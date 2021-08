Stilikone Iris Apfel wird 100 Jahre alt

Eine Kette ist nicht genug. Mindestens fünf sollten es schon sein. Fünf große Ketten. Ein Armreif allein ist langweilig. Am besten sind es gleich zehn. An jedem Arm. Und eine Brille muss, bitteschön, sichtbar sein. Und so ist ihre große Brille mit kreisrunden Gläsern zu ihrem Wahrzeichen geworden. Wenn sie sich bewegt, klappert und knistert es. Iris Apfel, Stil-Ikone, Glamour-Girl, Modedesignerin und Innenarchitektin, wird am 29. August 100 Jahre alt.

Iris Apfel: Geschäftsfrau, Innenarchitektin und Mode-Ikone



Wie kaum eine andere Frau in ihrem Alter scheut sie sich nicht vor extravaganter Kleidung und auffälligem Make-Up. Ihre Haare sind leuchtend grau gefärbt, der Lippenstift knallrot, pink oder orange. IhrInstagram Account hat mehr als 1,7 Millionen Follower. Gerne wird sie "ältester Teenager der Welt" genannt. Ihre Philosophie: "Ich befolge keine Regeln, weil ich sie sowieso nur brechen würde." Das war von Anfang an ihr Erfolgsrezept.

Alles eine Sache der Accessoires

Als Kind des Jahrgangs 1921 ist Iris Apfel in der Zeit der Weltwirtschaftskrise groß geworden. Not macht erfinderisch: Ihre Mutter gab ihr den Rat, sich ein einziges schwarzes schlichtes Kleid anzuschaffen, dann hätte sie immer etwas anzuziehen. Denn man könne das Kleid entweder aufbrezeln oder lässig wirken lassen. Dies alles sei eine Sache der Accessoires.

Iris Apfel 2014 bei der Fashion Week in New York

Das hat sich die junge Iris gemerkt. Im New Yorker Stadtteil Greenwich Village entdeckte sie als Elfjährige in einem kleinen Geschäft im Souterrain eine Brosche, die sie unbedingt haben wollte. Für 65 US-Cent, ihr gesamtes Erspartes, konnte sie sie schließlich kaufen - das war ihr erstes Shopping-Erlebnis und der Anfang einer der größten Modeschmuck-Sammlungen in den USA.

Neugier und Sinn für Humor

Bis heute ist Iris Apfel auf der Suche nach dem passenden Accessoire - in Boutiquen jeglicher Preisklasse, auf Flohmärkten, in Second-Hand-Läden. Sie kombiniert Dinge, die andere nicht für kombinierbar halten. Sie vermischt Haute Couture mit Ramsch; Formen und Muster, die vermeintlich nicht zusammenpassen, harmonieren schließlich doch miteinander. Das ist Iris Apfels große Kunst. Sie traut sich einfach, folgt keinem Trend - sie selbst setzt die Trends.

Junge Modemacher schwirren wie Motten um sie herum, wenn sie irgendwo auftaucht, bei einer Vernissage, bei einer Modenschau. Ihre eigenen Kollektionen präsentiert Iris Apfel mit viel Humor - aber auch mit Akribie. Ist ein Model vor dem Auftritt eigentlich schon fertig ausstaffiert, dann hängt die Chefin ihm noch eine Kette um - erst jetzt ist der Look perfekt.

Das Bühnenbild dieser Fashion Show zeugt von Humor

Iris Apfel arbeitet noch gar nicht so lange als Mode-Designerin. Als erfolgreiche Innenarchitektin war sie bei der US-amerikanischen High Society jahrzehntelang sehr gefragt, denn ihre Stoffkreationen waren einzigartig. Zusammen mit ihrem verstorbenen Mann Carl, mit dem sie 68 Jahre lang verheiratet war, bereiste sie die Welt und holte sich Inspiration. Sie arbeitete mit verschiedenen Webereien zusammen, um ihre sehr speziellen Ideen zu verwirklichen. Und sie ließ Stoffe aus früheren Jahrhunderten wieder lebendig werden. Diese waren sehr gefragt - bin ins Weiße Haus. Für neun US-Präsidenten hat sie gearbeitet. Über Einzelheiten schweigt sie aber - nur dass Jackie Kennedy ein komplizierter Fall gewesen sei, das lässt sie schon mal durchblicken.

Iris Apfel beim Fotoshooting

Eine Ausstellung änderte alles

Dass sie schließlich auch zum Modestar wurde, verdankte sie einer Ausstellung im Kostüminstitut des Metropolitan Museum of Art im Jahr 2005. Harold Koda, der damalige Kurator, hatte von Apfels Schmuck- und Kleidersammlung gehört. Sie hat mehrere Zimmer ihrer Wohnung an der New Yorker Park Avenue ihren Klamotten gewidmet. Dior, Lagerfeld, Saint Laurent, Galanos und Ungaro hängen neben Flohmarktfunden und Stücken aus Kaufhausketten. Koda arbeitete sich durch Apfels Fundus und transportierte schließlich rund 300 Kleidungsstücke und mehrere hundert Accessoires zum Museum. Die Ausstellung war ein Riesenerfolg - und Iris Apfel wurde zur Ikone, die es sogar als Emoji gibt.

Auch Iris Apfels Ehemann Carl hatte ein Faible für bunte Klamotten

Nach dem Tod ihres Gatten - er verstarb 2015 kurz vor seinem 101. Geburtstag - setzte sich Iris Apfel nicht zur Ruhe, im Gegenteil. So entwarf sie etwa Schmuck für ältere Menschen mit integrierter Technik, die die Gesundheit des Trägers überprüft und im Notfall einen Krankenwagen alarmiert. Sie ärgert sich darüber, dass älterere Menschen von Designern vergessen werden. Mit 15-jährigen Models könne sich doch keine ältere Frau identifizieren, betont sie immer wieder. Und so unterschrieb sie mit 97 Jahren einen Modelvertrag.

Kein Ruhestand in Sicht

An den Ruhestand denkt sie auch mit 100 Jahren nicht. Für eine US-Baumarktkette, die in diesem Jahr ebenfalls 100 Jahre alt wird, entwirft sie Innendekorationen und arbeitet immer wieder an neuen Brillenkollektionen. Mit dabei sind selbstverständlich Lesebrillen. Große Lesebrillen. Denn "mehr ist mehr, und weniger ist langweilig", sagt Iris Apfel gern. Happy Birthday!