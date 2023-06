Als "Ruhrpottkind" verschlug es Olivia Gerstenberger Ende der 1990er-Jahre zum Studium der Diplom-Sportwissenschaften aus Essen nach Köln. Hier berichtete sie über mehrere Jahre als Fußball-Reporterin für verschiedene Radiostationen und Tageszeitungen über den 1. FC Köln. Auch im Rahmen der (Live)-Sendegrafik der ARD-Sportschau kam sie zum Einsatz. Parallel war sie als freie Producerin für die ARD-Tagesschau und andere ARD-Magazine tätig.

Bis heute arbeitet sie unter anderem auch regelmäßig in der Sportredaktion des Deutschlandfunk. Höhepunkte in der Sportberichterstattung waren die Einsätze als Olympia-Reporterin in London 2012 und Sotschi 2014 für die Deutsche Welle und als WM-Reporterin 2006 und EM-Reporterin 2008 für den landesweiten privaten Rundfunk.

Olivia Gerstenberger widmet sich gern Themen, die über die reine 1:0-Berichterstattung hinausgehen und hintergründigen Portraits interessanter Persönlichkeiten aus dem Sport.