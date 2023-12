Rebecca Welch, die erste Schiedsrichterin der Premier League

Kurz vor Weihnachten schreibt die 40-Jährige damit englische Fußballgeschichte. Schon Anfang November war Rebecca Welch die erste Frau, die ein Premier-League-Spiel als Vierte Offizielle begleitete. Auch in der zweiten Liga der Männer leitete die FIFA-Schiedsrichterin bereits mehrere Meisterschaftsspiele. Dort kam es allerdings kürzlich zu einem Zwischenfall: Während der Begegnung zwischen Birmingham City und Sheffield Wednesday (2:1) wurde Welch durch frauenfeindliche Gesänge beleidigt, zwei Jugendliche wurden anschließend festgenommen.

Rebecca Welch begann ihre beeindruckende Schiedsrichterinnen-Laufbahn im Jahr 2010 und hat seitdem nicht nur nationale, sondern auch internationale Anerkennung erlangt. Zu Beginn arbeitete sie nebenher als Verwaltungsfachangestellte im National Health Service, wechselte jedoch im Jahr 2019 zur Vollzeit-Tätigkeit als Profischiedsrichterin.

Schiedsrichterin Rebecca Welch ist auf dem Platz eine Autorität Bild: Frederik Ringnes/NTB/AFP/Getty Images

Ihr Durchbruch kam 2021, als sie ein Spiel der English Football League (EFL) leitete. Welch war damit die erste Frau, die offiziell als Schiedsrichterin auf EFL-Ebene, dem Unterbau der Premier League, berufen wurde. Aktuell ist Welch Schiedsrichterin in der englischen FA Women’s Super League. Ihr Debüt in der UEFA Women’s Champions League gab sie im Oktober 2017.

FIFA-Schiedsrichterin seit 2015

Welch ist auch außerhalb Großbritanniens eine gefragte Schiedsrichterin. Seit 2015 steht sie auf der FIFA-Liste und leitet internationale Fußballspiele. Von der U19-Europameisterschaft der Frauen 2018 bis zur Frauen-Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland hat sie sich als verlässliche Schiedsrichterin bewiesen. Bei der Frauen-EM 2022 in England leitete sie unter anderem ein Viertelfinale.

Darüber hinaus pfiff Welch im November 2020 das Finale des FA Women’s Cup 2020 und im Januar 2022 das Pokalspiel der Männer zwischen Birmingham City und Plymouth Argyle. Damit wurde sie zur ersten Frau, die als Schiedsrichterin ein Spiel der dritten Runde des FA Cups leitete.

Steinhaus und Frappart als Vorreiterinnen

International waren schon mehrere Schiedsrichterinnen auf höchstem Niveau bei Männer-Fußballspielen im Einsatz. Eine Vorreiterin ist die Deutsche Bibiana Steinhaus, die bereits 2007 in der 2. Liga Spiele pfiff und ab der Saison 2017/18 die erste Schiedsrichterin in der Bundesliga der Männer wurde. Steinhaus war zudem die erste Frau, die sowohl das Finale einer Frauen-Weltmeisterschaft (2011) als auch das Endspiel eines olympischen Fußballturniers der Frauen (2012) leitete.

Bibiana Steinhaus wurde in Deutschland sechsmal "Schiedsrichterin des Jahres" Bild: Sven Hoppe/dpa/picture-alliance

Stéphanie Frappart aus Frankreich stand im April 2019 erstmals als Schiedsrichterin in der französischen Ligue 1 auf dem Platz und leitete 2022 bei der Weltmeisterschaft in Katar als erste Frau ein WM-Spiel der Männer: Costa Rica gegen Deutschland. Das DFB-Team gewann das letzte Gruppenspiel der Vorrunde mit 4:2, schied aber aus dem Turnier aus. Frappart machte bereits 2020 international Schlagzeilen, als sie beim Champions-League-Spiel zwischen Juventus Turin und Dynamo Kiew eingesetzt wurde. Im Februar 2021 agierte sie auch als Schiedsrichterin bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft, die mit dem Sieg des FC Bayern München endete.

In Italien wurde Maria Sole Ferrieri Caputi in der Saison 2020/21 FIFA-Schiedsrichterin. Am 2. Oktober 2022 gab sie ihr Debüt in der Serie A der Männer, ein Meilenstein im italienischen Fußball. Ferrieri Caputi pfiff im vergangenen März in Mainz auch das Testspiel des DFB-Teams gegen Peru (2:0).

In der spanischen La Liga kam bisher noch keine Frau als Hauptschiedsrichterin zu Einsatz. Guadalupe Porras Ayuso gab in der ersten Liga der Männer 2019 ihr Debüt als Linienrichterin und war auch als Assistentin in der Männer-Champions League dabei. Marta Huerta de Aza leitete 2019 ein Zweitligaspiel der Männer.