Punk ist eine Jugendbewegung der 1970er Jahre, die bis heute ihre Spuren hinterlässt - in Musik, Mode und Kunst.

In New York und London nahm die Protestbewegung der Jugendlichen ihren Anfang. Mit seiner desillusionierten Weltsicht war Punk ein Gegenentwurf zur Hippiebewegung der 1960er Jahre. Den Begriff Punk gibt es schon seit dem 16. Jahrhundert, damals bezeichnete er etwas Verdorbenes oder Wertloses. Bands wie die Sex Pistols, die Ramones und The Clash wurden zu Vorreitern der Punkmusik. In der Mode setzte die Punkbewegung auf "Do it yourself", zerrissene Kleidung, Sicherheitsnadeln, Piercings und buntgefärbte Haare mit Stachelfrisuren.