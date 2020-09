Nationalmannschaft: Robin Gosens als neue Hoffnung auf links

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft war es das erste Pflichtspiel nach der 289 Tage langen Corona-Zwangspause, für Bundestrainer Joachim Löw vor allem der erste Schritt auf dem Weg zum übergeordneten Ziel: der auf kommendes Jahr verschobenen Europameisterschaft. Präsenz und Aggressivität wollte er sehen – und in Abwesenheit der Champions-League-Teilnehmer aus München und Leipzig auch die Bewerbungen aus der zweiten Reihe.

Auch wenn es nach dem 1:1 (0:0) im Prestigeduell mit Spanien in der Nations League noch vieles zu verbessern gibt, dürften sich einige Sorgenfalten auf Löws Stirn geglättet haben: Bayern-Neuzugang Leroy Sané machte nach seinem Kreuzbandriss einen weitestgehend spritzigen und torgefährlichen Eindruck, auch wenn die Kräfte in der zweiten Halbzeit spürbar nachließen und er ausgewechselt werden musste. "Ich bin bei 80 Prozent. Ich hoffe, dass ich schnell den Rhythmus wiederfinde", sagte Sané im ZDF. Ein weiterer Lichtblick: Neuling Robin Gosens von Atalanta Bergamo, der locker 90 Minuten durchspielte.

Gosens: "Wechselbad der Gefühle"

Schon in der Serie A und der Champions League hat Gosens zuletzt auf "seiner" linken Seite sowohl defensiv als auch offensiv gezeigt, was er zu bieten hat - das ist auch dem Bundestrainer nicht verborgen geblieben, der ihm vor dem Spiel sogar einen Startplatz garantiert hatte. Seit dem WM-Vorrunden-Aus haben sich vor Gosens vier Spieler auf der linken defensiven deutschen Außenbahn versucht: Antonio Rüdiger, Nico Schultz, Jonas Hector und Marcel Halstenberg. Nun gibt es ernstzunehmende Konkurrenz.

Gosens, der bei Atalanta Bergamo die Saison seines Lebens gespielt hat, bot all das, was Löw sehen wollte: Aggressivität und vor allem Präsenz. Dem Linksverteidiger gelang in seinem ersten Spiel sogar ein Assist: Das 1:0 durch Timo Werner bereitete er mit einem Klasse-Pass vor. "Ilkay spielt einen Riesen-Diagonalball, ich bin froh, dass ich direkt eine Vorlage geben konnte", sagte Gosens später im ZDF.

Auch hinten war der Mann mit der Nummer drei auf dem Rücken präsent und erspielte sich von Grätsche zu Grätsche mehr Selbstvertrauen.

Gosens ungewöhnlicher Karriereweg

Dabei verlief Gosens Weg in die deutsche Nationalmannschaft nicht gerade typisch: Der Sohn einer Deutschen und eines Niederländers hat als Profi nämlich nie für einen deutschen Verein gespielt. Erst mit 18 Jahren wurde er von einem Scout entdeckt, der ihn in die Niederlande holte, wo er bald in der Ehrendivision spielte. Vor drei Jahren dann wechselte er zu Atalanta Bergamo nach Italien, wo er endgültig zur Höchstform auflief. Auch durch seine Leistung erreichte Bergamo in der Liga zweimal nacheinander Platz drei, in der Champions League sogar das Viertelfinale. Nun also das Debüt in der Nationalmannschaft – mit 26 Jahren.

Am späten Gegentreffer in der Nachspielzeit war Gosens übrigens auch indirekt beteiligt. Weil er nach einer Grätsche im Toraus lag, hob er - unwissentlich - das Abseits auf. "Ich habe heute wieder was gelernt. Ich dachte, wenn ich hinter der Linie stehe, bin ich nicht mehr im Spiel. Das geht mir ordentlich auf den Zünder, dass wir in der letzten Sekunde dieses Eier-Gegentor bekommen", gab er nach dem Abpfiff unumwunden zu. "Es war ein Wechselbad der Gefühle. Alles in allem war es aber ein Riesen-Abend für mich."

