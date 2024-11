Braun statt grün: Teile der Stadt Suyapa in Honduras stehen komplett unter Wasser, nachdem infolge schwerer Regenfälle der Fluss Ulúa über die Ufer getreten ist. Das tropische Tiefdruckgebiet "Sara" sorgte am Wochenende für Überschwemmungen in dem mittelamerikanischen Land: Mindestens ein Mensch kam ums Leben, Tausende mussten fliehen, meldeten die Behörden am Sonntag.