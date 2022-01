Neue Corona-Variante in Frankreich nachgewiesen

Gerade macht sich einStück Hoffnung breit, dass sich die Omikron-Variante zwar rasend schnell verbreitet, aber meistens deutlich milder als Delta verläuft, Da taucht bereits eine neue Variante auf, von der wir noch nicht wissen, wie gefährlich sie ist und wo sie entstanden ist.

Nachgewiesen wurde die neue Variante Anfang Dezember bei einem französischen Reiserückkehrer aus Kamerun, teilte das Krankenhaus IHU Méditerrannée in Marseille mit. Der Reiserückkehrer aus Kamerun soll 12 Menschen in Südfrankreich infiziert haben.

Noch mehr Mutationen als bei Omikron

Diese neue, B.1.640.2 genannte Mutante weist 46 Mutationen in einer "atypischen Kombination" auf und hat damit noch einige Mutationen mehr als Omikron, die 37 aufweist, heißt es in einer noch nicht begutachteten Preprint-Studie.

Laut dieser finden sich in der neuen Corona-Variante auch die beiden bereits bekannten Mutationen N501Y und E484K im Spike-Protein wieder. Die Mutation N501Y wurde zum Beispiel schon sehr früh in der Alpha-Variante nachgewiesen. Sie bewirkt, dass sich der Erreger stärker an menschliche Zellen binden und auf diesem Wege leichter im Körper ausbreiten kann.

Und E484K gehört zu den Escape-Mutationen, die sich direkt im Spike-Protein einnisten und so wohlmöglich die Wirksamkeit von Corona-Impfstoffen beeinträchtigen.

Wenig über Gefährlichkeit und Ursprung bekannt

Aber was diese Mutationen bedeuten und ob die neue Corona-Variante B.1.640.2 tatsächlich ansteckender als das Ursprungsvirus SARS-CoV-2 ist, lässt sich anhand der vorliegenden Daten und der geringen Fallzahlen noch nicht wirklich belastbar sagen.

Auch wissen wir noch nichts über den Ursprung dieser neuen Variante. Dass B.1.640.2 jetzt erstmals bei einem Rückkehrer aus Kamerun nachgewiesen wurde, heißt nicht, dass die Variante auch in dem zentralafrikanischen Land entstanden ist.

Allerdings begünstigen sehr niedrige Impfquoten das Auftreten von neuen Coronavirus-Mutationen. In Kamerun beläuft sich die Impfquote laut den Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore (USA) aktuell auf etwa 2,4 Prozent.

Solange die Impfkampagne nicht auch endlich global vorangetrieben wird, werden sich immer wieder irgendwo neue Varianten entwickeln, die mal harmloser oder aber gefährlicher sind. Wozu die neue Variante gehört, wird sich zeigen.

Da Omikron seltener die Lunge befällt, müssen Corona-Patienten seltener künstlich beatmet werden

Mögliche Gründe für milderen Omikron-Verlauf

Von der Omikron-Variante wissen wir bereits, dass sie deutlich ansteckender ist und sich weltweit rasend schnell verbreitet. Aber gleichzeitig sind die Verläufe in den meisten Fällen deutlich milder, dies bestätigen immer mehr Studien.

Warum dies so ist, wird allmählich auch immer deutlicher. Zum einen reagieren die T-Zellen von Geimpften und Genesenen auf Omikron und schützen so die meisten Infizierten vor einem schweren Verlauf.

Zwar haben die Mutationen bei Omikron das Spike-Protein so sehr verändert, dass die durch eine Infektion oder Impfung gebildeten Antikörper nicht mehr so gut vor einer Infektion schützen. Aber die erworbene Immunantwort durch die T-Zellen funktioniert trotzdem in 70 bis 80 Prozent der Fälle - ähnlich wie bei den älteren Varianten Beta und Delta, fanden Forschende aus dem südafrikanischen Kapstadt heraus. Die spezifischen T-Zellen der Geimpften und Genesenen erkannten Omikron annähernd so gut wie die ursprüngliche Wuhan-Variante, so das Fazit der Gruppe.

Omikron greift die Lunge seltener an

Außerdem greift die Omikron-Variante viel seltener die Lunge an, fanden Forschende aus Japan und den USA im Tierversuch heraus. Stattdessen greife die Omikron-Variante eher die oberen Atemwege wie Nase, Rachen und Luftröhre an, heißt es in der ebenfalls noch nicht geprüften Studie. Die Viruslast in den Nasen von mit Omikron infizierten Hamstern und Mäusen sei war zwar genauso hoch wie bei früheren Mutationen, in den Lungen aber war die Virenlast und dementsprechend der Schaden deutlich geringer.

Zu ganz ähnlichen Schlussfolgerungen waren Mitte Dezember auch Forschende der Universität Hongkong gekommen. Sie stellten fest, dass die Omikron-Variante zwar bis zu 70 Mal schneller als die Delta-Variante das Bronchialsystem infiziert und sich dort vermehrt, aber dass sie sich im Lungengewebe bis zu zehnmal weniger stark ausbreitet.

Seltener künstliche Beatmung notwendig

Diese Forschungsergebnisse decken sich mit Beobachtungen aus Großbritannien. Auch dort sorgt die hochansteckende Omikron-Variante für stark steigende Infektionszahlen. Aber gleichzeitig sinkt das statistische Risiko, im Krankenhaus behandelt werden zu müssen, um ein Drittel im Vergleich zur Delta-Variante. Und auch die Zahl der Patienten, die künstlich beatmet werden müssen, ist trotz der deutlich höheren Ansteckungsrate bei Omikron weitgehend unverändert.

Das macht Hoffnung, ist aber noch keine Entwarnung. Denn die deutlichen höheren Infektionszahlen sind eine große Herausforderung für die überlasteten Gesundheitssysteme . Und vor allem wer noch nicht geimpft oder genesen ist, kann auch an der Omikron-Variante sehr schwer erkranken.

Erster "Flurona"-Fall in Israel

In Israel hat sich unterdessen eine 31-jährige schwangere Frau gleichzeitig mit Corona und dem saisonalen Grippevirus infiziert. Es ist der weltweit erste registrierte "Flurona"-Fall, die Wortschöpfung setzt sich aus der englischen Bezeichnung für Grippe bzw. Influenza = flu und Corona zusammen.

Die Schwangere ist umgeimpft und ist nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums nur leicht erkrankt. Da Israel in den vergangenen Wochen einen sehr hohen Anstieg an Grippefällen verzeichnet, untersucht das Gesundheitsministerium den Fall, um zu sehen, ob "Flurona" schwerere Krankheiten verursacht.

Israel hat diesen Winter eine besonders dramatische Zunahme von schweren Grippefällen verzeichnet. Laut "Times of Israel" mussten bis Ende 2020 fast 2000 Menschen mit Influenza ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Gesundheitsbehörden befürchten, dass es bei einer derart starken Grippewelle viele weitere Dop­pel­er­kran­kun­gen geben könnte.