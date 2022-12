Eine echte Dame

Auch das britische Königshaus würdigte immer wieder die Arbeit der extravaganten Designerin. 1992 verlieh die Queen ihr den "Order of the British Empire". 14 Jahre später folgte gar die Ernennung zur "Dame Vivienne Westwood". Und das bedeutet in England: die Ritterwürde. Vivienne Westwood starb am 29. Dezember 2022 mit 81 Jahren in London.