Lob gab es dann auch von höchster Stelle: "Er hat mir gut gefallen, war dynamisch nach vorne, hatte zwei, drei sehr gute Flanken", resümierte Löw. "Ich war sehr zufrieden." Klingt danach, als ob Gosens bald mehr Spielzeit auf seiner geliebten linken Seite bekommen wird. Es wäre eine Baustelle weniger für Löw auf dem Weg zur Europameisterschaft.

Haben Sie das Spiel verpasst? Dann können Sie hier im DW-Liveticker nachlesen, wie es gelaufen ist:

--------

DEUTSCHLAND - SPANIEN 1:1 (0:0)

--------

Später Schock vor geisterhafter Kulisse: Ein bitteres Gegentor in letzter Sekunde hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft einen siegreichen Neustart nach der längsten Länderspielpause seit 70 Jahren gekostet. Im ersten Spiel nach 289 Tagen sah das Team von Bundestrainer Joachim Löw zum Auftakt der Nations League in Stuttgart gegen Spanien nach einem Tor von Timo Werner (51. Minute) lange wie der Sieger aus, ehe Jose Gaya (90.+6) noch der Ausgleich zum 1:1 (0:0) gelang.

ABPFIFF!

⚽ 90. Minute +6: TOOOOR für Spanien! 1:1! GAYA staubt aus kurzer Entfernung ab.

90. Minute +4: Im Nachfassen hält Trapp einen langen Ball der Spanier. War's das?

90. Minute +2: Ein Kopfball von Fati landet im deutschen Tor, doch Schiedsrichter Orsato erkennt den Treffer wegen eines Fouls von Ramos an Ginter nicht an.

90. Minute +1: Es gibt vier Minuten Nachschlag. Warum, ist ein Rätsel.

90. Minute: WECHSEL bei Deutschland: KOCH kommt für Werner.

90. Minute: Die letzte Spielminute läuft. Viel Grund nachzuspielen, gibt es eigentlich nicht.

86. Minute: Werner wirkt noch relativ frisch. Er lässt zwei Gegenspieler stehen und zieht ab. Immerhin holt er eine Ecke heraus. Die landet auf dem Kopf von Rüdiger, doch der Ball geht drüber.

84. Minute: Wieder passt Trapp auf und fischt Oscar den Ball vom Fuß.

81. Minute: Langsam, aber sicher scheint einigen deutschen Spielern die Kraft auszugehen. Die Laufbereitschaft lässt nach.

80. Minute: 🔄 WECHSEL bei Spanien: OSCAR ersetzt Fabian.

80. Minute: Fati fällt im Strafraum, doch Schiedsrichter Orsato signalisiert sofort: kein Elfmeter. Damit lag er richtig.

78. Minute: Nach einem Freistoß von Kroos von rechts kommt Süle zum Kopfball. De Gea ist mit den Fingerspitzen dran und kann den Ball über die Latte lenken. Die Ecke bleibt folgenlos.

77. Minute: Da die Spanier kommen müssen, öffnen sich für die deutschen Spieler Räume. Doch siee müssten die Konter auch einmal konzentriert zu Ende spielen.

74. Minute: 🔄 WECHSEL bei Deutschland. SERDAR kommt, Gündogan geht.

73. Minute: Der Ball liegt im deutschen Tor, doch Carvajal stand eindeutig im Abseits.

71. Minute: Auch Kroos versucht es aus der Distanz. Doch De Gea ist unten und hält.

70. Minute: Thiagos Schuss aus 18 Metern fliegt knapp am rechten Pfosten des deutschen Tors vorbei.

69. Minute: Mal wieder eine Chance für Spanien: Nach einer Flanke von links verpasst Ferran Torres nur knapp den Ball. Trapp wäre aber in der richtigen Ecke gewesen.

67. Minute: Can setzt sich auf der rechten Seite durch und zieht aus zehn Metern ab, doch Spaniens Torwart De Gea klärt.

64. Minute: Wieder eine starke Parade von DFB-Torwart Trapp. Rodrigo kommt fünf Meter vor dem Tor an den Ball, doch Trapp ist schon draußen und klärt. Eine starke Partie des Frankfurters.

62. Minute: 🔄 WECHSEL bei der deutschen Elf: Sané verlässt den Platz, GINTER ersetzt ihn.

61. Minute: Das musste eigentlich das 2:0 für die DFB-Elf sein. Nach einem Konter legt Sané auf Werner quer, doch der trifft aus fünf Metern nur das linke Außennetz.

