Julia Nawalnaja: Das neue Gesicht der russischen Opposition?

Die Witwe des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny will die Arbeit ihres in Haft verstorbenen Mannes fortsetzen. Wer ist Julia Nawalnaja und welche Chancen hat sie im Kampf gegen das Putin-Regime in Russland?

Drei Tage nach dem Tod von Alexej Nawalny erklärte seine Frau Julia öffentlich, sie werde die Leitung der Anti-Korruptions-Stiftung ihres Mannes übernehmen. Sie gibt sich sicher: Der Tod ihres Mannes sei ein von Wladimir Putin geplanter Mord, hinter dem konkrete Täter stecken würden. Ihre Namen wolle sie gemeinsam mit Nawalnys Vertrauten herausfinden. Dazu bereite sie eigene Untersuchungen vor. Damit hat Julia Nawalnaja nach Ansicht von Beobachtern eine eigene politische Karriere angekündigt. Einige meinen, das Bild einer starken Frau könnte die Opposition sowohl innerhalb als auch außerhalb Russlands einen.

Julia Nawalnaja wollte nicht Politikerin werden

Julia Abrossimowa hatte Alexej Nawalny 1998 im Urlaub in der Türkei kennengelernt. 2000 hatten sie geheiratet, ein Jahr später kam ihre Tochter Daria und 2008 ihr Sohn Sachar auf die Welt. Nawalnaja hatte einen Abschluss der Fakultät für Internationale Wirtschaftsbeziehungen der Plechanow-Universität in Moskau und hat ein Praktikum in Dänemark an einer Business School absolviert. Dennoch plante sie keine eigene Karriere, sondern unterstützte die ihres Mannes.

Bereits in den 2000er Jahren trat das Ehepaar der Jabloko-Partei bei. Als ihr Mann ein immer wichtigerer Politiker wurde, half Nawalnaja ihm bei Übersetzungen und arbeitete an Businessplänen mit. "Ich war eine unsichtbare Helferin", sagte sie 2014 dem Magazin "Afisha", das mit Nawalnaja auf der Titelseite schrieb: "Das stärkere Geschlecht".

Seit dem Wahlkampf für das Bürgermeisteramt in Moskau 2013 trat Julia Nawalnaja als "First Lady der Opposition" an Alexej Nawalnys Seite auf. Diese Bild stammt von Februar 2017 Bild: Sefa Karacan/AA/picture alliance

In der Presse war Nawalny aber schon früher aufgetaucht: Im Dezember 2011 war Nawalny ein Jahr nach Gründung seines spendenfinanzierten Antikorruptionsprojekt "Rospil" nach einer Kundgebung für faire Wahlen von der Polizei abgeführt worden. Nawalnaja hatte daraufhin mit anderen Oppositionellen in Haftanstalten in ganz Moskau vergeblich nach ihrem Mann gesucht.

Bewährungsproben für die "First Lady" des Oppositionsführers

Der "dramatischste Tag", sagte Julia Nawalnaja einst, sei jedoch der im Jahr 2013 gewesen, an dem ihr Mann wegen angeblicher Veruntreuung zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Er soll 2009 als Berater des Gouverneurs der Region Kirow den dortigen staatlichen Holzbetrieb "Kirowles" um umgerechnet 33.000 Euro geschädigt haben. Bilder aus dem Gerichtssaal zeigten Julia Nawalnaja mit gesenktem Kopf. Sie war auf das Schlimmste vorbereitet. Doch nach einem Aufschrei der Öffentlichkeit setzte das Gericht die Haftstrafe zur Bewährung aus.

Später sagte Nawalnaja, sie habe sich mit den Risiken der politischen Arbeit ihres Mannes abgefunden: "Die Menschen glauben an ihn, ihre Augen leuchten und sie gehen auf die Straße, obwohl sie eingeschüchtert werden und ihnen Haft droht. Das ist toll", betonte sie im "Afisha"-Interview.

