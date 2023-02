Paul McCartney auf neuem Rolling Stones-Album

Es ist eine Kooperation der Giganten: Paul McCartney wird als Bassist auf dem nächsten Album der Rolling Stones zu hören sein. Wie die britische Nachrichtenagentur PA am Mittwoch meldete, habe der 80-Jährige den Basspart für einen der Songs eingespielt. Stones-Frontmann Mick Jagger und Gitarrist Keith Richards hätten unterdessen andere Lieder gemischt.

Entgegen anderer Berichte sei Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr aber nicht auf dem Album dabei, sagte ein Stones-Sprecher.

Die neue Platte, die noch keinen Namen hat, soll in diesem Jahr erscheinen. Laut PA sei auf etwa der Hälfte der Songs noch der 2021 verstorbene Stones-Schlagzeuger Charlie Watts zu hören. Die anderen Lieder seien mit Drummer Steve Jordan eingespielt worden, der seit Watts' Tod mit der Gruppe unterwegs ist.

60 Jahre Rolling Stones Die Stones feiern ihr 60-jähriges Jubiläum Vier Teenager traten am 2. Juli 1962 im Marquee Club in der Londoner Oxford Street vor rund 100 Zuschauern auf die Bühne. Vorher hatten sie nur in Garagen gespielt. Sie traten als Ersatz für Alexis Korner an, weil der Blues-Musiker das vereinbarte Konzert aufgrund von gleichzeitig stattfindenden TV-Aufnahmen abgesagt hatte. Seitdem haben die Rolling Stones eine beispielhafte Karriere hingelegt.

60 Jahre Rolling Stones Die Anfänge: Rhythm & Blues Mick Jagger und Keith Richards kennen sich schon aus der Schulzeit. 1962 gründen sie die Rolling Stones. Mit dabei beim ersten Konzert in London: Tony Chapman am Schlagzeug, Dick Taylor am Bass und Ian Stewart am Piano. Kurz darauf wird umbesetzt. Auf dem ersten Album "The Rolling Stones" (1964) spielt Brian Jones die zweite Gitarre, Bill Wyman den Bass und Charlie Watts die Drums.

60 Jahre Rolling Stones Bad Boy Band 1964 sind die Beatles mit ihren Feel-Good-Songs bereits auf dem Sprung zur Weltkarriere. Andrew Loog Oldham, damals Manager der Stones, will mit den "Rollenden Steinen" einen Gegenpol zu den Fab Four schaffen. Sie sollen sich als die "Bad Boys" der Musikszene einen Namen machen. Bei ihrem ersten TV-Auftritt in der Show "Ready Steady Go" wirken die Jungs allerdings noch ziemlich brav.

60 Jahre Rolling Stones Image-Wandel gelungen Ein Jahr später kommen die Rolling Stones ins Westfälische: Im eher konservativen Münster spielen sie am 11. September ihr erstes Deutschlandkonzert. Die Polizei hat Mühe, die ausflippenden Fans im Zaum zu halten. Die meisten Münsteraner betrachten die Stones allerdings eher argwöhnisch. Dabei haben die Westfalen noch Glück - in Berlin zerlegen die Fans die Waldbühne geradezu.

60 Jahre Rolling Stones Sex, Drugs & Rock'n'Roll Keine andere Rockband entspricht in den 1960er-Jahren mehr diesem Klischee als die Stones. Die Kombination von Rockmusik, freier Liebe und Drogenkonsum gehört einfach dazu. Stones-Gitarrist Brian Jones machen die Drogen aber leider krank. Im Juni 1969 verlässt er deshalb die Band. Kurze Zeit später ertrinkt er unter mysteriösen Umständen in seinem Swimmingpool.

60 Jahre Rolling Stones Genialer Einfall Im Mai 1965 sind die Steine zum dritten Mal in den USA auf Tour. Erneut spielen sie überwiegend Coverversionen US-amerikanischer Hits. Sie haben noch zu wenig eigene Nummern. Eines Nachts fällt Keith eine Melodie ein und er zupft sie auf seiner Gitarre. Er findet sie so magisch, dass er sie aufnimmt und Mick vorspielt: Die Hookline ihres ersten Welthits "Satisfaction" ist geboren.

60 Jahre Rolling Stones Schock in Altamont Das "Altamont Free Concert", initiiert vom Stones-Management, soll eine Gegenveranstaltung zu Woodstock sein. Neben den Stones auf der Bühne: u.a. Santana, Crosby, Stills, Nash & Young, Jefferson Airplane. Als die Stones auftreten, gibt es Rangeleien im Publikum. Immer wieder muss das Konzert unterbrochen werden. Als Aufpasser fungieren die immer aggressiver werdenden Hells Angels.

60 Jahre Rolling Stones Das Ende der Hippie-Ära Die Stones spielen gerade "Under my Thumb", als vor der Bühne ein Mann zusammenbricht. Ein Hells Angel hat ihn mehrfach in den Rücken gestochen. Fassungslos steht die Band auf der Bühne. Später spielt sie das Konzert zu Ende. "Wenn Woodstock der Traum war", sagt der britische Fotograf Eamon McCabe später, "dann war Altamont der Albtraum." Die Hippiezeit ist an diesem 6.12.1969 endültig vorbei.

