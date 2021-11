Honduras ist ein Staat in Mittelamerika und grenzt im Südosten an Nicaragua, im Nordwesten an Guatemala und im Südwesten an El Salvador. Im Norden grenzt es an die Karibik, im Süden an den Pazifik.

Honduras gehört zu den ärmsten Ländern Lateinamerikas. Mehr als 60 Prozent der rund acht Millionen Einwohner leben unterhalb der nationalen Armutsgrenze.