Venezuela: So reagiert die internationale Gemeinschaft

Nachdem der venezolanische Oppositionsführer Juan Guaidó die sozialistische Regierung unter Nicolás Maduro für entmachtet und sich selbst zum rechtmäßigen Interimspräsidenten erklärt hat, ist die internationale Gemeinschaft in zwei Lager gespalten: Guaidó-Unterstützer hier, Maduro-Unterstützer dort. Wir fassen die Reaktionen zusammen.

Diese Übersicht wird laufend aktualisiert.

Länder, die Guaidó unterstützen:

USA

Nur wenige Minuten, nachdem sich Juan Guiadó zum Übergangspräsidenten erklärte, erkannte US-Präsident Donald Trump ihn als solchen an. Er werde weiterhin "das volle Gewicht der wirtschaftlichen und diplomatischen Macht der USA nutzen, um auf die Wiederherstellung der Demokratie in Venezuela zu drängen".

US-Außenminister Pompeo rief die Sicherheitskräfte und das Militär in Venezuela dazu auf, alle Bürger des Landes sowie alle in Venezuela lebenden Ausländer zu schützen. Die USA wollten die diplomatischen Beziehungen zu dem Land durch einen Dialog mit der Regierung unter Interimsstaatschef Guaidó aufrechterhalten.

Zuvor hatte Maduro die diplomatischen Beziehungen zu Washington einseitig abgebrochen und die US-Diplomaten dazu aufgefordert, innerhalb von 72 Stunden das Land zu verlassen. Das US-Außenministerium kündigte an, die Vereinigten Staaten würden der Anordnung nicht folgen, da sie die Regierung Maduro nicht anerkennen. Diese habe somit keine "rechtliche Befugnis", US-Diplomaten des Landes zu verweisen.

Kanada

Kanadas Außenministerin Chrystia Freeland sicherte Guaidó Rückhalt zu. "Wir erkennen die Interimspräsidentschaft in Venezuela an, die der Präsident der Nationalversammlung, Juan Guaidó, im Einklang mit Venezuelas Verfassung übernommen hat und unterstützen diese."

OAS

Der Generalsekretär der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), Luis Almagro, stellte ebenfalls hinter Guaidó: "Unsere Glückwünsche für Juan Guaidó als Interimspräsident von Venezuela. Er hat unseren Rückhalt, um das Land wieder zurück zur Demokratie zu führen", so der Uruguayer.

Europäische Union

Auch die EU deutete in ersten Reaktionen Unterstützung für Guaidó an, hat ihn aber bisher nicht offiziell als rechtmäßigen Interimspräsidenten anerkannt. "Am 23. Januar haben die Menschen in Venezuela deutlich Demokratie und die Möglichkeit, frei über ihr eigenes Schicksal zu entscheiden, gefordert. Diese Stimmen können nicht ignoriert werden", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Mitgliedstaaten.

Hunderttausende Venezolaner demonstrierten am Mittwoch in der Hauptstadt Caracas gegen Präsident Maduro

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärte, Europa unterstütze nach der "unrechtmäßigen Wahl" Maduros die Wiederherstellung der Demokratie in Venezuela. Macron lobte den Mut der Hunderttausenden Venezolaner, die für ihre Freiheit auf die Straße gegangen seien.

Zuvor hatte sich EU-Ratspräsident Donald Tusk für eine einheitliche Position der EU zur "Unterstützung der demokratischen Kräfte" in Venezuela ausgesprochen. "Im Gegensatz zu Maduro verfügt das Parlament, Juan Guaidó eingeschlossen, über ein demokratisches Mandat der venezolanischen Bürger", schrieb Tusk auf Twitter.

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini forderte die sofortige Abhaltung von "freien und glaubwürdigen Wahlen" in dem südamerikanischen Land.

Deutschland

Die Bundesregierung hat sich noch nicht zu den Ereignissen in Venezuela geäußert. Ulrich Lechte, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags und Berichterstatter für Lateinamerika der FDP-Bundestagsfraktion, forderte die Bundesregierung dazu auf, Guaidó als rechtmäßigen Interimspräsidenten anzuerkennen. "Maduro hat sich unter Missachtung demokratischer Prinzipien, Einschränkung der Freiheitsrechte und dem Wegsperren von Oppositionellen schon viel zu lange gegen den Willen des venezolanischen Volkes gestellt", so Lechte.

Eine Anerkennung nur durch die USA wäre demnach "eher nachteilhaft" für Guaidó. "Daher ist es jetzt wichtig, dass möglichst viele Länder nachziehen und ihn unterstützen", so Lechte.

Länder, die Maduro unterstützen:

Russland

Für die Regierung in Moskau bleibt Nicolás Maduro der rechtmäßige Präsident Venezuelas. Eine Einmischung von außen sei inakzeptabel, so Kremlsprecher Dmitri Peskow. Die Andeutungen einer Militärintervention durch Vertreter der US-Regierung seien sehr gefährlich.

Gibt nicht nach: Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro, hier bei einer Demonstration von Anhängern in Caracas

Zuvor hatte Russland die Position westlicher Länder in der venezolanischen Regierungskrise kritisiert. Die Entwicklungen in Caracas "zeigen klar die Haltung der progressiven internationalen Gemeinschaft gegenüber dem internationalen Recht, der Souveränität und der Nicht-Einmischung in die innenpolitischen Angelegenheiten eines Landes, in dem sie einen Machtwechsel anstreben", so Außenministeriumssprecherin Maria Sacharowa.

Türkei

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan stellte sich hinter seinen venezolanischen Kollegen. "Mein Bruder Maduro! Stehe auftrecht, wir sind an deiner Seite", zitierte Erdogans Sprecher, Ibrahim Kalin, aus einem Telefonat der beiden Staatschefs.

Außenminister Mevlüt Cavusoglu bezeichnete die Entwicklungen in Caracas im Fernsehsender "A Haber" als "seltsame Situation". Maduro sei vom Volk gewählt, so der AKP-Politiker.

Bolivien

Evo Morales, der Präsident Boliviens, schlug sich ebenfalls auf die Seite Maduros. Die Solidarität seines Landes sei mit dem venezolanischen Volk und dem "Bruder Maduro". Die "Krallen des Imperialismus" versuchten, "der Demokratie und Selbstbestimmung" Venezuelas den "Todesstoß" zu versetzen, so der Sozialist.

China

Wie eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking mitteilte, sprach sich die chinesische Regierung gegen eine Einmischung anderer Länder in den Konflikt aus. Zudem unterstütze China "die Bemühungen der venezolanischen Regierung, die Souveränität, Unabhängigkeit und Stabilität des Landes zu schützen".