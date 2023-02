George Harrison: "Der stille Beatle" wäre 80

George Harrison - eine Hommage zum 80.

Harrison als Songschreiber

George Harrison schrieb viele Songs, doch meist konnte er sich mit seinem Material bei Lennon und McCartney nicht durchsetzen. Immerhin: Klassiker wie "While My Guitar Gently Weeps" ("White Album", 1968), "Something" und "Here Comes The Sun" (beide "Abbey Road," 1969) stammen aus seiner Feder.