Dass das Feedback einer Mainzer Marktfrau hart ausfallen kann, lernte Martin Muno früh. Schon während er Politikwissenschaft studierte, arbeitete er als Lokaljournalist. Wie Worte und Ideen die Politik und Gesellschaft bestimmen, interessiert ihn bis heute, vor allem, weil das Internet das radikal verändert hat.

Martin Munos Weg führte ihn über die Frankfurt Allgemeine Zeitung über das ZDF in die Nachrichtenredaktion der DW, die er mehrere Jahre leitete. Heute arbeitet er im Team von Audience Development – also direkt an der Schnittstelle von digitaler Welt und journalistischen Inhalten eines global agierenden Medienhauses. Er staunt noch immer, bekommt inzwischen aber eher Feedback aus Manila als von der örtlichen Marktfrau.