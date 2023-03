Leverkusens Florian Wirtz mit ersten, aber genialen Schritten

Er ist noch ein wenig auf der Suche nach der alten Selbstverständlichkeit. Hier und da verspringt Florian Wirtz noch ein Ball. Die vollständige Genauigkeit ist noch nicht zurück in seinem Spiel. Manch ein Pass findet noch nicht den eigenen Mitspieler. Im Spiel gegen Hertha BSC am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga passierten dem Offensivspieler von Bayer 04 Leverkusen diese Missgeschicke hin und wieder. Aber verständnislose Blicke oder gar Verärgerung bei seinen Mitspielern gab es danach nie. Denn in Leverkusen sind alle froh, dass Wirtz seit Jahresbeginn und nach einer schwerwiegenden Kreuzbandverletzung im Knie schon wieder auf diesem hohen Niveau mitspielen - und positiven Einfluss - nehmen kann.

Wirtz' spektakuläre Vorlage aus der Drehung auf Moussa Diaby zum zwischenzeitlichen 3:0 gegen die Berliner war ein Beleg seiner außergewöhnlichen Fähigkeiten. Am Ende siegten die Leverkusener verdient mit 4:1. Vor allem für solch außergewöhnliche Aktionen verzeihen ihm die Kollegen auch noch leichtere Ballverluste. Bei acht Einsätzen in dieser Saison war es bereits die vierte Torvorlage von Wirtz. Ein herausragender Wert. In insgesamt nun 68 Bundesligapartien gelangen dem großen deutschen Talent selbst 13 Treffer und 20 Torvorlagen - das schaffte vor ihm noch niemand in der deutschen Eliteklasse.

Bis zur EM 2024 in Leverkusen

"Mit Florian sind wir eine bessere Mannschaft. Und durch ihn bin ich auch ein besserer Trainer. Aber wir können nicht darauf hoffen, dass er es allein richten wird. Das wird weder uns gerecht noch ihm", sagte Bayer-Trainer Xabi Alonso jüngst.

Bayer-Angreifer Sardar Azmoun erzielt das 1:0 gegen Hertha BSC

Wirtz' Vertrag bei Bayer 04 läuft noch langfristig bei zum Jahr 2027. Es ist allerdings kaum anzunehmen, dass der gebürtige Pulheimer nahe Köln auch so lange dem Klub erhalten bleiben wird. Aber: Die Familie Wirtz scheint sich auch nicht so leicht den Kopf von finanziell deutlich lukrativeren Angeboten von wohl sämtlichen großen Vereinen verdrehen zu lassen. Europas Top-Klubs dürften schon seit längerer Zeit Schlange stehen. Vor allem, wenn sich Bayer 04 in der kommenden Saison nicht für den internationalen Wettbewerb qualifizieren sollte, dürften die Avancen der Konkurrenz noch zunehmen.

Vater Hans-Joachim, der gleichzeitig der Berater seines Sohnes ist, macht Bayer 04 und dessen Fans indes Hoffnung. "Florian besitzt noch einen langfristigen Vertrag bei Bayer. Wir sind daran interessiert, möglichst viel von dieser Laufzeit zu erfüllen", sagte Vater Wirtz unlängst. "Natürlich möchte jeder junge Spieler mit den Besten zusammenspielen, aber bis zur EM 2024 ist Florian bei Bayer noch bestens aufgehoben."

Bundestrainer Flick setzt auf Wirtz

Nicht umsonst war Bundestrainer Hansi Flick entsetzt, als er vor der WM die Nachricht bekam, dass Wirtz ausfallen würde. Denn in Flicks Zukunftsplänen mit dem DFB-Team nimmt der Leverkusener trotz seines jungen Alters bereits eine entscheidende Rolle ein. Nun hofft der Bundestrainer darauf, dass Wirtz bei der Heim-EM im kommenden Jahr im Vollbesitz seiner Kräfte sein und der Nationalmannschaft den entscheidenden Tick Qualität verleihen wird.

Nach 82 Minuten war Schluss für Wirtz gegen die Berliner. Ein anerkennender Handshake mit Trainer Alonso und ein großer Applaus des Leverkusener Publikums bekundeten die Anerkennung für die starke Vorstellung Wirtz'. Sie wissen in Leverkusen was sie an diesem jungen Mann haben.