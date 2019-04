Kult-Regisseur Francis Ford Coppola wird 80

Francis Ford Coppola: Film-Legende, Star-Regisseur, Hollywood-Aussteiger, Winzer

Krieg auf dem Set: "Apocalypse Now"

Nachdem auch der zweite Teil des "Paten" erfolgreich war, beschäftigte sich Coppola mit dem Krieg in Vietnam. In Anlehnung an Joseph Conrads Erzählung "Heart of Darkness" und Reportagen von Michael Herr erzählte der Regisseur eine apokalyptische Story. Die Dreharbeiten zogen sich in die Länge, wurden immer wieder unterbrochen. Am Ende wurde "Apocalypse Now" aber zu einem überwältigendem Erfolg.