Schalkes Kenan Karaman wird gegen BVB zum Derby-Helden

Einen besseren Zeitpunkt für sein erstes Bundesliga-Tor im Trikot des FC Schalke 04 kann man sich wohl kaum aussuchen: Rund zehn Minuten vor dem Ende eines rasanten und spannenden Derbys zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund stieg Kenan Karaman zum Kopfball hoch und setzte den Ball unhaltbar für Dortmunds Keeper Alexander Meyer per Aufsetzer ins untere, linke Toreck. Danach: Ekstase in Königsblau.

Karamans Tor sorgte für den 2:2 (0:1)-Endstand im 100. Bundesliga-Duell zwischen Schalker und dem BVB. "Für mich ist das ein sehr besonderer Moment. Ich wollte nach meiner Einwechslung etwas bewirken", sagte Karaman am Sky-Mikrofon "Mein erstes Tor - und dann direkt im Derby. Ich glaube, mehr kann man sich nicht in die Herzen der Schalker reinschießen."

Lieber Bundesliga auf Schalke als Besiktas

Mit hitzigen Derbys kennt sich Kenan Kamaran bestens aus. Immerhin hat der türkische Nationalspieler, der in Stuttgart geboren wurde und aufwuchs, in der vergangenen Saison für den Istanbuler Top-Klub Besiktas gespielt. Die Duelle mit den beiden Stadtrivalen Fenerbahce und Galatatsaray können, was die Emotionalität auf den Rängen und die Bedeutung für die Fans angeht, sicher locker mit der Partie Schalke gegen Dortmund mithalten. Doch obwohl der mittlerweile 29-Jährige 25 Spiele in der türkischen SüperLig für Besiktas bestritt und auch in der Champions League regelmäßig auflief, löste er im vergangenen Sommer seinen Dreijahresvertrag in Istanbul auf, um bei Aufsteiger Schalke eine neue Herausforderung zu suchen.

Aus der türkischen SüperLig ist Kenan Karaman (r.) hitzige Derbys gewohnt

"Als ich von Schalke gehört habe, wollte ich das unbedingt machen", sagte Karaman in einem Interview mit "Schalke TV". "Ich wollte zurück in die Bundesliga. Schalke ist ein großer Verein und ich habe mich am Ende mega gefreut, dass das geklappt hat." Allerdings blieb die Stimmung nicht immer so ungetrübt. Karaman spielte anfangs kaum, wurde immer nur für Kurzeinsätze eingewechselt. Als er Mitte der Saison in die Startelf rückte, konnte er nicht unbedingt überzeugen - in einer Schalker Mannschaft die zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlagen Tabellenletzter war und nicht konkurrenzfähig wirkte. Seit dem Jahreswechsel stand er entweder gar nicht im Kader oder wurde spät eingewechselt.

"Ich bin froh, dass er sich heute belohnt hat. Er wurde ja zwischendurch schon ein bisschen negativ gesehen, aber er hat nie aufgegeben", sagte Schalkes Trainer Thomas Reis nun nach Karamans Treffer gegen Dortmund. "Es ist natürlich schön, dass der Junge eingewechselt wird und trifft und damit mitgeholfen hat, dass wir ein Unentschieden geholt haben."

Mehr als ein Unentschieden

Ein Unentschieden, dass für die Schalker aber mehr wert sein könnte: "Wenn man zweimal zurückliegt und zweimal so wieder zurückkommt, dann fühlt sich das wie ein Sieg an", sagte Marius Bülter im Interview mit Sky. Er war mit einem Tor und der Vorlage für Karamans Kopfball der andere Schalker "Derby-Held" des Tages.

Kenan Karaman (2.v.l.) steigt hoch und trifft - Dortmunds Nico Schlotterbeck (l.) kann nur zuschauen

"Für uns war das heute Gold wert", meinte Karaman, "weil im Abstiegskampf jeder Punkt wichtig ist. Das nehmen wir mit in die nächsten Wochen." Wochen, in denen Kenan Karaman im Abstiegskampf sicher gerne eine wichtigere Rolle spielen möchte als zuletzt und ein Szenario verhindern möchte, dass er vor drei Jahren schon einmal erlebt hat.

Für Karaman war sein Tor gegen Dortmund nämlich nicht nur der erste Bundesliga-Treffer für Schalke, sondern auch sein erster seit Mai 2020 - damals traf er Fortuna Düsseldorf gegen seinen jetzigen Klub Schalke 04. Mit der Fortuna steig Karaman am Ende der Spielzeit ab, obwohl er insgesamt sechs Saisontore erzielte. Diesmal wäre der Stürmer wohl auch mit weniger Treffern zufrieden, vorausgesetzt Schalke bleibt am Ende drin und er darf auch im kommenden Jahr wieder zum Bundesliga-Derby gegen den BVB antreten.