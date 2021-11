Udo Lindenberg ist Deutschlands bekannteste Rocklegende. Sein Markenzeichen sind Hut und Sonnenbrille, die er immer in der Öffentlichkeit trägt. Bekannt wurde er vor allem durch seine Auftritte mit dem "Panikorchester".

Geboren wurde Udo Lindenberg am 17. Mai 1946 im westfälischen Gronau. Sein Aufstieg zum Popstar begann, als er bei dem renommierten Jazzsaxophonisten Klaus Doldinger am Schlagzeug saß. 1973 gründete er das "Panikorchester", mit dem er durch politisch engagierte Musik auf sich aufmerksam machte. Sein Lied "Sonderzug nach Pankow" (1983) über Erich Honecker, den Staatschef der DDR, wurde sogar in der Deutschen Demokratischen Republik ein Hit.