uhr. Von 12:10 bis 12:23 ein Interview mit dem westdeutschen TV-Sender ZDF.

Udo Lindenberg im Palast der Republik Begeisterte Menge vor dem Palast der Republik "Es ist damit zu rechnen, dass eine große Anzahl Jugendlicher aus der Hauptstadt und aus den Bezirken der Republik versuchen wird, an dieser Veranstaltung teilzunehmen, auch wenn sie nicht im Besitz einer gültigen Eintrittskarte sind", hat die Stasi im Vorfeld in ihrem Einsatzpapier vermerkt. So ist man entsprechend auf die begeisterte Menge vorbereitet und schickt 400 Einsatzkräfte.

Udo Lindenberg im Palast der Republik Endlich ist Udo da! Die DDR-Führung verspricht sich viel von Udo Lindenbergs Auftritt beim "Festival für den Frieden der Welt". Denn Udo ist nicht nur ein bekannter West-Rockstar, sondern auch ein Friedensaktivist. So können sich Honecker und seine Mannen als große Friedensengel präsentieren. Für die Fans ist die politische Dimension zweitrangig. Endlich dürfen sie ihr Idol live sehen.

Udo Lindenberg im Palast der Republik "Linientreue Steiftiere" Ein Irrtum. Denn die Eintrittskarten zu dem "Festival" sind vom kommunistischen Jugendverband "Freie Deutsche Jugend" (FDJ) vergeben worden. Und so sieht sich Udo Lindenberg beim Konzert 4200 braven DDR-Jugendlichen und einer Reihe Funktionäre gegenüber. "Drinnen saßen nur linientreue Steiftiere unter Valium, die echten Paniker forderten draußen ihren Udo", erinnert sich Lindenberg später.

Udo Lindenberg im Palast der Republik Ein vermeintlich harmloser Auftritt Vier Lieder singt Udo Lindenberg bei diesem Konzert. Darunter seine Antikriegshymne "Wozu sind Kriege da?". Seinen im Vorfeld so ungeliebten Song "Sonderzug nach Pankow" trägt er nicht vor. Stattdessen sorgt er mit einem Ausspruch für Furore, der nicht im Plan der Veranstalter stand...

Udo Lindenberg im Palast der Republik "Weg mit allem Raketenschrott" FDJ-Chef Egon Krenz und Lindenberg wettern gegen die NATO-Aufrüstung im Westen. So weit, so gut. Udo jedoch fügt hinzu: "Von deutschem Boden darf nie wieder ein Krieg ausgehen. Weg mit allem Raketenschrott in der Bundesrepublik und in der DDR. Keine Pershings und keine SS-20." Das kommt nicht gut an: Just an diesem Tag ist die Stationierung sowjetischer Raketen in der DDR beschlossen worden.

Udo Lindenberg im Palast der Republik Die echten Fans randalieren draußen Währenddessen herrschen draußen tumultartige Zustände. Hunderte Lindenberg-Fans können das Konzert nicht sehen - das bleibt nicht ohne Folgen. Vor, während und nach dem Konzert randalieren Fans auf der Straße. Die Volkspolizisten haben viel zu tun. Für die Stasi ist die ganze Veranstaltung ein Großeinsatz - bis "L." die DDR um 24:00 Uhr am Grenzübergang Invalidenstraße wieder verlässt. Autorin/Autor: Silke Wünsch



Er ging seinen Weg nach vorne, ließ sich nicht verbiegen und strauchelte auch. Der Rock'n'Roll hat seine Schattenseiten, und der Alkohol wurde ihm fast zum Verhängnis. Aber: Keine Panik auf der Titanic! Udo schaffte es wieder raus aus dem Sumpf, nahm zwei wunderbare Platten, darunter ein MTV-Unplugged Album, mit jungen Stars der deutschen Musikszene auf und war wieder da.

Corona lässt auch den "kleinen Udo" nicht kalt

Auch ihn hat die Pandemie hart getroffen. Die Tour 2020 musste abgesagt werden, niemand weiß, wann die Konzerte nachgeholt werden können. Außerdem musste er - so wird vermutet - aus dem Hotel Atlantic in Hamburg ausziehen, wo er fast 25 Jahre gewohnt hatte. Er nimmt Corona ernst und appellierte schon letztes Jahr an alle Maskenmuffel: "Wir brauchen die kollektive Mega-Power, also: Maske auf und mit panischer Konsequenz da durch!"

Giftgrüne Socken gehören zu Udos Markenzeichen

Für Zahlenfreunde noch dies hier, gerade herausgegeben vom Marktforschungsunternehmen Gfk Entertainment: Mit bislang 52 Alben und 23 Singles kam Udo Lindenberg in seiner langen Karriere auf 1134 Platzierungen in den deutschen Charts, davon war er 153 Mal in den Top 10.

Nun könnte eine weitere Platzierung dazu kommen, denn pünktlich zum 75. Geburtstag erscheint die neue Scheibe "Udopium", auf der er 50 Jahre seiner Musikkarriere nochmal Revue passieren lässt. Hinzu kommt eine neue Single. In dem Song "Wieder genauso" unterhält er sich mit dem Tod, dem er sagt, egal was in meinem Leben passiert sei: Er würde alles wieder genauso machen. Darauf einen Eierlikör.