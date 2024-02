Faktencheck: Taylor Swift, Football und der Super Bowl

Am Sonntag steigt in Las Vegas der Super Bowl - das Finale der American-Football-Liga NFL: Die Kansas City Chiefs wollen ihren Titel gegen die San Francisco 49ers verteidigen. Taylor Swift, Pop-Megastar und Freundin von Chiefs-Spieler Travis Kelce, will extra aus Tokio einfliegen, wo sie in dieser Woche ihre "Eras Tour" wieder aufnimmt.

Seit bekannt ist, dass die beiden ein Paar sind, ist ein regelrechter Hype um Swift und ihre Besuche von Footballspielen ihres Partners entbrannt. Was offenbar viele dazu verleitet, zweifelhafte Behauptungen aufzustellen oder diese zu glauben und sie weiterzuverbreiten.

Hat sich Taylor Swift über ein unterlegenes Team lustig gemacht?

Behauptung: Taylor Swift hat auf einer Konzertbühne ein T-Shirt mit der Aufschrift "Wer sind eigentlich die #Ravens? Bäh." getragen. Zum Hintergrund: Die Baltimore Ravens waren das Team, das die Chiefs im Halbfinale der US-Football-Meisterschaft aus dem Wettbewerb geworfen haben.

Die Schrift auf Taylor Swifts T-Shirt wurde verändert: links das Original, rechts die manipulierte Version, mit der sich die Sängerin angeblich über das Football-Team Baltimore Ravens lustig gemacht hat Bild: Tiktok/X

DW Faktencheck: Fake.

Der kurze Videoclip, der unter anderem in diesem rund eine Million Mal angezeigten X-Post verbreitet wurde, ist offensichtlich digital bearbeitet worden. Das Originalvideos haben wir mit einer Bilderrückwärtssuche auf Tiktok gefunden. Es wurde bereits im März 2023 eingestellt und zeigt, was wirklich auf dem T-Shirt steht: "Wer ist eigentlich Taylor Swift? Bäh."

Tausende "Swifties", wie sich Fans der Popikone nennen, wissen das, weil sie es in den Stadien der Eras-Tour mit eigenen Augen gesehen haben. Swift trägt das T-Shirt bei ihrem Lied "22", in dem es um eine Partynacht geht. An einer Stelle wirft eine Stimme aus dem Hintergrund diesen Satz ein: "Wer ist eigentlich Taylor Swift? Bäh."

Die Variation auf den Ausgang des NFL-Halbfinals kann man durchaus passend finden: Die Chiefs hatten das Spiel nach Ansicht vieler Kommentatoren über weite Strecken dominiert. Könnte Swift das T-Shirt nicht doch auf einem ihrer Konzerte mit abgewandelter Aufschrift getragen haben?

Neben dem Originalvideo spricht auch die Tatsache dagegen, dass es zeitlich nicht passt. Swift pausierte ihre Tour planmäßig Ende November nach Station in Südamerika, erst diese Woche ging es in Japan mit Konzerten in Japan weiter. Das fragliche Football-Spiel, in dem die Ravens unterlagen, fand jedoch am 28. Januar statt, der X-Post ist vom 4. Februar.

Wurde der Megastar von der Polizei ins Stadion eskortiert?

Behauptung: Taylor Swift wird von der Polizei ins Stadion eskortiert. Dies suggeriert ein ein X-Post mit einem Video , das einen Autokorso mit blinkenden Polizeiwagen zeigt. Im Text zu dem Video steht der Kommentar "Taylor Swift kommt am Arrowhead-Stadion an, um heute Abend ihren Freund Travis Kelce in Kansas City zu sehen".

Das Originalvideo zeigt, wie Ex-Präsident Donald Trump mit Polizeieskorte durch Des Moines fährt (links) - ein anderer Post behauptet fälschlicherweise, es würde Taylor Swift auf dem Weg zum Stadion der Kansas City Chiefs zeigen Bild: X

DW Faktencheck: Falsch.