60 Jahre Rolling Stones 1973 noch mit Mick Taylor (2.v.l.) Die Siebziger bringen den Stones eine Menge Ärger. Vor allem wegen Steuerzahlungen. Die Band flüchtet nach Frankreich, wo sie 1972 mit "Exile On Main St" ein Album aufnimmt, das viele für die beste Stones-Platte überhaupt halten. 1974 steigt Gitarrist Mick Taylor aus und wird durch Ron Wood ersetzt.

60 Jahre Rolling Stones Die bösen 1970er Äußerlich halten sie dem Rock'n'Roll die Stange, intern aber brodelt es. Keith Richards' Drogensucht bringt ihm eine Verhaftung und einen Entzug, Mick Jagger hat seinen eigenen Kopf. Musikalisch sind die Rebellen zum Establishment übergelaufen - sie springen auf mehrere Züge auf und versuchen sich in anderen Genres wie Funk (Miss You, 1978) und sogar Disco (Emotional Rescue, 1980).

60 Jahre Rolling Stones Geniale Liveband Was auch immer zwischen den Bandmitgliedern geschehen ist: Anfang der 1980er raufen sie sich zusammen und machen das, was sie am besten können: live spielen. Als Band sind sie so gefragt, dass sie locker ganze Fußballstadien füllen - so auch 1982 in Deutschland, wo sie legendäre Shows gespielt haben, von denen jeder heute noch erzählt, der sie damals gesehen hat.

60 Jahre Rolling Stones Life und roh Auch nach dem Ausstieg des Gründungsmitgliedes Bill Wyman 1993 machen die Stones einfach weiter und rutschen ins nächste Jahrtausend. Immer wieder wird von Abschiedstourneen gesprochen, doch immer wieder heißt es auch: eine Tour geht noch. Egal wie alt sie sind - ihre Livegigs sind ein Garant ihres Erfolges. 2003 rocken sie beispielsweise Moskau.

60 Jahre Rolling Stones Die "Herumtreiber" Die Stones treiben sich auf der ganzen Welt herum. 2006 freuen sich die japanischen Fans über das Konzert in der Großstadt Saitama, nördlich von Tokio. Etwas später spielen die Stones in der serbischen Hauptstadt Belgrad. Der Bandname ist wohl vom Blues-Hit "Mannish Boy" von Muddy Waters inspiriert worden. Dort gibt es die Textzeile "I'm a rolling stone" - ein "Herumtreiber".

60 Jahre Rolling Stones Ein Mann, ein Gesicht Mick Jagger ist nicht das einzige Charaktergesicht der Stones. Aber er zelebriert es am meisten. Auch mit 78 Jahren zieht er die wildesten Grimassen, wuselt wie ein verrückt gewordenes Aufziehmännchen mit ungebremster Energie über die Bühne, ist sich auch als Urgroßvater nicht zu schade für seinen Hüftschwung und prägt als Frontmann das Bühnenbild der Rolling Stones seit nunmehr 60 Jahren.

60 Jahre Rolling Stones Charlie Watts stirbt Und dann erkrankt Charlie Watts an Krebs. Er gilt nach einer Strahlentherapie als genesen und geht weiter mit den Stones auf die großen Touren, viele Jahre noch. Zum letzten Mal sitzt er im August 2019 im Rahmen der "No Filter"-Tour am Schlagzeug, zwei Jahre später stirbt er 80-jährig im Krankenhaus. Die Stones haben ihren Ruhepol, ihr Rückgrat verloren.

60 Jahre Rolling Stones Der neue Mann an den Drums Steve Jordan wollte nur für ein paar Gigs einspringen und mit den Stones die "No Filter"-Tour zu Ende spielen. Doch nun sitzt er weiterhin im Maschinenraum der dienstältesten Rockband. Wobei er mit seinen 65 Jahren das Küken der Band ist und den Altersdurchschnitt erheblich senkt. Auch bei der Sixty-Europa-Tour ist der Neue an den Drums unverzichtbar. Autorin/Autor: Conny Paul, Silke Wünsch



Obwohl die Beatles und die Rolling Stones als die berühmtesten britischen Bands ihrer Zeit oft als Rivalen dargestellt wurden, haben die Musiker immer wieder zusammengearbeitet. So trat John Lennon 1968 als Teil einer "Supergruppe" namens The Dirty Mac bei der Show "Rolling Stones Rock and Roll Circus" auf. Stones-Gründungsmitglied Brian Jones spielte im Gegenzug beim Beatles-Lied "You Know My Name (Look Up The Number)" als Gitarrist mit.

Den Song "I Wanna Be Your Man" hatten McCartney und John Lennon einst für die Stones geschrieben, später nahmen ihn die Beatles auf.

bb/mge (dpa)