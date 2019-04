Krise in Venezuela - was bisher geschah

Die Krise in Venezuela spitzt sich zu. Der selbsternannte Interimspräsident Juan Guaidó hat die "Schlussphase" des Machtkampfes mit Staatschef Nicolás Maduro ausgerufen. Nach eigenen Angaben hat er es geschafft, Teile des Militärs hinter sich zu bringen. Die Regierung spricht von einem Putschversuch.

Wie ist es zu der Eskalation gekommen? Ein Blick zurück auf die Entwicklungen seit der Wahl im Mai 2018.

Am 20. Mai 2018 wurde Nicolás Maduro wiedergewählt. Die Opposition hielt die Wahl allerdings für manipuliert. Die USA sprachen bereits im Vorfeld von "unfairen" und "undemokratischen" Wahlen.

Seit der Wiederwahl von Nicolás Maduro als Präsident Venezuelas spitzt sich die Krise in dem Land immer weiter zu

Im November 2018 schlägt das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen Alarm: Immer mehr Menschen verlassen das Land wegen akuter Lebensmittelknappheit und Mangel an medizinischer Versorgung.

Flüchtlinge aus Venezuela an der Grenze zu Kolumbien

Am 6. Januar erklärt das von der Opposition kontrollierte Parlament die zweite Amtszeit Maduros für verfassungswidrig. Bei der Erklärung des Parlaments handelte es sich jedoch um eine symbolische Geste, da Maduro das Parlament durch eine verfassunggebende Versammlung de facto entmachtet hat.

Am 10. Januar 2019 wird Maduro allen Protesten zum Trotz als Präsident vereidigt.

Am 23. Januar erklärt sich Oppositionsführer Juan Guaidó selbst zum Übergangspräsidenten - die USA erkennen ihn sofort als neuen Staatschef an.

Venezuelas selbsternannter Interimspräsident Juan Guaidó

Anfang Februar positionieren sich auch weitere Staaten zur Krise in Venezuela. Die EU hält zu Guaidó, Russland steht an der Seite Maduros.

Am 24. Februar lässt Maduro mehrere Hilfsgüterlieferungen an der Grenze blockieren - teilweise mit Gewalt.

Auf einer Brücke Kolumbien und Venezuela brennen Lkw mit Hilfsgütern aus den USA

Ende Februar erreicht die Krise den UN-Sicherheitsrat. Dem Gremium liegen zwei gegensätzliche Resolutionen vor: Im einen fordern die USA freie Wahlen und den Einlass von Hilfslieferungen. Russland fordert, Drohungen einer Militärintervention zu ächten.

Anfang März fällt in weiten Teilen Venezuelas der Strom aus. Maduro spricht von einem Sabotageakt der USA, die Opposition von einem Beweis für das Missmanagement der Regierung. In den kommenden Wochen gibt es immer wieder Stromausfälle.

Caracas im Dunkeln: ein erneuter Stromausfall in der venezolanischen Hauptstadt Anfang April

Mitte März sichert sich Guaidó diplomatisches Terrain und schickt Vertraute, die die Kontrolle über drei diplomatische Vertretungen Venezuelas in den USA übernehmen.

Zwei russische Militärflugzeuge mit Soldaten und Hilfsgütern landen Ende März auf dem Flughafen der venezolanischen Hauptstadt Caracas. US-Präsident Donald Trump fordert den Abzug der russischen Einheiten, Moskau entgegnet, man lasse sich nicht in seine Beziehungen zu legitimen Staaten reinreden, die russischen Soldaten bleiben in Venezuela.

Ein chinesisches und ein russisches Transportflugzeug auf dem Simon Bolivar Flughafen in Caracas - beide Staaten unterstützen die Regierung von Nicolás Maduro

Anfang April hebt Venezuelas verfassungsgebende Versammlung die parlamentarische Immunität von Guaidó auf. Damit kann der Oppositionschef verhaftet werden. Als Reaktion verhängen die USA weitere Sanktionen gegen die Öl-Wirtschaft Venezuelas.

Kurz darauf appelliert US-Vizepräsident Mike Pence an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, Guaidó als Präsidenten Venezuelas anzuerkennen.

Maduro bestreitet weiterhin die dramatischen Versorgungszustände in Venezuela, lässt aber eine Hilfslieferung des Roten Kreuzes ins Land. Mitte April kommen dringend benötigte Medikamente in Caracas an.

Mit Erlaubnis des Präsidenten: Ein Lkw des Roten Kreuzes bringt Hilfsgüter nach Caracas

Am 30. April erklärt Juan Guaidó in einem Exklusiv-Interview von DW-TV Lateinamerika, die venezolanischen Streitkräfte unterstützten den Wechsel und stünden nicht mehr an Maduros Seite. Offenbar hat eine Gruppe von Militärs gegen Maduro gestellt und den führenden Oppositionspolitiker Leopoldo López aus dem Hausarrest befreit. López selbst verbreitete eine entsprechende Mitteilung auf Twitter.

Die Regierung von Präsident Maduro sprach dagegen von einem Putschversuch von Teilen des Militärs und betonte, die Kommandanten aller Militärzonen des Landes stünden loyal zur Regierung.