Regisseurin Sahraa Karimi über ihre Flucht aus Kabul

Es waren bange Tage und Stunden, die Sarah Karimi durchlebte, bis ihr und ihrer Familie die Flucht aus Afghanistan gelang. Am Dienstag, den 17.08.2021, kamen sie in der ukrainischen Hauptstadt Kiew an - zwei Tage, nachdem die Taliban die Kontrolle über Kabul übernommen hatten und nachdem sie inmitten des Chaos auf dem Flughafen einen ersten Flug verpasst hatten.

"Der Moment, als wir das erste Flugzeug verpassten, war der traurigste meines Lebens, denn ich dachte: 'Okay, wir kommen hier nicht mehr raus, wir bleiben.' Aber dann habe ich mich zusammengerissen. Wissen Sie, warum? Weil ich eine Kämpferin bin. Ich gebe niemals auf", sagte Karimi gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Sahraa Karimi ist die Präsidentin der staatlichen afghanischen Filmorganisation, Regisseurin des bei den Filmfestspielen von Venedig für einen Preis nominierten Films "Hava, Maryam, Ayesha" von 2019 und die einzige promovierte Filmwissenschaftlerin Afghanistans.

Sahraa Karimi 2019 auf den Filmfestspielen in Venedig - bei denen ihr Film "Hava, Maryam, Ayesha" gezeigt wurde

Am 13. August hatte sie in einem offenen Brief an die Welt appelliert, afghanische Filmemacher und andere Kulturschaffende vor der Gewalt der Taliban zu schützen.

Karimi hat an der Slowakischen Film- und Fernsehakademie Film studiert. Der Präsident der Akademie sowie die türkische und ukrainische Regierung halfen ihr und ihren Verwandten nun bei der Flucht.

Flucht aus Sorge um die Zukunft ihrer Nichten

Laut DW-Reporter Scott Roxborough, der mit Karimi nach ihrer Ankunft in der Ukraine sprechen konnte, wollte die Filmemacherin Afghanistan zunächst nicht verlassen - obwohl ihr bewusst war, dass sie als führende afghanische Regisseurin in großer Gefahr schwebte.

"Der Grund, warum sie sich doch zur Flucht entschloss, war der Gedanke an ihre Nichten, von denen die jüngste zwei Jahre alt ist, und die Vorstellung, dass sie unter dem Taliban-Regime aufwachsen würden. Weil sie Mädchen sind, würden sie nicht zur Schule gehen können, keine Ausbildung erhalten, nicht arbeiten können." Der Gedanke an dieses Schicksal sei zu viel für sie gewesen, berichtete Roxbourgh.

Auch wenn die Taliban jetzt angekündigt haben, die Rechte der Frauen zu respektieren, so ist doch anzunehmen, dass diese Rechte sich nach strengen islamischen Regeln zu richten haben. Unter der früheren Taliban-Herrschaft durften Mädchen nicht zur Schule gehen und Frauen nicht arbeiten. Wer gegen die Regeln verstieß, wurden mit drakonischen Strafen belegt. Kunst und kulturelle Aktivitäten, insbesondere von Frauen, gab es praktisch nicht.

"Unter der Herrschaft der Taliban lebt man irgendwie, aber es ist ein elendes Leben. Im Leben geht es nicht nur um Essen oder Kleidung. Es geht um Kreativität, Kunst, Kultur und kreatives Denken - um eine Lebensphilosophie ", so Karimi in dem TV-Interview.

Ein "Völkermord an Filmemachern und Künstlern"

In Interviews mit "The Hollywood Reporter" und Reuters schilderte Karimi die dramatischen Ereignisse vor ihrer Flucht aus Kabul: wie sie versuchte, in einer Bank Geld abzuheben, als Schüsse fielen. Ein Angestellter forderte sie auf, die Bank zu verlassen und brachte sie durch die Hintertür hinaus. Da weit und breit kein Taxi aufzutreiben war, rannte Karimi fünf Kilometer weit durch die Stadt, um nach Hause zu kommen - und dokumentierte dies auf Instagram.

