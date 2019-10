Neuer Ebola-Impfstoff bringt Hoffnung in den Kongo

Seit über einem Jahr wütet die bisher weltweit zweitgrößte Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo. Mehr als 3200 Menschen haben sich mit dem Virus angesteckt. Bislang sind 2144 Infizierte daran gestorben.

Doch nun gibt es zweierlei gute Nachrichten: Einerseits meldet die Weltgesundheitsorganisation WHO, dass die Anzahl an gemeldeten Neuinfektionen zurückgehe. Nur noch 14 Menschen seien in der ersten Oktoberwoche bestätigt worden. Das wäre die niedrigste Zahl seit einem Jahr. Zum Höhepunkt der Epidemie im April 2019 lag die Zahl der Neuinfektionen bei 126 pro Woche.

Alle jüngst gemeldeten Fälle liegen demnach in einem relativ begrenzten Gebiet, nahe der ugandischen Grenze. Es handelt sich um ein geographisches Dreieck zwischen den Städten Mambasa/Mandima, Komanda und Oicha. Ausgerechnet dort herrscht allerdings Bürgerkrieg, was Ärzten und Helfern die Arbeit erschwert.

Tropenärztin Marylyn Addo ist zuversichtlich, dass der neue Impfstoff hilft, die Epidemie einzugrenzen.

Große Bevölkerungsteile in Gefahrengebieten profitieren

Die zweite gute Nachricht betrifft vor allem die südlich davon gelegenen Großstädte Beni und Goma: Ab Montag, den 14. Oktober werden Ärzte dort einen neuen Impfstoff der Firma Johnson & Johnson einsetzen, der sich besser als der bisherige Impfstoff VSV-EBOV der Firma Merck für eine breitangelegte Prophylaxe eignet.

"Die Impfstoffe unterscheiden sich in der Strategie doch sehr eindrücklich," erklärt Marylyn Addo. "Mit dem momentan verwendeten Impfstoff muss man nur einmal impfen und der Impfschutz tritt sehr schnell ein. Der neue Impfstoff besteht aus zwei Komponenten, die in einem Abstand von acht Wochen verabreicht werden müssen."

Die Professorin leitet die Sektion Infektiologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und beschäftigt sich am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin mit neu auftretenden Infektionskrankheiten.

Ebola - Angst vor rasanter Ausbreitung Erste Infektionen in der Millionenstadt Die Meldung der ersten Ebola-Fälle in der Großstadt Goma im Osten der Demokratischen Republik Kongo ist beunruhigend. In dicht besiedelten Gebieten fällt es dem tödlichen Virus besonders leicht, sich rasch auszubreiten. Frauen und Kinder sind besonders gefährdet; schwache Organismen sind anfälliger für eine Infektion mit Ebola.

Ebola - Angst vor rasanter Ausbreitung Grenzüberschreitende Gefahr Ebola ist hochansteckend, macht vor keiner Grenze halt. So ist in Ruanda - seiner geographischen Nähe zu Goma wegen - die Sorge vor einer Ausbreitung der tödlichen Viren besonders groß. Kurzzeitig wurde deshalb der Grenzübergang geschlossen. Uganda ist schon betroffen: Im Nachbarland Kongos sind ebenfalls die ersten Menschen erkrankt.

Ebola - Angst vor rasanter Ausbreitung Krieg und schlechte Infrastruktur Medizinische Helfer gehen an ihre Grenzen, um die Verbreitung der Viren einzudämmen und Kranke zu versorgen. Die angespannte politische Lage und bewaffnete Konflikte in einigen Regionen der Republik erschweren jedoch den Kampf gegen Ebola für die Hilfskräfte. Aber auch die schlechte Infrastruktur und das Misstrauen der Bevölkerung verschärfen die Krise.

Ebola - Angst vor rasanter Ausbreitung Die ersten Symptome Die ersten Symptome der Ebola-Infizierten - hohes Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen - ähneln denen einer Grippe. Im Verlauf der Krankheit kommen innere Blutungen und Organversagen dazu - die Folge: der Tod des Patienten. Ist ein Mensch infiziert, sind die Behandlungsmöglichkeiten beschränkt. Um die Mitmenschen zu schützen, appellieren die Behörden an die Bevölkerung: melden, nicht verstecken!

Ebola - Angst vor rasanter Ausbreitung Impfung - der einzige Schutz Seit 2015 gibt es einen Impfstoff, der laut WHO-Einschätzungen eine "fast hunderprozentige" Wirkung haben soll. Doch große Teile der Bevölkerung misstrauen der Impfung, einige glauben gar, dass die Krankheit eine Inszenierung der Regierung sei, um an Spendengelder zu gelangen. Auch der Transport ist schwierig, denn die Kühlkette von -80 Grad Celsius darf zu keinem Zeitpunkt unterbrochen werden.

Ebola - Angst vor rasanter Ausbreitung Impfen - und mehr Organisationen und Helfer arbeiten auf Hochtouren, um schneller als das Virus zu sein. Ihre Präventionsarbeit geht weit über das Impfen hinaus. Neben dem Verteilen von Schutzanzügen und Handschuhen ist auch die Ausbildung medizinischer Fachkräfte und die Aufklärung über die Ansteckungsmöglichkeiten sowie die richtige Hygiene essentiell.

