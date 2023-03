Leverkusens Mitchel Bakker: effektiv gegen Werder Bremen

Einen guten und verlässlichen Linksverteidiger zu finden, ist schwer. Nicht erst seit gestern sucht Bayer 04 Leverkusen nach einem solchen Spieler. Jahrelang beackerte Wendell die linke Defensivseite der Werkself - immerhin 186 Bundesligaspiele machte der schnelle Brasilianer für Schwarz-Rot, dazu 29 in der Champions League und 20 in der Europa League. Doch seitdem Wendells Leistungen schwankend wurden und er 2021 schließlich an den FC Porto abgegeben wurde, sucht man in Leverkusen nach einem Nachfolger.

Starke Leistung in Bremen

Einer, der das Zeug dazu hätte, sich dauerhaft hinten links in der Leverkusener Stammelf zu etablieren, wäre Mitchel Bakker. Der Niederländer, der seit Sommer 2021 bei Bayer spielt, zeigte an diesem Bundesliga-Spieltag beim 3:2-Auswärtssieg der Leverkusener bei Werder Bremen, was in ihm steckt.

Bakker gewann hinten fast jeden Zweikampf, leitete viele Offensivaktionen ein, ging mutig in die Kopfballduelle und bewies, dass er auch Abschlussqualitäten besitzt. Er erzielte das wichtige zwischenzeitliche 1:1 - ein wuchtiger Direktschuss in den oberen, kurzen Torwinkel, nachdem eine Flanke bis zu ihm auf die linke Seite durchgerutscht war.

Zu selten ist Mitchel Bakker so präsent und dominant wie im Spiel gegen Bremen

Nach einer guten Stunde hätte er mit dem 3:1 sogar für eine Art Vorentscheidung sorgen können, doch sein Versuch verfehlte den Bremer Kasten ganz knapp. Trotzdem war Bakker einer der Garanten des Leverkusener Sieges und ein Mann des Spiels.

Mal Welt-, mal Kreisklasse

Leider - aus Bayer-Sicht - zeigt der 22-Jährige, der bei Ajax Amsterdam ausgebildet wurde und mit 19 Jahren zu Paris St. Germain wechselte, Leistungen wie in Bremen zu selten. Und wenn, dann so gut wie nie in mehreren Spielen hintereinander. Vielmehr ist Bakker der Spieler der Werkself, der Fans und Verantwortliche immer wieder damit überrascht, dass er ohne weiteres und erkennbaren Grund von Welt- zu Kreisklasse wechseln kann. Mal ist er brillant, mal leistet er sich Fehler, die kaum erklärbar sind.

Ist herausragende Mitspieler gewohnt: Bakker spielte in Paris an der Seite von Kylian Mbappé und Neymar

Nicht von ungefähr versucht Leverkusen - im Grunde schon seit Bakker da ist - einen Ersatzmann zu finden, der nicht an denselben Leistungsschwankungen leidet, wie der Niederländer. Jedoch scheiterte im Januar 2022 eine Verpflichtung von Nationalspieler Robin Gosens an den horrenden Ablöseforderungen Inter Mailands. In der kürzlich abgelaufenen Transferperiode ließ der VfB Stuttgart Bayers kroatischen Wunschkandidaten Borna Sosa nicht ziehen.

Immer wieder Disziplinprobleme

Hinzu kommt bei Bakker, dass er es mit der Disziplin nicht immer so genau nimmt. Seit Xabi Alonso Anfang Oktober als Trainer der Werkself übernahm, fiel er bereits dreimal negativ auf, weil er Termine verpasste. Zuletzt erschien er vor dem wichtigen Bundesliga-Heimspiel gegen Hertha BSC zu spät zum Abschlusstraining und wurde daraufhin von Alonso aus dem Kader gestrichen.

Bakkers Vertrag bei Bayer Leverkusen läuft noch bis 2025. In diesem Winter soll Premier-League-Klub Newcastle United 20 Millionen Euro Ablöse für ihn geboten haben. Nur wenn er regelmäßig Spiele wie jetzt gegen Bremen zeigt, wird Bakker sich in Leverkusen unersetzlich machen und seinen Status als potentieller Verkaufskandidat verlieren.

Die Werkself-Verantwortlichen würde es sicherlich freuen. Nicht nur weil gute Leistungen von Mitchel Bakker meistens postwendend auch sportlichen Erfolg bedeuten, sondern auch weil es wirklich schwer ist, einen guten und verlässlichen Linksverteidiger zu finden.