2015 verfilmt US-Regisseur Peter Landesman (r.) die Geschichte Omalus (2.v.r.). Filmstar Will Smith (l.) spielt den streitbaren Pathologen, der sich auch vom Widerstand der NFL und Anfeindungen vieler Football-Fans nicht von seinem Weg abbringen lässt. Der preisgekrönte Film "Concussion" (In Deutschland: Erschütternde Wahrheit) bringt das Thema CTE auch in die breite Öffentlichkeit.