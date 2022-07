DW Nachrichten

Regierungsbefragung mit Bundeskanzler Scholz im Bundestag

Krieg in der Ukraine, Inflation und steigende Energiekosten, eine Pandemie, die nicht enden will, der Klimawandel: Die Krisenlage ist komplex und die Unsicherheit in Deutschland wächst. Kurz vor der Sommerpause steht Olaf Scholz Rede und Antwort im Bundestag.