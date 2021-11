Venezuela öffnet Grenze zu Kolumbien

Venezuela hat am Dienstag nach mehr als zwei Jahren seine Grenzen zu Kolumbien wieder geöffnet. Damals hatte die Regierung sie wegen einer diplomatischen Krise mit dem Nachbarland geschlossen. Vor allem die Venezolaner sind froh, dass sie jetzt in Kolumbien wieder legal an Medikamente und Essen kommen.