Wer es noch extravaganter haben will, ist vielleicht mit diesem Gartenentwurf gut beraten. Metallplatten, Betonbänke und ein rotierender Spiegel, der die integrierten Skulpturen in Szene setzt. Laub fegen entfällt. Bei weiter steigenden Temperaturen kann es in so einer Umgebung aber recht ungemütlich werden.