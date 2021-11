Der Brite John Lennon war Musiker, Komponist und Friedensaktivist. Bekannt wurde er als Gründungsmitglied der Rockband The Beatles. Neben seinem Kollegen Paul McCartney schrieb er die meisten Songs der Band.

Lennon, geboren am 9. Oktober 1940 in Liverpool, war Leadsänger und Rhythmusgitarrist der Beatles, der wohl einflussreichsten Band der Rock- und Popmusik. Nach der Auflösung der Gruppe 1970 machte Lennon solo Karriere. Mit seiner zweiten Frau Yoko Ono widmete er sich auch der Kunst und engagierte sich für den Weltfrieden. Am 8. Dezember 1980 wurde er in New York ermordet.