60. Minute: Ein Konter der deutschen Mannschaft. Draxler spielt schön auf Werner, doch Schiri Orsato entscheidet auf Abseits.

59. Minute: Die Spanier haben nach dem Rückstand den Druck deutlich erhöht. Die deutsche Mannschaft kommt aktuell kaum noch aus der eigenen Hälfte heraus.

58. Minute: Ein schöner Schuss von Rodrigo aus 18 Metern streicht knapp über die Latte des deutschen Tors.

56. Minute: 🔄 WECHSEL bei Spanien: Der Ex-Dortmunder MERINO kommt für Busquets.

53. Minute: Beinahe ein Eigentor der Spanier. Kroos zieht von rechts scharf ab, Fabian hält das Bein in den Schuss. De Gea pariert.

52. Minute: Und so kam der Treffer zustande. Nach einem schnellen Angriff über links legt Gosens nach innen. Werner lässt einen Spanier aussteigen und schießt aus 14 Metern flach ins linke Eck. 1:0 für Deutschland.

Werner (r.) hat abgezogen, wenig später zappelt der Ball im Netz des spanischen Tors

⚽ 51. Minute: TOOOOOR für Deutschland! WERNER!

50. Minute: Jetzt pressen die Spanier deutlich mehr als die Deutschen.

48. Minute: Werner setzt sich im Strafraum gegen Ramos durch, doch sein Pass in die Mitte bleibt an einem spanischen Abwehrbein hängen.

46. Minute: 🔄WECHSEL bei Spanien. Für Navas spielt jetzt Ansu FATI. Der erst 17-Jährige Offensivspieler des FC Barcelona gibt damit sein Länderspieldebüt.

46. Minute: Die zweite Halbzeit hat begonnen.

---------

Es war kein Fußball-Feuerwerk in diesen ersten 45 Minuten, aber auch kein Langeweiler. Die Nationalteams Deutschlands und Spaniens lieferten ordentliche Leistungen ab - bedenkt man die fehlende Spielpraxis der meisten Akteure. Das torlose Remis zur Halbzeit ist leistungsgerecht.

HALBZEIT!

45. Minute: Nach einem Fehler von Can ist Rodrigo durch, doch Trapp pariert den Schuss des Spaniers aus halblinker Position

43. Minute: Beide Abwehrreihen stehen bisher gut. Deshalb: wenige hochkarätige Chancen.

40. Minute: Freistoßchance für die deutsche Mannschaft, gut 20 Meter vor dem Tor. Doch als Kroos den Ball in den Strafraum schippt, steht Süle im Abseits.

38. Minute: Und wieder ein schneller Angriff über rechts, diesmal ist es Sané, doch er verliert den Ball an Busquets.

36. Minute: Werner ist auf der rechten Seite durch, verzieht, bedrängt von Ramos, jedoch seinen Schuss. Deutlich rechts neben den Pfosten.

34. Minute: Bayern-Profi Thiago ist bisher derjenige, der im spanischen Spiel die Fäden zieht.

31. Minute: Sané fällt an der Strafraumgrenze, doch Schiri Orsato signalisiert: Ball gespielt.

31. Minute: Eine halbe Stunde ist gespielt. Bisher ist es eine ausgeglichene Partie - mit einer etwas gefährlicheren deutschen Mannschaft.

28. Minute: Torres zieht von der Strafraumgrenze ab, der Ball fliegt einen guten Meter über die Latte des deutschen Tors.

26. Minute: Die erste Ecke der Spanier ist eine gefährliche. Thiago schlägt den Ball Richtung linken Torwinkel, doch Trapp ist zur Stelle.

25. Minute: Bei den Spanier geht die meiste Gefahr von der linken Angriffsseite aus, Can und Kehrer haben dort jede Menge zu tun.

23. Minute: Der erste Abschluss der Spanier: Nach einem Freistoß von Fabian aus 25 Metern, kommt Busquets an den Ball. Seinen Flachschuss aus zehn Metern pariert Trapp.

20. Minute: Wieder ein schneller Angriff der deutschen Mannschaft, doch das Zuspiel von Sané auf Gosens zu unpräzise. Bis der Debütant den Ball unter Kontrolle hat, hat sich die spanische Abwehr wieder formiert.

