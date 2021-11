Mexiko ist ein Staat in Nordamerika. Die Republik umfasst 31 Bundesstaaten und den Hauptstadtdistrikt Mexiko-Stadt. Mexiko grenzt nur an drei Staaten, im Norden an die USA, im Südosten an Guatemala und Belize.

Das Land umfasst eine Fläche von annähernd zwei Millionen Quadratkilometern. Mit einer Bevölkerungszahl von etwa 120 Millionen Menschen liegt Mexiko weltweit auf Platz elf.