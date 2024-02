Super Bowl: US-Sportspektakel mit politischem Beigeschmack

Warum ist der Super Bowl das größte Sportereignis der Welt?

Der Super Bowl ist das Einzel-Sportevent, das weltweit die größten Zuschauermassen anzieht. Allein in den USA haben im vergangenen Jahr mehr als 100 Millionen Menschen das Spiel zu Hause vor den Fernsehern angeschaut. Weltweit waren es rund 800 Millionen Zuschauer. Kein anderes Fernsehereignis kann mit solchen Zahlen konkurrieren.

In der Arena selbst, dem Allegiant Stadium in Paradise im US-Bundesstaat Nevada, südlich von Las Vegas, werden 65.000 Zuschauer anwesend sein. Ein teures Vergnügen: Nach Angaben des US-Fernsehsenders CNN liegt der durchschnittliche Ticketpreis bei 9850 Dollar. Das ist neuer Super-Bowl-Rekord. Die Preissteigerung im Vergleich zum Vorjahr beträgt satte 70 Prozent.

In Deutschland, wo das Spiel mitten in der Nacht um 0:30 Uhr beginnt, werden geschätzte zwei Millionen Fans mitfiebern.

San Francisco und Kansas City duellieren sich im 58. Super Bowl der Geschichte um die Vince Lombardi Trophy Bild: Dylan Stewart/Newscom/picture alliance

Gigantisch ist auch die Halbzeitshow. Für manchen Zuschauenden ist sie sogar wichtiger als das eigentliche Spiel. Diesmal tritt der R&B-Sänger und mehrfache Grammy-Gewinner Usher auf. Die TV-Werbepausen in der Halbzeit sind die teuersten der Welt. Die Sendezeit für einen 30-Sekunden-Spot kostet sieben Millionen Dollar.

Worum geht es sportlich?

Der Super Bowl ist das Endspiel der US-Profiliga im American Football, der NFL (National Football League). Die Sieger der beiden Ligahälften, American Football Conference (AFC) und National Football Conference (NFC), treffen aufeinander.

Dieses Jahr sind das AFC-Champion Kansas City Chiefs und der NFC-Sieger, die San Francisco 49ers. Vorjahressieger und Titelverteidiger Kansas City, angeführt von Ausnahme-Quarterback Patrick Mahomes, steht zum vierten Mal innerhalb der vergangenen fünf Jahre im Endspiel. 2020 trafen die Chiefs dort ebenfalls auf San Francisco und gewannen mit 31:20.

Der Sieger erhält die Vince Lombardi Trophy, eine 56 Zentimeter große und 3,5 Kilogramm schwere Silbertrophäe, die einen Football in Originalgröße zeigt. Sie wird jedes Jahr vom Luxusjuwelier Tiffany & Co. gefertigt. Für jeden Spieler der Siegermannschaft gibt es außerdem einen klobigen Meisterring aus Gold und Diamanten.

Rekordsieger mit je sechs Superbowls sind die New England Patriots und die Pittsburgh Steelers. San Francisco hat fünfmal gewonnen, wartet aber seit 1995 auf den sechsten Titel.

Wer sind die Stars auf dem Feld?

Bei den Chiefs sind das Quarterback Mahomes und Tight End Travis Kelce. Mahomes ist derzeit das Nonplusultra auf der Spielmacher-Position. Der 28-Jährige ist ein großartiger Passgeber. Er behält auch in engen Situationen die Übersicht und schafft es oft, den Ball auch aus der Bedrängnis heraus noch zielgenau zum Mitspieler zu bringen.

Quarterback Patrick Mahomes (l.) und Tight End Travis Kelce (r.) sind das Erfolgsduo der Kansas City Chiefs Bild: Alex Brandon/AP/picture alliance

Außerdem ist Mahomes wendig, schnell und sorgt oft für große Raumgewinne, indem er mit dem Ball selbst nach vorne läuft. 2018 und 2022 wurde er zum MVP, dem wertvollsten Spieler der NFL gewählt [MVP = Most Valuable Player]. Liebster Anspielpartner Mahomes' ist Tight End Travis Kelce. Meistens wird der Mann mit der Nummer 87 gesucht, wenn im dritten oder sogar vierten Versuch der Druck steigt, ein neues First Down zu erzielen.

Die effektivsten "Waffen" von 49ers-Quarterback Brock Purdy sind Running Back Christian McCaffrey und Tight End George Kittle, einer der besten Passempfänger der Liga. McCaffrey war in der regulären Saison (17 Spiele) der beste Running Back der NFL. Mit seinen Läufen erzielte er insgesamt 1459 Yards Raumgewinn und sorgte für 14 Touchdowns. 1000 Yards pro Saison gelten für Running Backs als eine Art magische Grenze, die nur von den Besten durchbrochen wird.

Warum reden alle über Taylor Swift?

Der US-Musik-Superstar ist seit einigen Monaten mit Travis Kelce liiert. Im Grunde verging in dieser Saison kaum ein Spiel, bei dem Swift nicht in der VIP-Loge der Chiefs zugegen war und ihren Liebsten und sein Team feierte.

Das soll auch beim Super Bowl am Sonntag so sein. Allerdings wird die Grammy-Gewinnerin eine etwas stressige Anreise haben. Sie gibt in Tokio am Samstagabend Ortszeit noch ein Konzert. Direkt danach wird sie Richtung Las Vegas fliegen und dank der günstigen Zeitverschiebung rechtzeitig zum Kickoff da sein.

Wieso hat der Super Bowl diesmal auch politisch eine Bedeutung?

Auch hier spielt Taylor Swift die Hauptrolle. Der einflussreiche Superstar, dem auf Instagram 279 Millionen User folgen, steht politisch auf Seiten der Demokraten. Sie setzt sich für LGBTQ-Rechte und die "Black Lives Matter"-Bewegung ein. Zudem hat sie den ehemaligen republikanischen Präsidenten Donald Trump schon früher öffentlich kritisiert und 2020 Joe Biden unterstützt.

Im Fokus von Trump-Unterstützern: Football-Star Travis Kelce und Musik-Ikone Taylor Swift Bild: Julio Cortez/AP/picture alliance

Nun geht bei Trumps Unterstützern die Angst um, dass Swift den Super Bowl als Bühne nutzen könnte, um für US-Präsident Biden und dessen Wiederwahl im November zu werben. Daher versuchen sie alles, um Swift zu diskreditieren.

Das hat solche Auswüchse angenommen, dass seit Wochen wilde Verschwörungstheorien kursieren, die unter anderem darin gipfeln, dass behauptet wird, Swift arbeite heimlich im Auftrag des Pentagon, dem Hauptsitz des US-Verteidigungsministeriums. Auch Kelce ist Ziel von Angriffen. Der Footballer hatte während der Corona-Pandemie für den Impfstoff der Firma "Pfizer" geworben. Das macht ihn zum "roten Tuch" für Trumps Anhänger, die oft aus dem Lager der Corona-Leugner kommen.

Die Anhänger der Demokraten sehen die Kampagne teilweise mit Sorge, andere machen sich über die absurden Unterstellungen lustig. Allerdings scheint der Einfluss Taylor Swifts besonders bei den Jüngeren tatsächlich immens zu sein: Laut einer aktuellen Umfrage, die vom US-Magazin "Newsweek" beauftragt wurde, würde ein Drittel der Wählerinnen und Wähler unter 35 Jahren der Wahlempfehlung Swifts folgen.