Entschlossen, ihre Familie - einschließlich ihrer fünf Nichten - aus dem Land zu bringen, rief sie die slowakische Filmhochschule an. Dort nannte man ihr einen Flug von Kabul in die Ukraine, den sie nehmen sollte. Doch als Sahraa Karimi und ihre Verwandten am Flughafen ankam - zusammen mit Tausenden anderen Afghanen, die zu fliehen versuchten - wurde ihnen der Zugang zu diesem Flug verwehrt.

"Viele Menschen kamen zum Flughafen, klammerten sich an das Flugzeug, um mitgenommen zu werden. Sie waren so verzweifelt. Tausende, Tausende haben versucht, einen Fluchtweg zu finden", schildert Karimi in dem Interview weiter. Nur wenige Stunden, nachdem sie mit hilfsbereiten Beamten gesprochen hatte, konnte sie mit ihrer Familie einen türkischen Flug über Istanbul in die Ukraine ergattern.

Tausende verzweifelte Afghanen versuchen, das Land über den Flughafen Kabul zu verlassen

Nun arbeitet sie von der Ukraine aus daran, 36 weitere afghanische Filmemacher und ihre Familien aus dem Land zu bringen, berichtete sie der Zeitschrift "The Hollywood Reporter".

Karimi warnte vor einem "Völkermord an Filmemachern und Künstlern", sollte die internationale Gemeinschaft nicht handeln. "Die Taliban haben sich nicht verändert. Ideologisch leben sie in der Steinzeit", ist sie überzeugt.

10 Filme über Afghanistan Hava, Maryam, Ayesha (2019) Der jüngste Film der afghanischen Regisseurin Sahraa Karimi hatte bei den Filmfestspielen in Venedig 2019 Premiere. Er erzählt die Geschichte von drei schwangeren Frauen in Kabul. Karimi hatte erst kürzlich einen offenen Brief an die Welt geschickt, in dem sie vor den Taliban warnte - kurz bevor Kabul eingenommen wurde. Inzwischen ist sie aus Afghanistan geflohen und in Kiew untergekommen.

10 Filme über Afghanistan Osama (2003) Unter dem ersten Taliban-Regime (1996-2001) durften Frauen nicht arbeiten. Eine existentielle Bedrohung für alle Familien, deren Männer im Krieg getötet oder verletzt worden waren. In "Osama" verkleidet sich ein junges Mädchen als Junge, um seine Familie zu unterstützen. Es war der erste Film, der seit 1996 in Afghanistan gedreht wurde, da das Filmemachen unter den Taliban verboten war.

10 Filme über Afghanistan Der Brotverdiener (2017) Das preisgekrönte irische Studio "Cartoon Saloon" hat einen Animationsfilm mit einer ähnlichen Geschichte geschaffen: "Der Brotverdiener" nach dem Bestseller-Roman von Deborah Ellis handelt von der elfjährigen Parvana, die das Aussehen eines Jungen annimmt, um ihrer Familie zu helfen. Der Film wurde von Angelina Jolie produziert und war als bester Animationsfilm für den Oscar nominiert.

10 Filme über Afghanistan Der Drachenläufer (2007) Die Verfilmung des Bestseller-Romans von Khaled Hosseini behandelt Themen wie Schuld und Erlösung. Die Geschichte ist im turbulenten letzten halben Jahrhundert Afghanistans verankert: vom Sturz der Monarchie, der sowjetischen Militärintervention, dem Massenexodus afghanischer Flüchtlinge bis zum Taliban-Regime. Regie führte der deutsch-schweizerische Filmemacher Marc Forster.

10 Filme über Afghanistan Kandahar (2001) Der Film des iranischen Regisseurs Mohsen Makhmalbaf erzählt die Geschichte einer afghanisch-kanadischen Frau, die in ihre Heimat zurückkehrt, um den Selbstmord ihrer Schwester zu verhindern. Als "Kandahar" 2001 in Cannes uraufgeführt wurde, fand er keine große Beachtung. Doch dann kamen die Anschläge vom 11. September, und die Welt wollte mehr über die Lage der Frauen in Afghanistan erfahren.

