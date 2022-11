Klima-Proteste: "Die Kunst wird als Geisel genommen"

Kartoffelbrei, Tomatensuppe und rote Farbe: Kunstwerke in europäischen Museen wurden in den letzten Wochen immer häufiger attackiert. Der Deutsche Verband für Kunstgeschichte hat deshalb am Mittwoch (02.11.2022) zum Schutz von Kunstwerken aufgerufen - "aus der Verpflichtung gegenüber zukünftigen Generationen", für die sie bewahrt würden, hieß es in der Stellungnahme.

Zuvor hatten Klima-Aktivisten am 23.10. im Museum Barberini das weltberühmte Gemälde "Heuschober" von Claude Monet mit Kartoffelbrei beworfen. In der Londoner National Gallery traf es rund zehn Tage zuvor Vincent van Goghs nicht minder bekanntes Werk "Sonnenblumen". Auch in Den Haag und im Naturhistorischen Museum in Berlin kam es zu Attacken. Im Pariser Louvre traf eine Torte eines der berühmtesten Gemälde der Welt, Leonardo da Vincis "Mona Lisa".

Das vielleicht berühmteste Lächeln der Welt

Wieso werden Kunstwerke zur Zielscheibe?

Die junge Generation, der viele Klima-Aktivistinnen und Aktivisten angehören, sei mit sozialen Medien aufgewachsen - und sich deshalb der Macht der Bilder bewusst, sagt Kerstin Thomas, Professorin für Kunstgeschichte an der Universität Stuttgart.

"Wir sympathisieren im Verband mit den Zielen der Aktivisten", so Thomas, erste Vorsitzende des Deutschen Verbandes für Kunstgeschichte. "Ihre Mittel können wir aber nicht unterstützen. Die Kunst wird hier als Geisel genommen für ein Anliegen, mit dem sie nichts zu tun hat." Die attackierten Werke hätten die Klimakrise nicht zu verantworten, sie würden sie auch nicht verherrlichen oder befeuern.

Meisterwerke des Impressionismus: Claude Monet malte Heuschober zu verschiedenen Tageszeiten

Schon in der Vergangenheit wurden Kunstwerk und Denkmäler zur Zielscheibe, zum Beispiel während des Protestantischen Bildersturms im Europa des 16. Jahrhunderts, als evangelische Christen religiöse Kunstwerke aus Kirchen entfernten oder sogar zerstörten, da sie glaubten, dass diese dem christlichen Glauben schaden würden.

Ein neuartiger Bildersturm

"Auch Denkmäler werden immer wieder zum Ziel von Bilderstürmen", erklärt Kerstin Thomas gegenüber der DW. Ein Beispiel seien die jüngsten Attacken auf sowjetische Statuen in den baltischen Staaten oder auf Statuen der Profiteure des Kolonialismus in Großbritannien.

Protest gegen Kolonialismus und Rassismus: Denkmäler auf der Kippe Edward Colston - Held oder Rassist? Streit um die Statue von Edward Colston in Bristol gab es in den vergangenen Jahren bereits vermehrt. Nun haben Demonstranten das Denkmal vom Sockel geholt und ins Hafenbecken geworfen. Colston arbeitete für die Königlich-Afrikanische Gesellschaft, die jährlich 5000 Menschen versklavte. Später ging er durch Spenden an Schulen und Krankenhäuser als Philanthrop in die Geschichte ein.

Protest gegen Kolonialismus und Rassismus: Denkmäler auf der Kippe Robert Baden-Powell - der erste Pfadfinder der Welt Aktivisten werfen Robert Baden-Powell, dem Erfinder der Pfadfinder-Bewegung, Rassismus, Homophobie und Bewunderung für Adolf Hitler vor. Seine Statue stand auf Brownsea Island in Südengland. Nach der Zerstörung erster Denkmäler im Zuge der Anti-Rassismus-Proteste hat die örtliche Verwaltung die Statue Baden-Powells vorsorglich selbst entfernt.

Protest gegen Kolonialismus und Rassismus: Denkmäler auf der Kippe Leopold II. und das belgische Kolonialregime Statuen von König Leopold II. gibt es einige in Belgien. Der Monarch, der das Land von 1865 bis 1909 regierte, errichtete im Kongo ein brutales Kolonialregime, das als eines der gewalttätigsten der Geschichte gilt. Mehrere Statuen Leopolds II. wurden besprüht. Diese hier in Ekeren, einem Vorort von Antwerpen, haben die Behörden erst einmal in ein Museumsdepot verfrachtet.

Protest gegen Kolonialismus und Rassismus: Denkmäler auf der Kippe Christoph Kolumbus – zwischen Verehrung und Verachtung Auch in den USA ist ein Streit um Denkmäler umstrittener Personen entbrannt. Der Zorn der Demonstranten richtet sich unter anderem gegen Kolumbus. Diese Statue des Seefahrers in Boston wurde enthauptet. Die Ureinwohner Nordamerikas lehnen die Verehrung Kolumbus' ab, da seine Expeditionen die Kolonisierung des Kontinents und den Völkermord an dessen indigener Bevölkerung erst ermöglichten.