Ebola - Angst vor rasanter Ausbreitung Pflicht zum Handeln Blumen für die Verstorbenen: In Westafrika verloren 2014 und 2015 über 11.000 Menschen den Kampf gegen das tödliche Virus. Der Ebola-Ausbruch im Kongo ist der bislang schlimmste nach der Epidemie in Westafrika - über 1800 Menschen verloren seit 2018 ihr Leben. Alarmstufe rot: Jetzt ist schnelles Handeln von Politikern, Ärzten und Experten gefragt.



"Der neue Impfstoff bietet sich für einen akuten Ebola-Verdachtsfall oder Erkrankungsfall eigentlich nicht so gut an. Er wird vermutlich eher in Gebieten eingesetzt werden, die grundsätzlich gefährdet sind und in denen man dann die ganze Bevölkerung prophylaktisch impfen könnte."

Obwohl der neue Impfstoff nicht so schnell wirkt, hat er jedoch andere Vorteile. "Er kann einfacher hergestellt werden und muss auch nicht so stark gekühlt werden." Während der bisherige, schnell wirksame Impfstoff von Merck auf minus 60 bis 70 Grad gekühlt werden muss, reichen bei dem neuen Impfstoff minus 20 Grad. "Das sind alles Vorteile. Insofern haben wir die Hoffnung, dass wir damit mehr Leute erreichen kann," sagt Dr. Addo.

Mehr Impfdosen verfügbar

Wegen der einfacheren Herstellung lassen sich mit dem neuen Impfstoff voraussichtlich auch viel mehr Menschen impfen: Bis jetzt wurden mit dem ersten Impfstoff etwa 235.000 Menschen immunisiert. Etwa nochmal so viele Impfdosen sind derzeit verfügbar.

Vom neuen Impfstoff stehen schon jetzt etwa anderthalb Millionen Impfdosen zur Verfügung. Auch wenn der Impfstoff erst noch die Phase III der Zulassung durchlaufen muss, sich also noch bewähren muss. "Das ist natürlich eine Möglichkeit, jetzt herauszufinden, ob der Impfstoff auch wirklich in der Phase III eine Wirksamkeit zeigt. Er hat eine sehr, sehr gute Verträglichkeit und auch eine sehr gute Immunantwort gezeigt. Deswegen gehen wir davon aus, dass er auch schützt, aber das ist noch nicht belegt," gibt Infektionsforscherin Addo zu bedenken.

Gerade deshalb bietet es sich jetzt an, möglichst viele Menschen in den betroffenen vier Städten sowie in Beni und Goma zu impfen. Bislang hätten diese Menschen keine Chance auf eine Impfung gehabt, weil sie nicht zum Kreis jener gehören, die unmittelbaren oder mittelbaren Kontakt zu Ebola-Erkrankten haben oder hatten. "Wenn man jetzt eine Stadt für den Ernstfall vorbereiten möchte oder wenn man Gesundheitspersonal impfen will – dafür bietet sich diese Impfung durchaus an," meint Dr. Addo.

Ebola kann durch die Jagd und den Verzehr von Wildtieren auf den Menschen überspringen.

Kompletter Impfschutz der Bevölkerung bleibt unrealistisch

Selbst wenn der jetzige Ebola-Ausbruch hoffentlich in naher Zukunft überwunden sein wird, bleibt die Frage, wie in Zukunft gegen Ebola geimpft werden soll, um für neue Ausbrüche vorbereitet zu sein.

Das Problem dabei: Ebola wird von Wildtieren übertragen. Seit 1967 sind Ebola-Fälle in einem riesigen Gebiet in Subsahara-Afrika aufgetreten, von Uganda im Osten bis nach Guinea und Sierra Leone ganz im Westen des Kontinents. Dazwischen liegen fast 5000 Kilometer. Das potentielle Ebola-Gefahrengebiet umfasst somit hunderte Millionen Menschen. Damit ist klar: Die Gesundheitsbehörden werden dort nie alle Menschen prophylaktisch impfen, sondern immer nur auf akute Ausbrüche reagieren können.

Mit den beiden Impfstoffen haben sie nun aber ein gutes Waffenarsenal gegen den Virus. Hinzu kommen bessere Medikamente für die Patienten, die bereits infiziert sind. Mit zwei Antikörpertherapien ist es den Ärzten inzwischen gelungen, die Sterblichkeit bei Ebola von 67 Prozent auf 35 Prozent zu senken.

"Dafür dass wir Ebola erst seit 1967 kennen, sind das doch große Forstschritte und daran müssen wir anknüpfen," sagt die Tropenmedizinerin Marylyn Addo zuversichtlich.

Ebenso wichtig ist ihr aber auch, angesichts der Angst vor Ebola die geläufigeren Infektionskrankheiten nicht zu vergessen. Diese kosteten nämlich viel mehr Menschen das Leben. "Wir haben viele Herausforderungen, wenn es um das Thema Impfen geht. Im Kongo läuft gerade auch der weltgrößte Masernausbruch ab und es gibt einen sehr großen Choleraausbruch."

