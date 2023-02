Beim American Football, oder kurz Football, versuchen die beiden Teams den eiförmigen Ball durch Läufe oder Pässe in die gegnerische Endzone zu bringen oder mit einem Field Goal Punkte zu erzielen.

Auch wenn es im Spiel mitunter sehr robust zugeht, gibt es doch jede Menge Regeln und längst nicht alles ist erlaubt. Die beste Liga der Welt ist die US-amerikanische National Football League (NFL). Höhepunkt des Jahres für jeden Football-Fan ist der Super Bowl, das Finale der NFL. Er findet in der Regel am ersten Sonntag im Februar statt. In den USA sorgt das Ereignis Jahr für Jahr für Rekord-Einschaltquoten.