Protest gegen Kolonialismus und Rassismus: Denkmäler auf der Kippe Umstrittene Erinnerung: Kolumbus' Statue in Chile Für die einen ist Kolumbus eine der bedeutendsten Personen der Weltgeschichte, für viele Menschen in Lateinamerika steht sein Name jedoch für den Beginn einer leidvollen Zeit. Aus Sicht der indigenen Bevölkerung ist der spanische Kolonialismus ein dunkles Kapitel ihrer Geschichte. Auch in Lateinamerika wurden in der Vergangenheit Statuen von Kolumbus zerstört oder beschädigt.

Protest gegen Kolonialismus und Rassismus: Denkmäler auf der Kippe Jefferson Davis im Visier der Demonstranten Jefferson Davis war Präsident der Konföderierten Staaten von Amerika und einer der führenden Politiker im Bürgerkrieg. Diese Statue von Davis wurde nun besprüht und abgerissen. Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, plädiert für die Entfernung weiterer Statuen von Vertretern der Konföderierten: Diese Männer seien für "Grausamkeit und Barbarei" eingetreten, sagte die Demokratin.

Protest gegen Kolonialismus und Rassismus: Denkmäler auf der Kippe Robert E. Lee spaltet die USA Auch diese Statue von Robert E. Lee, dem General der konföderierten Armee im amerikanischen Bürgerkrieg, soll in den nächsten Tagen entfernt werden. In Richmond, im US-Bundesstaat Virginia, wird das Denkmal auf Anordnung von Gouverneur Ralph Northam verschwinden. Viele Afroamerikaner sehen in den Statuen von Politikern und Soldaten der Konföderierten Symbole der Unterdrückung und Sklaverei. Autorin/Autor: Rayna Breuer



Die jüngsten Proteste seien aber anderer Natur, führt Thomas aus. Sinn solcher Denkmäler und Statuen sei es ja gerade, Macht auszudrücken. Der Protest richte sich dann eben auch gegen diese Macht: Also gegen den Kolonialismus, den die Statue eines Sklavenhändlers verherrlicht, oder gegen die Herrschaft der Sowjetunion in einem Staat wie Litauen, der nach Unabhängigkeit strebt oder sie bewahren will.

"Die Bilder selbst verkörpern keine Macht"

Das sei im Fall der Klimakrise nicht der Fall. "Die Bilder selbst verkörpern keine Macht", sagt Thomas. "Sie sind für die Klimakrise nicht verantwortlich." Monets "Heuschober" ist kein Ausdruck der Macht der Ölkonzerne - genauso wenig wie Vincent van Goghs "Sonnenblumen".

Zwei Aktivistinnen von "Just Stop Oil", nachdem sie van Goghs "Sonnenblumen" mit Dosensuppe beworfen haben

Klima-Aktivisten führen als Argument an, wenn der Planet untergehe, brauche man auch keine Kunst mehr. Außerdem würde man Gemälde nicht beschädigen, sondern nur die Glasscheiben, hinter denen sie geschützt sind, sowie ihre Rahmen.

Schützt eine Glasscheibe vor Schäden?

Aus kunsthistorischer Sicht könne man dieses Argument nicht gelten lassen, widerspricht Kerstin Thomas. "Auch ein Rahmen oder ein Sockel gehören zum Kunstwerk und seiner Geschichte." Es sei der Auftrag von Museen, eben diese Kulturgeschichte für die Zukunft zu erhalten. "Es geht darum, das kulturelle Erbe so zu bewahren, dass auch spätere Generationen noch etwas davon haben."

Die radikalen Klimaretter der „Letzten Generation“

Außerdem sei das Kunstwerk hinter der Glasscheibe nicht luftdicht verpackt, erklärt Thomas. Tomatensuppe enthalte viel Säure, das könne einem Kunstwerk durchaus schaden, wenn es durch die Glasscheibe dringt. "Eine Attacke nimmt es zumindest billigend in Kauf, dass das Kunstwerk Schaden nimmt."

Der Verband Deutscher Kunsthistoriker sorgt sich jetzt auch um Trittbrettfahrer: "Schlecht wäre es, wenn sich solche Aktionen als Form des legitimen Protests etablieren würden", so Thomas. Mindestens eine Nachahmerin fanden die medienwirksamen Aktionen bereits: In der Alten Nationalgalerie in Berlin bewarf am 30.10. eine Frau das Gemälde "Clown" von Henri de Tolouse-Lautrec mit Kunstblut und gab als Grund bei der Polizei an, sie habe für mehr Demokratie demonstrieren wollen.

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen

Um erneute Attacken auf Kunstwerke durch Aktivistinnen und Aktivisten zu verhindern, haben viele europäische Museen in den letzten Tagen ihre Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Die Staatlichen Museen in Berlin können bis auf Weiteres nur noch nach Abgabe von Jacken und Taschen an der Garderobe oder in den Schließfächern besucht werden. Das gilt auch für das Museum Barberini im nahegelegenen Potsdam. Weitere Museen wie die National Gallery in London, das British Museum oder der Louvre haben ebenfalls Maßnahmen beschlossen. Öffentlich mitteilen wollen sie diese aber auch auf Anfrage nicht - zum Schutz der Kunstwerke.