2020 wurde Alexej Nawalny in Omsk vergiftet und in Berlin behandelt. Nach Abschluss der Behandlung kehrte das Paar im Januar 2021 nach Russland zurück Bild: Mstyslav Chernov/AP Photo/picture alliance

Die politische Bühne betrat Julia Nawalnaja erstmals 2013 im Wahlkampf ihres Mannes um das Bürgermeisteramt von Moskau. Nawalny wollte für Transparenz in der Politik sorgen - was sein Einkommen, seinen Besitz, aber eben auch seine Familie anging. Damit stellten die Nawalnys einen Kontrast zu den Politikern alten Stils dar. Nawalny erreichte mit knapp 27 Prozent der Stimmen Platz zwei hinter Wahlsieger Sergej Sobjanin und Julia Nawalnaya wurde zur "First Lady" des Oppositionsführers.

Eine weitere Bewährungsprobe bestand Julia Nawalnaya im Sommer 2020 in Omsk, als ihr Mann Opfer eines Giftanschlags geworden war. Der Arzt Aleksandr Polupan sagte der DW, Nawalnaja habe sich in jener Stresssituation als gefasst, willensstark und selbstbewusst erwiesen. Polupan glaubt, dass ihre Beharrlichkeit maßgeblich dazu beitrug, dass Nawalny nach Deutschland transportiert wurde und der Fall große öffentliche Aufmerksamkeit erhielt. Nawalnaja hatte damals an den russischen Präsidenten Wladimir Putin appelliert, eine Behandlung ihres Mannes in Deutschland zu erlauben. Putin sagte später, er habe die Staatsanwaltschaft persönlich darum gebeten, Nawalny die Ausreise zu gestatten, gleich nachdem die Frau des Oppositionellen ihn darum gebeten habe.

"Symbol des moralischen Widerstands"

Nun ist Alexej Nawalny tot und seine Frau will seine Nachfolge antreten. "Eine kluge, leuchtende, schöne Frau, die, wie ich fürchte, nichts mehr zu verlieren hat", schreibt der Politologe Dmitrij Oreschkin über Julia Nawalnaja. Er glaubt, dass sie sich als wichtiges Symbol im Widerstand gegen die "männliche" Tyrannei in Russland erweisen könnte. Während die Mehrheit der männlichen Bevölkerung fest an einen Angriff der NATO auf Russland glaube, müssten Frauen in Russland konkrete Probleme lösen: "Ihre Männer wurden getötet, Brüder mussten zur Armee und Söhne wurden in die Ukraine in den Tod geschickt. Die Gedanken der Frauen folgen keiner Ideologie, sie wollen ihre Familienangehörigen zurückhaben. Nawalnajas Image könnte sich für die Opposition im In- und Ausland als einigend erweisen", so Oreschkin.

Andrey Kolesnikov, Senior Fellow beim Carnegie Endowment for International Peace in Washington, findet, dass Julia Nawalnaja zu einem "moralischen Symbol des Widerstands" werden könnte: "Sollte es jemals dazukommen, dass eine demokratische Präsidentschaftskandidatin nominiert wird, dann wird Julia auf jeden Fall aus Sicht von Millionen von Menschen die beste Kandidatin sein."

Nawalnaja will den Kampf ihres Mannes fortsetzen

Nach eigenem Bekunden hat sich Nawalnaja schon als Kind für das gesellschaftliche und politische Leben sowie die Medien interessiert. Raissa und Michail Gorbatschow, die "fast jeden Abend nach der Arbeit zusammen spazieren gingen", bezeichnete sie einmal als ideales Politikerpaar. Auch ihre eigene Verbindung mit Alexej Nawalny habe - trotz aller Risiken - beiden Stärke verliehen. Sie brachte ihre Ideen in Nawalnys Reden ein und er war für sie jemand, auf den sie sich verlassen konnte.

Jetzt sei die Situation anders, gab sie nach dem Tod ihres Mannes in ihrer Videoansprache zu: "Mit der Tötung von Alexej hat Putin die Hälfte von mir, die Hälfte meines Herzens und die Hälfte meiner Seele getötet." Die verbleibende Hälfte, sagte sie, sei nun voller "Wut, Zorn und Hass", die sie antreiben würden, den Traum ihres Mannes zu verwirklichen: den Aufbau eines Russlands "voller Würde, Gerechtigkeit und Liebe".

Adaption aus dem Russischen: Markian Ostaptschuk