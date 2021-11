The Rolling Stones

Die Rolling Stones sind eine englische Rockband. Mit über 50 Jahren Bühnenerfahrung und rund 200 Millionen verkauften Tonträgern sind sie eine der erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte.

Von bösen Zungen oft als Rock-Opas beschimpft, lassen sich die 1962 in London gegründeten "Stones" nicht aus der Ruhe bringen. Warum auch? Trotz ihres mittlerweile stolzen Alters und ihres zeitweise exzessiven Lebenswandels begeistern sie weiterhin hunderttausende von Fans bei ihren ausverkauften Tourneen. Zu ihren erfolgreichsten Hits zählen etwa "Angie", "Paint it Black", "Sympathy for he tDevil" oder "Satisfaction".