18. Minute: Schöner Schuss von Sané aus 15 Metern. Er zwingt den spanischen Keeper zu einer Glanzparade. Der hätte in den Winkel gepasst.

14. Minute: Draxler fackelt nicht lange, zieht aus acht Metern ab, doch Spaniens Torwart De Gea kann parieren.

13. Minute: Glück für die deutsche Mannschaft. Nach einer verunglückten Rückgabe Cans schlägt Torwart Trapp vor dem Strafraum am Ball vorbei. Doch der Spanier Rodrigo lässt die Chance ungenutzt, den Ball ins leere Tor zu schießen. Trapp macht seinen Fehler gut und klärt.

11. Minute: Die erste Chance für Deutschland durch einen Kopfball von Kehrer nach einer Flanke von Kroos. De Gea ist noch dran. Die Ecke bringt nichts ein.

9. Minute: Werner ist durch und zieht auch sofort aus halblinker Position ab - doch der Ex-Leipziger, jetzt beim FC Chelsea unter Vertrag, stand im Abseits.

7. Minute: Die DFB-Elf muss ohne die Spieler des FC Bayern und RB Leipzig, die im Champions-League-Einsatz waren, auskommen. Bundestrainer Löw hat freiwillig auf sie verzichtet.

5. Minute: Noch fehlt beiden Teams die Präzision bei den Zuspielen.

3. Minute: Rüdiger versucht es mit einem langen Ball auf Draxler, doch der Mittelfeldspieler von Paris St. Germain steht im Abseits.

1. Minute: Der Ball rollt. Schiri Orsato hat das Spiel angepfiffen.

---------

20.44 Uhr: Die Nationalhymnen sind verklungen. Gleich geht es los. Schiedsrichter der Partie ist der Italiener Daniele Orsato. Der 44-Jährige ist seit 2010 Fifa-Referee.

20.42 Uhr: Bundestrainer Joachim Löw warnt vor zu großen Erwartungen. Den meisten Spielern fehle Spielpraxis. Er könne nicht sagen, wo sie leistungsmäßig stünden. "Aber ich möchte Präsenz und eine gewisse Aggressivität auf dem Platz sehen“, so Löw im ZDF-Interview. „Wir wollen versuchen, früh zu pressen.“

20.39 Uhr: Die DFB-Bilanz gegen Spanien ist knapp positiv. Neun Siegen stehen sieben Niederlagen gegenüber, achtmal trennten sich die Teams unentschieden. Spanien ist übrigens die einzige große Fußball-Nation, gegen die Bundestrainer Joachim Löw noch kein Pflichtspiel gewinnen konnte.

20.36 Uhr: Und das ist die spanische Elf, die Nationaltrainer Luis Enrique in Stuttgart aufs Feld schickt: De Gea - Carvajal, Ramos, Pau Torres, Gaya - Ruiz, Busquets, Thiago - Navas, Rodrigo, Ferran Torres.

20.33 Uhr: Bundestrainer Joachim Löw überrascht mit seiner Aufstellung. Mit Julian Draxler und Toni Kroos bietet er in der Startelf zwei Weltmeister von 2014 auf. Robin Gosens, Verteidiger des italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo, gibt - wie von Löw angekündigt - sein Länderspieldebüt. Die Bayern-Profis Niklas Süle und Leroy Sané geben nach ihren Kreuzbandrissen ihre Comebacks im Nationaldress. Das ist die Startelf der deutschen Nationalmannschaft: Trapp - Kehrer, Süle, Rüdiger, Gosens - Can, Kroos - Sané, Gündogan, Draxler – Werner.

20.30 Uhr: Für die Nationalmannschaft endet mit der heutigen Partie gegen Spanien die längste Länderspielpause seit 1950. Vor 289 Tagen - am 19. November 2019 - hatte die DFB-Elf zuletzt gespielt: beim 6:1 gegen Nordirland in der EM-Qualifikation. Alle geplanten Spiele danach waren der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Das heutige erste Länderspiel des Jahres 2020, die Nations-League-Partie gegen Spanien, findet wegen der Pandemie ohne Zuschauer statt.

Herzlich willkommen zum DW-Liveticker: das Nations-League-Spiel Deutschland gegen Spanien!