Das Video zeigt Ex-US-Präsident Donald Trump auf dem Weg zu den Vorwahlen in Des Moines, im US-Bundesstaat Iowa.

Das Originalvideo hatte Trumps stellvertretende Kommunikationschefin Margo Martin am 14. Januar über X, ehemals Twitter, mit den Worten "Präsident @realDonaldTrump kommt in Des Moines an!" verbreitet. Einen Tag später hielt die Republikanische Partei in Iowa ihre erste Vorwahl für die anstehende Präsidentschaftswahl ab. In dem Video ist zudem ein Straßenschild mit der Aufschrift "George Flagg" zu sehen. Der "George Flagg Parkway" ist die Straße, die in Des Moines vom Flughafen ins Stadtzentrum führt.

Um es mit Taylor Swift und ihrer neu entfachten Football-Leidenschaft in Verbindung zu bringen, wurde das Video nicht einmal bearbeitet, sondern einfach mit dem falschen Kommentar weiterverbreitet. Unter dem Video findet sich sogar der direkte Link zum Original-Post von Margo Martin.

Hat Taylor Swift halbnackt zwischen Football-Fans posiert?

Behauptung: Es kursieren zahlreiche Bilder, die angeblich Taylor Swift zeigen, nur mit Stringtanga bekleidet und roter Farbe bemalt inmitten Tausender Fans der Kansas City Chiefs.

DW Faktencheck: Fake.

Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Taylor Swift sich je in eine derartige Situation gebracht und sich dabei auch noch fotografieren lassen hat. Auch ohne Tools kann man sich die Frage stellen: Wie kann es sein, dass es von der Szene nur ein paar wenige, stark inszenierte "Bilder" gibt? Hätte sie nicht zumindest eine Handvoll der Zehntausenden Stadionbesuchern mit dem Handy dokumentiert und ebenfalls in die sozialen Netzwerke gestellt?

Dazu gibt es jede Menge Hinweise darauf, dass all diese Bilder mithilfe Künstlicher Intelligenz erzeugt wurden. So wirken einige Details verzerrt, Ziffern sind falsch dargestellt, Körperteile enden auf unnatürliche Weise. Einen detaillierten Faktencheck dazu haben wir bereits veröffentlicht.

Satiriker machen sich über Fake News lustig

Neben den Falschbehauptungen haben auch satirische Nachrichten rund um Taylor Swift, Travis Kelce und die National Football League NFL Konjunktur - und nicht jeder erkennt das als fiktive Spaßmeldung.

So titelte beispielsweise die Satireseite "Esspots" : "Die NFL erwägt Berichten zufolge, Taylor Swift vom Super Bowl auszuschließen: 'Wir haben sie satt'". Eine ähnliche Schlagzeile veröffentlichte usacommunity.com , die sich ebenfalls als Satireseite definiert. Demnach habe die NFL Swift vom Super Bowl ausgeschlossen , weil sie zu "woke" sei. Der Begriff "woke" stammt aus dem Englischen und bedeutet, ein Bewusstsein für soziale Gerechtigkeit und Rassismus zu haben. Der Satire-Account "Uncle Sam" postete diesen Artikel auf Facebook .

Der Hype um Taylor Swift inspiriert auch Satiriker: In dieser fiktiven Meldung des Satire-Portals Esspots überlegt die NFL angeblich, Taylor Swift vom Super Bowl auszuschließen Bild: Esspots.com

In beiden Fällen lassen viele Reaktionen darauf schließen, dass die User den Spaß erkannten. Andere missverstehen sie als Fake News, wieder andere glauben sie. Ein Sprecher der NFL bestätigte der Faktencheckorgansiation Check your Fact , dass die Behauptung falsch sei. Taylor Swift werde nicht vom Super Bowl ausgeschlossen.