10 Filme über Afghanistan Fünf Uhr am Nachmittag (2003) Zwei Jahre später stellte Makhmalbafs Tochter Samira, ebenfalls eine führende Regisseurin der iranischen "Neuen Welle", in Cannes einen weiteren Film über afghanische Frauen vor. "Fünf Uhr am Nachmittag" erzählt die Geschichte einer jungen Frau im kriegsgebeutelten Kabul: Nachdem die Taliban besiegt sind, versucht sie, eine Ausbildung zu erhalten - und träumt sogar davon, Präsidentin zu werden.

10 Filme über Afghanistan In This World - Aufbruch ins Ungewisse (2002) "In This World" zeigt zwei junge afghanische Flüchtlinge auf ihrem beschwerlichen Weg von einem Flüchtlingslager in Pakistan nach London. Regisseur Michael Winterbottom drehte das Drama im Dokumentarstil mit Laiendarstellern. Der Film gewann bei der Berlinale 2003 den Goldenen Bären und den BAFTA-Preis für den besten nicht-englischsprachigen Film.

10 Filme über Afghanistan Lone Survivor (2013) Der US-amerikanische Kriegsfilm basiert auf einem Tatsachenbericht des US-Soldaten Marcus Luttrell. Bei der "Operation Red Wings" nahm ein vierköpfiges Team 2005 in der afghanischen Provinz Kunar eine Gruppe von Taliban-Kämpfern ins Visier. Luttrell, gespielt von Mark Wahlberg, überlebte als einziger einen Hinterhalt; auch ein Hubschrauber, der ihnen zu Hilfe geschickt wurde, wurde abgeschossen.

10 Filme über Afghanistan 'Rambo III' (1988) Der dritte Teil der Rambo-Filmreihe mit Sylvester Stallone in der Titelrolle spielt während des sowjetisch-afghanischen Krieges. Rambo begibt sich nach Afghanistan, um seinen ehemaligen Kommandanten vor der Sowjetarmee zu retten. Angeblich soll der Film bei Erscheinen den "mutigen Mudschahedin" gewidmet gewesen sein, die ebenfalls gegen die Sowjets kämpften - für Filmexperten ein reiner Mythos.

10 Filme über Afghanistan Der Krieg des Charlie Wilson (2007) Der US-Kongressabgeordnete Charlie Wilson hat in den 1980er-Jahren ein geheimes Finanzierungsprogramm für die afghanischen Mudschaheddin eingefädelt. Damit sollen Waffen für die damals noch als Helden geltenden Krieger im Widerstandskampf gegen die Sowjets bezahlt werden. Die auf wahren Tatsachen beruhende Politsatire mit Tom Hanks war die letzte Regiearbeit von US-Regisseur Mike Nichols. Autorin/Autor: Elizabeth Grenier (sw)



"Die Stimmen der afghanischen Filmemacher sind so wichtig"

Die Rückkehr der Taliban wird mit ziemlicher Sicherheit das Ende der aufstrebenden afghanischen Filmindustrie bedeuten, die sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten auf nationaler und internationaler Ebene etabliert hatte. Vielbeachtete Filme afghanischer Regisseurinnen, darunter Karimis eigener Film "Hava, Maryam, Ayesha", der 2019 bei den Filmfestspielen in Venedig gezeigt wurde, konzentrieren sich auf das Leben afghanischer Frauen mit all seinen tief verwurzelten Herausforderungen und Problemen.

"Die Stimmen der afghanischen Filmemacher sind so wichtig", unterstreicht Karimi. "Weil es genau die Stimmen sind, die in Afghanistan so lange zum Schweigen gebracht wurden. Und die Geschichten, die sie erzählen, sind Geschichten, die die westlichen Medien nicht erzählt haben."

Adaption aus dem Englischen: Sven Töniges